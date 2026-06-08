Мастер-класс для юных художников и расписная рама для Интерактивной карты регионов России – на ПМЭФ-2026 всегда есть место творчеству

6 июня в Детской школе искусств им. Д.С. Бортнянского состоялась выставка картин и творческая встреча народного художника Российской Федерации Никаса Сафронова с педагогами и учащимися художественных школ Санкт-Петербурга. Мероприятие вошло в программу Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны».

Встреча была организована в рамках развития социальных проектов экосистемы «Потенциал страны» Фонда Росконгресс. Формат мероприятия позволил юным художникам лично пообщаться с мастером, задать вопросы, а также показать свои работы и получить профессиональные советы. Всего на встрече присутствовали 60 учащихся и преподавателей.

«Для Фонда Росконгресс важно не только создавать профессиональные площадки для зрелых специалистов, но и заботиться о будущем поколении, формировать кадровый резерв нашей страны. В рамках проектов экосистемы «Потенциал страны» мы помогаем в профессиональной самореализации школьникам, студентам и начинающим специалистам, у которых есть потенциал и желание развиваться. Такие встречи с признанными профессионалами своего дела стали доброй традицией культурной программы ПМЭФ, и это не просто уроки и мастер-классы, это инвестиции в гармоничное развитие молодого поколения», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель дирекции по работе с участниками и руководитель экосистемы «Потенциал страны» Мария Киселева.

Несколько талантливых учеников из Санкт-Петербургской городской детской художественной школы им. Г.Н. Антонова, ДШИ им. М.И. Глинки, Детской художественной школы им. И.П. Саутова и ДШИ им. Д.С. Бортнянского приняли участие не только в творческой встрече, но и в мастер-классе. Заранее получив тему, ребята выполняли рисунки, а Никас Сафронов давал им рекомендации в процессе работы.

«Мы были рады принять в стенах школы такого известного мастера, народного художника Российской Федерации Никаса Сафронова. Он впервые провел мастер-класс для детей из Санкт-Петербурга. Ребята очень ждали возможности лично пообщаться с художником. Мероприятие стало диалогом московской и петербургской школ, дало стимул для дальнейшего развития и вдохновило молодых художников на поиск новых идей и совершенствование в творчестве», – прокомментировала директор ДШИ им. Д.С. Бортнянского Светлана Семенова.

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов участвует в Петербургском международном экономическом форуме не в первый раз. Его экспозицию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, могли видеть участники форума в прошлом году. На ПМЭФ-2026 автор принял участие в проекте лаборатории актуальных технологий Marma Фонда Росконгресс: точкой притяжения гостей Форума стала Интерактивная карта регионов России, для которой художник создал расписную раму в эстетике традиционных орнаментов и народной росписи.

Проект «Интерактивная карта регионов России» создан на стыке искусства и технологий. Являясь точной копией Вышитой карты России в цифровой среде, интерактивная карта позволяет совершить путешествие по всей стране благодаря виртуальному слою. В этом году у карты появился еще и музыкальный слой: услышать музыку регионов можно было воспользовавшись кабиной «Телепорта по России». Никас Сафронов разработал единое стилистическое оформление экспозиции карты на площадке Форума.

«С помощью современных технологий можно делать удивительные вещи. Взять хотя бы проект лаборатории Marma «Интерактивная карта регионов России». Это цифровой атлас нашей страны. Берешь телефон, наводишь камеру на любой из 89 регионов на карте, и тут же запускается небольшой фильм. Можно узнать, чем живет край, какие у него традиции, что производят, какие есть достопримечательности. Для этого проекта я сделал художественное обрамление – оформил карту в раму с ручной росписью в духе народных промыслов. А в кабине «Телепорта по России» будто переносишься в путешествие по нашей стране: слушаешь современную этническую музыку и знакомишься с богатой культурой народов. Большое спасибо команде Marma за этот проект. Работать с ними – одно удовольствие», – сказал народный художник Российской Федерации Никас Сафронов.

Проект «Интерактивная карта регионов России» сочетает в себе традиции и инновации, вовлекает широкую аудиторию в изучение культуры и возможностей регионов России через современные иммерсивные технологии.

В оформлении многих стендов ПМЭФ-2026 можно увидеть сочетание элементов традиционной культуры и новейших технологий. Благодаря совместным усилиям представителей творческого сообщества и индустрии информационных технологий традиции интегрируются в современную жизнь, что способствует сохранению культурной идентичности народов России.