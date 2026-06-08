На ПМЭФ обсудили перспективы взаимодействия России и Турции в сфере конгрессно-выставочной деятельности

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова с главой Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Главными темами встречи стали участие представителей Турецкой Республики в конгрессно-выставочных и деловых мероприятиях в России и за рубежом, в том числе в Веронском Евразийском экономическом форуме, который состоится 22–23 октября в Стамбуле. Организатором Форума являются Ассоциация «Познаём Евразию» и Фонд Росконгресс.

«Россия и Турция последовательно развивают конструктивный диалог по широкому кругу вопросов. Взаимодействие с Турецкой Республикой в сфере конгрессно-выставочной деятельности и спорта позволит наполнить сотрудничество наших стран новыми проектами и инициативами, способствующими укреплению взаимопонимания между народами и развитию партнерства в различных сферах», – отметил Антон Кобяков.

Участники встречи обсудили перспективы расширения российско-турецкого сотрудничества в гуманитарной, культурной и спортивной сферах. Было отмечено, что предстоящий период открывает широкие возможности для формирования содержательной программы двустороннего взаимодействия, включающей экономические, общественные, образовательные, культурные и спортивные инициативы.

Кроме этого, в ходе встречи стороны отметили позитивные изменения в международном спортивном движении, связанные с постепенным возвращением принципов олимпизма и выразили заинтересованность в развитии новых форматов сотрудничества на площадке Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске 21–23 октября 2025 года.

Отдельным направлением дискуссии были обозначены культурные проекты. Участники встречи отметили высокий интерес российской аудитории к турецкому кинематографу и сериалам. Было подчеркнуто, что Турция сегодня является одним из мировых лидеров по экспорту телевизионного контента, что создает дополнительные возможности для культурного обмена и реализации совместных инициатив. Также обсуждалась возможность проведения музыкального фестиваля в рамках будущего Веронского Евразийского экономического форума.