Магаданская область начала подготовку к выставке «Улица Дальнего Востока»

На выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 1–4 сентября в рамках XI Восточного экономического форума, Магаданская область представит свои возможности для развития туризма и отдыха – как уже реализованные, так и перспективные проекты.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Магаданская область – не только промышленные производства и экономические показатели. Прежде всего – это смелые, сильные духом люди, открытые для дружбы и готовые оказать поддержку. Мы видим, как меняется облик Магадана за последние годы и преобразовывается городская среда. Гостей региона встречает новый комфортный аэропорт. Центр города преобразил парк «Маяк», туристов ждет курорт «Талая». Выставка «Улица Дальнего Востока» создана для того, чтобы участники и гости Восточного экономического форума узнавали новое о наших дальневосточных территориях, захотели инвестировать в новые проекты, увидеть туристические магниты и, возможно, остаться здесь жить», – сказал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

«Сегодня Магаданская область уверенно развивает свой экономический потенциал. Мы наращиваем добычу золота, обеспечиваем страну ценными морепродуктами, задаем одни из самых высоких в стране стандартов по уровню заработных плат. Наша главная цель – сделать Колыму местом, где хочется жить, работать и растить детей. Приглашаю вас окунуться в атмосферу нашего края, почувствовать его мощь и гостеприимство», – отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Гостей павильона встретит интерактивная инсталляция «Золотое сердце» – точка входа в павильон, символ гостеприимства и навигационный центр экспозиции. Через сенсорную панель посетитель сможет управлять пространством: активировать световые сценарии и раскрывать смысловые блоки. Рядом будет расположена информационная стойка с экспертами ТИЦ и туристическими материалами.

У павильона будет выставлена скульптура «Время». Пятый год трехметровый мамонт из Магадана украшает павильон Колымы на выставке «Улица Дальнего Востока». Скульптура «Время» из металлолома является уменьшенной копией пятиметрового монумента, находящегося в Магадане на берегу бухты Нагаева. Скульптура не защищена покрытием и со временем ржавеет на соленом морском берегу, приобретая рыже-бурую окраску, которая и была у предка современных слонов.

Скульптура имитирует существовавшего императорского мамонта. Этот вид обитал в районе современной Магаданской области десятки тысяч лет назад. Автор оригинального монумента – известный магаданский скульптор Юрий Руденко. «Шкура» мамонта покрыта различными металлическими деталями – шестеренками, подшипниками – и напоминает часовой механизм. Идея создания такой композиции пришла Юрию Руденко, когда на одном из приисков он наткнулся на кости мамонта, засыпанные металлоломом.

Основной павильон разделен на четыре зоны. Зона «Сила территории» рассказывает о регионе через призму суровой природы, больших расстояний и сильных характеров. Зону дополняет витрина с артефактами, посвященными культуре коренных народов Севера и освоению региона. Центральная сенсорная панель управляет панорамным экраном, где транслируются имиджевые ролики о регионе.

Зона «Люди территории» начинается с инновационного 3D-экрана с эффектом «живого присутствия». Известные колымчане «за стеклом» лично рассказывают о Колыме. Для вовлечения посетителям павильона предлагается пройти игровую викторину по профессиям, позволяющую каждому примерить на себя определенную роль – например, современного исследователя или инженера Севера.

Зона «Золото территории» раскрывается как система – через технологии, экономику и физическое ощущение ценности. Интерактивные панели демонстрируют промышленные проекты. Онлайн-биржа визуализирует котировки драгоценных металлов в реальном времени. Аттракционы («вес в золоте») переводят тему в личный опыт, позволяя буквально почувствовать вес и цену результата.

Зона «Настоящее и будущее» формирует у посетителя личное впечатление о регионе через технологии и маршруты. Иммерсивная кабина вертолета создает эффект полета над Магаданской областью. Интерактивный инфокиоск позволяет собрать персональный маршрут путешествия и получить его в цифровом формате. Здоровье Севера: технологичный дозатор «Омега-3» – финальный акцент, демонстрирующий заботу региона о качестве жизни и переработку морских биоресурсов. Это символ высокотехнологичной переработки даров моря Колымы. Магаданская область показывает, как уникальное природное сырье превращается в продукт для здоровья и долголетия.

В малом павильоне будет организована выставка-продажа ювелирной и сувенирной продукции. Здесь также расположится зона, посвященная Году единства народов России, с акцентом на коренные малочисленные народы Севера, проживающие в Магаданской области.

В малом павильоне разместится инсталляция «Маяк». Стилизованная художественная копия знаменитого магаданского парка «Маяк» служит визуальным мостиком между Владивостоком и бухтой Нагаева, приглашая гостей «прикоснуться» к самому узнаваемому общественному пространству Магадана.

Утром павильон будет открыт для любителей фитнеса: на уличной площадке организуют утренние занятия йогой. Также гостям предложат испытать удачу в интерактивном аттракционе «Достань слиток».

Колорит и самобытность Магаданской области в культурной программе Восточного экономического форума будут представлять солисты ансамблей «Энэр» и «Авландя», которые познакомят гостей Форума с традициями Севера и духом северных просторов. Артисты готовят новые хореографические и вокальные номера, в которых переплетаются народные мотивы и современное сценическое искусство, отражается аутентичность и уникальная энергетика региона. Через музыку и танец артисты расскажут о жизни, быте и наследии коренных народов и создадут для зрителей атмосферу подлинного погружения в традиции Севера. Выступления магаданских артистов подчеркнут богатство культурного наследия Дальнего Востока.

В этом году в культурной программе ВЭФ впервые примет участие магаданский Оркестр духовой и эстрадной музыки. Коллектив представит слушателям программу, состоящую из узнаваемых и любимых мелодий, которые создадут атмосферу праздника и единения.

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 5, 6 и 7 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.