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«Башнефть» поддержала проведение фестиваля конного спорта в Башкирии

При поддержке «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») в Дюртюлинском районе Башкортостана прошел конноспортивный фестиваль «Канатлы Ат» («Крылатый конь»). Масштабное мероприятие собрало более 10 тысяч гостей из различных регионов России, а также из Беларуси и Казахстана, и стало одним из ярких событий Года единства народов России в республике.

Торжество открылось красочным концертом коллективов народного творчества – с первых минут атмосфера была пронизана духом национальной культуры и единства. На главной сцене праздника выступили артисты корпоративного фестиваля «Роснефти» - «Энергия талантов».

Конноспортивные состязания стали кульминацией спортивной части фестиваля. В состязании за Приз Главы республики приняли участие наездники из Башкортостана, Татарстана, Казахстана и Пермского края. В ходе красочных показательных выступлений всадники продемонстрировали виртуозные навыки и национальный колорит.

На фестивале для гостей была проведена тематическая викторина «Энциклопедия родного края»: участники получили полезные памятные призы от «Роснефти», а также узнали много интересных фактов о регионе, его истории и выдающихся личностях, чья жизнь была неразрывно связана с Башкортостаном.

В зоне народных ремесел был установлен фудтрак «Башнефти», который работал на протяжении всего мероприятия и радовал местных жителей и гостей вкусными хот-догами, мороженым, прохладительными напитками и ароматным кофе.

Ранее в Уфе состоялось торжественное шествие в национальных костюмах народов республики, организованное «Башнефтью». Колонна прошла от монумента Дружбы до сквера у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Яркое мероприятие приурочено к Году единства народов России и призвано подчеркнуть атмосферу межнационального и межкультурного согласия в регионе, а также стремление башкирских нефтяников к укреплению мира между народами.

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