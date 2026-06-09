Итоги работы пространства «Здоровое общество» на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся с 3 по 6 июня 2026 года, работало ежегодное ключевое событие в сфере здравоохранения –тематическое пространство «Здоровое общество». Организатор пространства – экосистема «Здоровое общество» Фонда Росконгресс.

Экосистема «Здоровое общество» – это не просто дискуссионная площадка, а полноценный механизм трансформации отрасли, объединяющий анализ, коммуникацию, поддержку инноваций и международную кооперацию для формирования будущего, в котором здоровье становится главным капиталом и драйвером развития общества. В 2026 году в деловую программу Пространство «Здоровое общество» вошло 18 деловых сессий, в которых приняло участие более 130 ведущих экспертов страны.

«За годы работы пространство «Здоровое общество» стало одной из ключевых площадок профессионального диалога о будущем здравоохранения. В 2026 году его деловая программа объединила весь спектр приоритетных вопросов — от развития человеческого капитала, профилактики и демографической политики до технологического лидерства и экономики здравоохранения. Такой комплексный подход отражает понимание того, что здоровье является не только важнейшей социальной ценностью, но и стратегическим ресурсом развития государства. Особое значение имеет то, что пространство объединяет представителей органов власти, медицинского и научного сообщества, бизнеса и общественных организаций для выработки практических решений по наиболее актуальным вопросам отрасли. Представленные на выставке отечественные разработки убедительно демонстрируют высокий потенциал российской медицинской науки и промышленности. Уверен, что результаты состоявшихся дискуссий и новые партнерские инициативы внесут значимый вклад в достижение национальных целей, повышение качества жизни граждан и развитие современной системы здравоохранения», - отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Выставочное пространство «Здорового общества» представило консолидированную экспозицию передовых отечественных разработок, наглядно демонстрирующую технологический суверенитет страны. Ведущие научные и медицинские организации представили инновации, многие из которых не имеют аналогов.

Минздрав России организовал коллективный стенд, на котором были представлены передовые отечественные разработки в области медицинских изделий и лекарственных препаратов. Экспозиция наглядно подтвердила стратегическую значимость отечественных разработок для укрепления технологической независимости страны и повышения доступности современных медицинских решений. Компания «Логика молока» продемонстрировала, как молочная отрасль через научно обоснованные технологии формирует культуру здорового питания и укрепляет здоровье нации. Также свои разработки представили ФМБА России, Фонд «Сколково», Сеченовский Университет, Российский университет медицины, Сеть клиник «Атлас», РНК-технологии и другие компании. Впервые на пространстве было представлено региональное движение «За медицину здорового долголетия» — федеральная инициатива, направленная на формирование системы профилактической медицины и новой культуры здоровьесбережения в России.

Гости и участники форума могли пройти опрос и оценить, насколько эффективно они управляют ресурсом долголетия и получить рекомендации по работе с предрисками.

В присутствии почетных гостей – председателя попечительского совета РНФ Андрея Александровича Фурсенко и Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко – было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским научным фондом и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Соглашение о сотрудничестве подписали компании «Логика молока», ФИЦ Биотехнологии РАН и ассоциация «ТП БиоТех2030». Всего на Пространстве «Здоровое общество» было подписано 17 соглашений о сотрудничестве.

Экосистема «Здоровое общество» служит ключевым инструментом для презентации достижений отечественной медицины в России и за рубежом и выступает авторитетной площадкой для консолидации лидеров общественных мнений, объединяющей представителей Правительства Российской Федерации, руководителей федеральных ведомств, агентств и служб, ректоров ведущих высших учебных заведений, научных институтов и крупного бизнеса.

«Одним из ключевых итогов работы пространства в этом году стало внимание к вопросам здоровьесбережения как важнейшему условию повышения качества жизни и устойчивого развития общества. Сегодня недостаточно только развивать медицинские технологии — важно формировать культуру ответственного отношения к здоровью, создавать условия для здорового долголетия, поддерживать семьи и распространять лучшие практики сохранения здоровья. Пространство «Здоровое общество» позволяет обсуждать эти вопросы сразу на нескольких уровнях — от стратегических решений с участием руководителей отрасли и профильных ведомств до открытого диалога с лидерами общественного мнения и медиасообществом.

Такой подход помогает не только формировать профессиональную повестку, но и обеспечивать широкое информирование граждан о современных медицинских технологиях, возможностях профилактики заболеваний и принципах здорового образа жизни. Для нас важно, чтобы забота о здоровье становилась осознанной и востребованной частью жизни каждого человека, а знания о современных подходах к сохранению здоровья и повышению качества жизни были доступны самой широкой аудитории», — отметила первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по здравоохранению Анастасия Столкова.