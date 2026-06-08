Роль образовательных программ в формировании ценностей гуманизма и социальной ответственности у детей и подростков обсудили на ПМЭФ-2026

5 июня социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум организовал экспертную сессию «Роль образовательных программ в формировании ценностей гуманизма и социальной ответственности у детей и подростков» в рамках деловой программы ПМЭФ-2026.

В рамках сессии опытом и мнениями обменялись: Аво Айдам Аменья, исполнительный директор, Child Online Africa; Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации; Иван Есин, управляющий директор, Фонд гуманитарных проектов; Михаил Кожевников, генеральный директор, АО «Издательство «Просвещение»»; Иван Кондрашев, генеральный директор Роял Канин (дивизион компании «Марс»); Марианна Онуфриенко, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук; Юлиана Слащева, председатель совета директоров, АО «Киностудия «Союзмультфильм»», генеральный директор, АО «Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького»; Анна Степанова (признана в РФ иностранным агентом), заместитель вице-президента по образовательным проектам, VK; Андрей Шаронов, генеральный директор, Национальный ESG Альянс. Дискуссию модерировала Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ.

Участники рассмотрели, когда и под влиянием каких факторов у детей и подростков складываются понимание социальной ответственности, как встроить принципы устойчивого развития в образовательные программы и преодолеть разрыв между теорией и практическими навыками. Отдельное внимание было уделено механизмам вовлечения бизнеса в социально-образовательные проекты, тиражированию лучших практик и созданию привлекательных карьерных маршрутов в сфере устойчивого развития.

Открывая сессию, генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева привела данные недавних исследований: при поиске работодателя 98% молодых людей ориентируются на уровень социальной ответственности и бережного отношения к людям в компании, а 80% – на ответственное отношение бизнеса к окружающей среде.

«В России сохранение культурных, социальных и моральных ценностей официально входит в государственную политику. В стране проводится национальный проект «Молодежь и дети», цель которого до 2030–2036 годов – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической, высоконравственной и социально ответственной личности. Наша миссия заключается в подготовке с самого детства не просто будущих профессионалов, а людей с активной гражданской позицией», – заявила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Спикер акцентировала, что множество социальных инициатив и студенческого самоуправления в настоящее время основаны на том, что учащиеся приходят с готовыми идеями, а университет и государство помогают их воплощать. Таким образом, каждый студент видит, что его созидательные действия имеют прямое влияние на окружающий мир.

Генеральный директор Роял Канин (дивизион компании «Марс») Иван Кондрашев отметил, что в каждом втором российском домохозяйстве есть питомцы, и подчеркнул ту роль, которую играют домашние животные для формирования гуманной, ответственной личности. «Наша компания уделяет особое внимание развитию ветеринарной медицины как отрасли и образованию в этой сфере. Считаем своим долгом сделать так, чтобы в эту профессию приходило больше молодых специалистов – осознанно, с пониманием ответственности и большой социальной значимости будущей работы. Для этого компания расширила комплексную социально-образовательную программу «Поколение Вет», в рамках которой мы уже активно работаем с ведущими вузами и охватываем почти 9 000 студентов. Мы запустили профориентационный курс по ветеринарной медицине школьников. Даже если ребята не выберут путь ветеринарного врача, через знакомство с профессией они научатся гуманному отношению к животным», – рассказал он.

По данным Аналитического центра НАФИ, приведенным на сессии, свыше 60% студентов ветеринарных специальностей пришли в профессию из любви к животным. Однако в дальнейшем они обнаруживают, что эта работа требует не только любви к питомцам, но и высокой стрессоустойчивости и решения сложных этических вопросов.

«Гуманизм – не только про эмпатию, но и про ответственность. А её развивают знания», – подчеркнула в своей реплике Марианна Онуфриенко, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук. Она поделилась примерами образовательных проектов для детей, которые успешно реализовал Центр: «Пушистый подкаст» про питомцев совместно со «Смешариками», специальные карточки про правильное обращение с домашними животными на образовательной платформе «Учи.ру», курс по зооволонтерству для школьников совместно с командой «Мосволонтер». «Через 15 лет наши дети станут взрослыми. А через 30 – основой общества страны. Я хотела бы жить в обществе, которое практикует ценности гуманизма», –отметила Марианна Онуфриенко.

«Через понятные образы и метафоры маленьким зрителям прививаются базовые понятия о добре, дружбе, эмпатии и справедливости. Кроме того, фильмы и мультфильмы – удобный инструмент для педагогов, ведь сегодняшние дети гораздо лучше усваивают визуальный и аудиальный контент, чем наставления в назидательной манере. В своих проектах мы адаптируем стилистику под интересы разных возрастных категорий и с помощью современных трактовок ярко транслируем культурный код», – рассказала председатель совета директоров, АО «Киностудия «Союзмультфильм»», генеральный директор, АО «Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького» Юлиана Слащева.

«Ребенок проводит в школе 11 лет, и за это время складывается его ценностная навигация. Наша общая задача – создать фундамент для личностного роста, профессионального пути и моральных ориентиров подрастающего поколения, чьи решения будут влиять на общество нашей страны через 15–20 лет. Лучший способ обучения – это личный пример родителей и значимых взрослых. Ребенок наблюдает, усваивает, применяет на себе все, с чем сталкивается, и так закладывается база его понимания окружающего мира. Именно эта ценностная основа является побудительным мотивом его дальнейших действий», – сообщил генеральный директор группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Аво Айдам Аменья, исполнительный директор, Child Online Africa, провела параллель между системами образования в России и в Гане.

«В Child Online Africa мы стремимся создавать более безопасную и вдохновляющую цифровую среду для нового поколения Африки благодаря активной просветительской и правозащитной деятельности, участию в формировании государственной повестки и развитию стратегических партнерств. Мы хотим вырастить самодостаточных детей, а для этого необходимо интегрировать систему обучения со всеми инстанциями страны. Дети нуждаются не только в знаниях, но и в эмоциональной поддержке, которую за неимением дома или в обществе они ищут на сторонних ресурсах. Образовательная система в России близка нам по ценностям», – сказала она.

«В настоящее время в цифровой среде идет огромный конкурс за внимание пользователей, при этом большую часть перетягивает на себя развлекательный контент. Чтобы сделать образование через проекты VK – VK Education и VK Добро – востребованным и адресным, мы подготавливаем экспертов и преподавателей, чьи усилия значительно повышают качество учебных программ. Многие технологические компании сейчас обмениваются лучшими практиками. По нашему опыту, эффективнее всего работает воспитание, которое родители начинают с собственного примера – именно они в первую очередь являются теми ответственными взрослыми, на которых ориентируется молодежь», – пояснила заместитель вице-президента по образовательным проектам, VK, Анна Степанова.