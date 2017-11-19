Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали о домогательствах

Украинская актриса Ольга Сумская, певица Наталья Валевская и певец Владимир Гришко рассказали о домогательствах в шоу-бизнесе, передает УНИАН.

В сюжете «Украинских сенсаций» Сумская призналась, что в ее карьере случались сексуальные домогательства со стороны режиссера. Она рассказала, что впоследствии этот режиссер делал все, чтобы она не попадала в другие проекты. По мнению артистки, в целом это обычная практика для киномира.

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Певица Валевская также пожаловалась на домогательства со стороны продюсеров.

Оперный певец Владимир Гришко признался, что ему довелось пережить домогательства на главных сценах Европы и США.

Юрист Евгения Колько в своем комментарии пояснила, что в отличие от Запада на Украине нет ни единого случая привлечения к ответственности человека, обвиняемого в сексуальных домогательствах.