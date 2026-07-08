Как научиться быстро читать: эффективные техники и упражнения

Какие привычки мешают быстро читать и как от них избавиться

Навык чтения — один из базовых для человека. Через книги мы получаем важную информацию, учимся, расширяем свой кругозор. Навык скорочтения незаменим для школьников, студентов и состоявшихся специалистов. Какие привычки замедляют чтение и как от них избавиться, как увеличить скорость чтения, какие техники самые эффективные — в материале «Газеты.Ru».

Почему важно уметь быстро читать

Чтение — один из основных академических навыков наряду с письмом и счетом, которыми должен полноценно обладать любой человек. Работа над постановкой навыка чтения начинается еще в дошкольном возрасте, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» клинический психолог, нейропсихолог, аспирант РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов.

Высокая скорость чтения помогает хорошо справляться с пересказами, составлять планы текстов. В старших классах этот навык помогает в создании конспектов, сводных, аналитических и сравнительных таблиц.

Без хорошо поставленного навыка чтения большой блок гуманитарных дисциплин будет сложно освоить. Это влияет и на практические проблемы — школьная неуспешность, психологические комплексы, боязнь общественных выступлений, неуверенность в себе и узость кругозора в будущем. Кубат Каниметов клинический психолог

Высокая скорость чтения очень важна и во взрослом возрасте, обратил внимание преподаватель литературы в Домашней школе Фоксфорда, кандидат филологических наук Дарья Фролкина-Филимонченко.

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Эксперт отметила, что скорочтение отлично подходит для: бизнес-литературы, нон-фикшн нехудожественная литература, в основе которой лежат реальные события, факты, документы, исследования или практический опыт автора и учебной литературы.

«Изучение вопроса с нуля будет требовать более серьезной и медленной проработки текста, а для восстановления в памяти информации перед экзаменом быстрое чтение — в самый раз. При этом важно иметь в виду, что быстрое чтение противопоказано художественной литературе. Ведь сам смысл ее — в медленном усвоении и глубокой работе с образами, деталями», — подчеркнула Фролкина-Филимонченко.

Диагностика скорости чтения

Прежде чем начать учиться быстро читать, важно определить свою скорость чтения. Это несложно сделать в домашних условиях.

Метод 1

Дарья Фролкина-Филимонченко рекомендовала проводить диагностику чтения в два этапа.

Этап 1:

* Возьмите художественный текст и читайте про себя ровно одну минуту.

* Посчитайте, сколько слов удалось прочитать за это время, запомните эту цифру — например, 200.

Полученный показатель еще не означает, что все, что было прочитано, — понято. Поэтому нужен второй этап.

Этап 2:

* Покажите прочитанный отрывок другу или нейросети и попросите задать вам 10 вопросов по содержанию — по общему смыслу и деталям.

* Подсчитайте количество правильных ответов. Если вы, допустим, ответили правильно на 7 вопросов, ваш результат будет 0,7.

«Теперь, когда у вас есть две цифры, можно вычислить коэффициент усвоения: 200*0,7 = 140. Так вы сможете оценить свой текущий уровень чтения. На него можно ориентироваться при дальнейших тренировках, чтобы видеть прогресс», — пояснила эксперт.

Метод 2

Еще один простой метод диагностики скорости чтения предложил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

Шаги:

1. Возьмите незнакомый текст среднего уровня сложности.

2. Засеките от 3 до 5 минут.

2. Прочитайте текст в обычном темпе.

4. Посчитайте примерное количество слов и разделите их на количество минут. Так вы получите среднее количество слов в минуту.

5. Проверьте понимание: перескажите основную мысль, назовите несколько фактов, ответьте на вопросы по тексту. Если скорость чтения высока, а понимание хромает — это лишь имитация чтения.

Нормы скорости чтения • Обычная скорость чтения 120-200 слов в минуту.

• Скорочтение превышает обычную скорость в 3-4 раза.

• 600 слов в минуту — максимальный показатель скорочтения.

• При скорочтении понимание должно сохраняться не ниже 70–80%.

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Что мешает человеку быстро читать

Человеку мешают читать быстро несколько привычек, отметил Марчел.

Главные тормоза чтения:

* Проговаривание текста при чтении. Если человек проговаривает абсолютно все, скорость чтения ограничивается скоростью речи. При этом субвокализация, или проговаривание каждого слова, не всегда вредна. При сложных текстах бормотание во время чтения помогает осмыслить материал.

* Повторное чтение фрагментов текста. Регрессии, или постоянные возвраты к уже прочитанным фрагментам, возникают из-за невнимательности, усталости или опасения, что текст плохо запомнится.

* Узкое поле зрения. Эта проблема возникает, когда читатель видит только одно слово, а не смысловой блок.

* Потеря концентрации. Рассеянность во время чтения часто приводит к потере концентрации. В результате человек быстро теряет суть прочитанного и после не может рассказать, о чем же читал.

Методики повышения скорости чтения

Увеличить скорость чтения помогут тренировки. Чтобы научиться быстро читать, эксперты советуют взять на заметку несколько эффективных техник.

Подавление субвокализации

Чем вредно внутреннее проговаривание и как от него избавиться, объяснила Дарья Фролкина-Филимонченко.

«Привычка проговаривать текст хороша для тех случаев, когда вы читаете вслух, отрабатывая дикцию или артистические приемы, но быстроту чтения это серьезно замедляет. Дело в том, что буквы — это символы, которые наш мозг умеет воспринимать и без дополнительной озвучки. К примеру, нам не нужно проговаривать название дорожного знака и расшифровку, чтобы понять его смысл», — рассказала преподаватель.

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Чтобы подавить субвокализацию, эксперт рекомендовала постараться «отвлечь» артикуляционный аппарат. Для этого эффективно читать под метроном прибор, отмечающий короткие равномерные промежутки времени звуковой индикацией или просто произносить при чтении «раз, два, три». Вскоре привычка субвокализации пропадет, особенно когда вы увидите, насколько больше стали читать без нее.

При этом психолог Родион Чепалов не рекомендует полностью избавляться от внутреннего проговаривания.

«Оно помогает глубже понимать сложные научные, юридические или художественные тексты. Подавлять его стоит лишь при чтении простых материалов», — обратил внимание эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Для подавления субвокализации он рекомендовал упражнение «Диктор за стеклом». Представьте, что внутренний голос находится в соседней комнате. Вы его еще слышите, но уже не следуете за каждым его словом.

Кырлан Марчел, в свою очередь, посоветовал научиться управлять субвокализацией.

«В случае с простыми текстами можно читать смысловыми группами, не проговаривая каждое слово. Помогают ритм, указка, карандаш или палец, который ведет глаза по строке, а также установка читать чуть быстрее привычного темпа. Но для сложных понятий, цифр, юридических норм, формул или новых терминов внутреннее проговаривание лучше сохранять», — рекомендовал эксперт.

Таблицы Шульте

Еще один метод под названием «Таблицы Шульте» помогает расширить поле зрения и постепенно перейти от чтения по словам к охвату целых строк.

«Поле зрения — это пространство вокруг фиксированного объекта, которое человек способен видеть, не двигая глазами. Оно определяется строением сетчатки, зрительного нерва и головного мозга, и никакие упражнения не способны существенно увеличить анатомическое поле зрения здорового человека. Метод Шульте помогает расширить зрительный охват, это более правильный термин», — рассказал «Газете.Ru» офтальмолог-эксперт сети оптик «Счастливый взгляд» Виктор Гусев.

За одну фиксацию взгляда человек может научиться воспринимать не одно или два слова, а сразу несколько или даже целую строку. Это происходит не потому, что глаз начинает видеть больше, а из-за того, что мозг эффективнее обрабатывает информацию, поступающую с центральной и около периферической частей сетчатки.

Таблицы Шульте — один из самых известных инструментов развития зрительного внимания. Их принцип очень прост: человек фиксирует взгляд в центре таблицы и старается находить числа периферическим зрением, не переводя глаза на каждую клетку. Это помогает тренировать скорость поиска и обработки информации, внимание, работу периферического зрения и координацию между глазами и мозгом. Виктор Гусев офтальмолог

Если делать такие упражнения регулярно, это позволит быстрее замечать объекты вокруг и легче ориентироваться в большом объеме визуальной информации. Принцип работы метода, по словам офтальмолога, схож с гимнастикой для глаз по Аветисову, которую рекомендуют при усталости глаз.

Для расширения поля внимания Родион Чепалов советует упражнение «Фонарик»:

* Посмотрите в центр строки.

* Попробуйте одновременно замечать слова слева и справа, не двигая глазами.

* Постепенно мозг начинает воспринимать сразу несколько слов как единый образ.

Расширенный зрительный охват помогает: • водителям и пилотам — лучше видеть дорогу и взлетную полосу;

• спортсменам — держать на контроле перемещения мяча или шайбы, соперников;

• тренерам — оценивать игровое поле и принимать быстрые решения;

• программистам — легко работать за несколькими мониторами;

• диспетчерам — следить за индикаторами на пультах;

• специалистам других сфер.

«Когда человек учится читать более эффективно, он совершает меньше лишних движений глазами, реже возвращается к уже прочитанному тексту и быстрее обрабатывает информацию. Это может снижать зрительное утомление при длительной работе с текстами», — подчеркнул Гусев.

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Избавление от регрессии

Регрессия может отнимать до 30% скорости чтения, пояснила Дарья Фролкина-Филимонченко. Для достижения высокого темпа чтения от нее обязательно нужно избавиться.

«Чтобы отучить себя возвращаться к прочитанному, нужно настроить себя на то, что книга читается один раз. Значит, есть только один шанс на ее усвоение. Затем можно использовать «шторку», которая закрывает прочитанную строку. Это может быть закладка, открытка, лист бумаги. Так мы физически отрезаем себе путь к повторному чтению», — пояснила эксперт.

Чтобы уменьшить количество возвратов глазами, Родион Чепалов посоветовал взять на заметку упражнение «Поезд без остановок»:

* Во время чтения палец или карандаш плавно движется только вперед.

* Возвращаться запрещено.

* В конце страницы перескажите прочитанное.

* Большинство людей удивляются, что понимают текст значительно лучше, чем ожидали.

Кырлан Марчел рекомендовал приступать к чтению с заранее поставленной задачей: найти аргументы, понять позицию автора, выделить факты, подготовить пересказ.

«Хороший прием — после прочтения абзаца коротко формулировать его смысл одной фразой. Тогда мозг меньше стремится возвращаться назад, потому что уже получил подтверждение понимания», — пояснил он.

Увеличение темпа чтения

Для увеличения темпа чтения Родион Чепалов рекомендовал упражнение «Ракета»:

* Пять минут читайте в максимально быстром темпе без страха что-то пропустить.

* Затем две минуты — в обычном режиме.

* После такого контраста привычная скорость начинает казаться более легкой.

План тренировок

Оптимальный и простой план тренировок предложил Кырлан Марчел. Он посоветовал уделять тренировкам 10–15 минут в день в течение месяца.

* В первую неделю измерьте базовую скорость чтения и следите за пониманием.

* Во вторую — используйте указку и читайте без возвратов.

* В третью — тренируйте чтение смысловыми блоками и таблицами Шульте.

* В четвертую — применяйте разные режимы чтения к разным текстам.

Главный показатель прогресса — это не количество прочитанных страниц, а способность быстрее находить смысл и лучше удерживать содержание.

Дарья Фролкина-Филимонченко напоминает, что чтение — это привычка.

«Создание новых привычек в чтении — это задача со звездочкой, но все зависит от цели и дисциплины. Будьте готовы к тому, что процесс займет время: от месяца при интенсивной тренировке и до полугода-года при занятиях от 20 минут в день», — подчеркнула она.

Родион Чепалов рекомендует уделять тренировкам ежедневно около 25-30 минут:

* Сначала две минуты — для разминки для глаз.

* Затем пять минут — на упражнение «Фонарик».

* Еще пять минут — для «Поезда без остановок».

* Пять минут — для «Ракеты.

* Завершите тренировку обязательным пересказом текста своими словами.

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Психолог обратил внимание, что скорочтение сегодня уже нельзя рассматривать как самоцель.

«Если раньше человеку приходилось самостоятельно перерабатывать большие объемы информации, то теперь часть этой работы выполняют аудиокниги, голосовые помощники и искусственный интеллект, который способен быстро пересказать текст, выделить главное или сравнить несколько источников. Поэтому сегодня важнее не просто читать быстрее, а понимать, анализировать и критически оценивать информацию», — подчеркнул Родион Чепалов.

Эксперт также отметил, что разные тексты требуют разных стратегий:

* Художественную литературу полезно читать медленнее, чтобы проживать эмоции.

* Учебники — с остановками для осмысления.

* Новости можно сначала быстро просматривать, а затем подробно читать только действительно важные материалы.

«И все же в эпоху искусственного интеллекта главным навыком становится не максимальная скорость чтения, а умение понимать смысл, задавать правильные вопросы и отличать достоверную информацию от поверхностной. Именно эти способности будут цениться значительно выше, чем рекордное количество прочитанных слов в минуту», — выразил уверенность психолог.