На ПМЭФ-2026 состоялась церемония открытия нового офиса Российско-Германской внешнеторговой палаты в Санкт-Петербурге

На ПМЭФ-2026 в Зоне делового общения Roscongress International состоялась торжественная церемония открытия нового офиса Российско-Германской внешнеторговой палаты в Санкт-Петербурге. Событие стало свидетельством заинтересованности немецкого бизнеса в продолжении работы на российском рынке, несмотря на существующие современные геополитические сложности и противоречия.

Модератором церемонии выступил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

«Это сигнал, что немецкий бизнес намерен остаться на российском рынке и инвестирует в будущее», – заявил Маттиас Шепп.

В церемонии приняли участие председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев; заместитель министра экономического развития Российской Федерации Денис Тюпышев; управляющий директор управления международного двустороннего сотрудничества Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анна Соловьева.

«Несмотря на меняющиеся условия, бизнес продолжает находить возможности для сотрудничества там, где есть взаимный интерес и доверие. Германия традиционно отличается прагматичным подходом к развитию экономических связей, и открытие офиса Российско-Германской внешнеторговой палаты в Санкт-Петербурге подтверждает заинтересованность в поддержании профессионального диалога между деловыми сообществами наших стран», - сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Инвестиции Российско-Германской ВТП в приобретение и внутреннюю отделку нового офиса в бизнес-центре «Аквилон Линкс» в Адмиралтейском районе составили в общей сложности три миллиона евро.

«В то время, когда отдельные фирмы отвернулись от российского рынка, Российско-Германская внешнеторговая палата, приобретя офис в Санкт Петербурге, посылает сигнал о том, что немецкие компании не отказываются от российского рынка, несмотря на санкции и текущие вызовы», – отметил Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил: «Мы поздравляем наших давних партнеров и друзей из Российско-Германской внешнеторговой палаты с открытием офиса в Санкт-Петербурге и ждем продолжения совместной работы как на Северо-Западе, так и в других регионах России для поддержания экономических отношений между предпринимателями наших стран».

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) является крупнейшим иностранным бизнес-сообществом в России, объединяя 750 компаний-членов.