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На ПМЭФ состоялось открытие пространства народных художественных промыслов

Валентина Певцова/Росконгресс

В рамках 29-го Петербургского международного экономического форума состоялось открытие стенда «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», созданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Оператор проекта – Фонд Росконгресс.

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Дмитрий Кусков, сенатор Российской Федерации Инна Святенко, сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина и заместитель директора по творческим и культурным инициативам Фонда Росконгресс, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

Впервые на площадке ПМЭФ народным художественным промыслам посвящено отдельное выставочное пространство. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, здесь представлены лучшие образцы традиционного искусства и ремесел, отражающие богатство культурного наследия страны.

Свои работы на стенде представили более полутора десятков предприятий из различных регионов России, входящих в перечень организаций народных художественных промыслов, который ведется Минпромторгом России. Среди экспонатов – лаковая миниатюра Федоскино, Мстеры, Палеха и Холуя, жостовские подносы и хохломская посуда, торжокское золотное шитье и новгородская крестецкая строчка, изделия производства «Гжель», Великоустюгского завода «Северная чернь», Гусевского хрустального завода и других предприятий.

«Открытие отдельного пространства народных художественных промыслов на Петербургском международном экономическом форуме – важный шаг в продвижении отрасли и повышении узнаваемости российских промыслов как внутри страны, так и за ее пределами. Сегодня предприятия НХП не только бережно сохраняют уникальные традиции и технологии, но и успешно развиваются, создают современные востребованные продукты, расширяют рынки сбыта. Наша задача – обеспечить условия для дальнейшего развития отрасли и показать ее потенциал максимально широкой аудитории», – отметил директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Дмитрий Кусков.

Экспозиция демонстрирует не только высокий уровень мастерства российских художников и ремесленников, но и потенциал отрасли как важного элемента культурного, туристического и экономического развития страны. На протяжении всех дней работы форума посетители смогут познакомиться с уникальными изделиями и лично пообщаться с представителями предприятий-участников.

«Народные художественные промыслы являются живым воплощением культурного кода нашей страны, отражением традиций, ценностей и мастерства многих поколений. Особенно символично, что в Год единства народов России эта экспозиция объединила на одной площадке предприятия из разных регионов, демонстрируя богатство и многообразие отечественной культуры. Поддержка промыслов – это вклад не только в сохранение исторического наследия, но и в укрепление национальной идентичности, развитие регионов и передачу уникальных знаний будущим поколениям», – подчеркнула сенатор Российской Федерации Инна Святенко.

Специально к открытию экспозиции подготовлен каталог «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», в котором представлены предприятия-участники и их наиболее знаковые произведения.

 
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