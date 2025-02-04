Как написать объяснительную записку для школы: образец и правила

Если ваш ребенок пропустил несколько дней в школе, закономерно возникает вопрос: нужна ли объяснительная записка и что в ней указать? «Газета.Ru» выяснила, когда этот документ действительно необходим, какие причины пропуска признаются школой уважительными, а какие — нет, как правильно составить записку и кому ее отдать.

В каких случаях нужно писать объяснительную записку в школу об отсутствии ребенка

Объяснительная записка для школы — это официальный документ, который родители учащегося (или сам ученик в старших классах с одобрения учителя) оформляют после пропуска занятий, чтобы объяснить причину отсутствия. В отличие от заявления, подаваемого заранее при плановом отсутствии, объяснительная записка предоставляется уже после того, как уроки были пропущены.

Как правило, образовательные учреждения закрывают глаза на отсутствие ребенка на короткий срок (до трех дней), особенно если у ученика нет проблем с посещаемостью, успеваемостью и дисциплиной. Однако при более продолжительных пропусках администрация вправе запросить их обоснование. Точные требования лучше уточнить у классного руководителя или у школьного секретаря.

Чаще всего пишет объяснительную записку родитель, особенно если речь идет о младших классах. Но ученики старших классов имеют право самостоятельно изложить причины своего отсутствия — это возможно при наличии предварительного согласования с учителем.

Согласно ст. 43 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» каждый ученик обязан добросовестно осваивать образовательную программу и регулярно посещать предусмотренные учебным планом занятия. Именно поэтому школа вправе поинтересоваться причиной неявки, если ребенок пропускает уроки.

Если заранее известно о предстоящем пропуске занятий, следует предупредить администрацию школы — по телефону или через заявление. Но если ситуация складывается так, что вы не предупредили, то учебное заведение имеет право потребовать письменное объяснение отсутствия ребенка в школе в соответствии с п. 8 Порядка, утвержденного Приказом Минобрнауки № 185 от 15.03.2013.

Отсутствие на уроках без объяснения причин рассматривается как нарушение дисциплины и правил. Родитель может отказаться от предоставления объяснений, однако в таком случае к ученику могут быть применены дисциплинарные меры:

вынесение замечания;

выговор;

постановка на внутришкольный контроль;

обращение в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних;

в крайнем случае — отчисление.

Стоит отметить, что дисциплинарные меры не применяются к ученикам начальной школы и к детям с ограниченными возможностями здоровья.

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Какие причины для отсутствия считаются уважительными и неуважительными

Среди причин, которые школа обычно относит к уважительным для пропуска обязательных занятий, выделяют следующие:

заболевание (в том числе ухудшение самочувствия, необходимость лечения в стационаре);

участие в спортивных сборах и соревнованиях;

участие в олимпиадах, конкурсах и других интеллектуальных мероприятиях;

отпуск, запланированный родителями;

семейные обстоятельства: уход за больным родственником, визиты к близким, участие в важных семейных событиях.

Если ребенок болел и вы вызывали ему врача, объяснительная записка не требуется – достаточно предъявить справку из поликлиники. Но бывают ситуации, когда школьник чувствует себя неважно, переутомился, и вы решаете оставить его дома, не обращаясь за медпомощью. В таком случае школа может попросить у вас объяснительную записку.

При участии в спортивных соревнованиях, сборах, конкурсах справку ребенку, как правило, выдает организация, направившая его на эти мероприятия: спортивная секция, музыкальная школа и т.п.

Если ученик пропустил занятия по семейным обстоятельствам, родителям достаточно написать объяснительную записку, при этом подробные объяснения не требуются.

Если ученик не пришел в школу потому, что проспал, сознательно прогулял занятия или не захотел присутствовать на уроке (например, в день контрольной), такая причина не считается уважительной. Тем не менее даже в подобных случаях рекомендуется предоставить объяснительную записку от родителя. Здесь возможны два варианта: либо указать семейные обстоятельства как предлог, либо честно описать ситуацию, не покрывая проступок ученика.

В случае когда родитель не желает скрывать истинную причину пропуска и предпочитает воспитывать у ребенка ответственность, лучше изложить факты без утайки. В результате учитель может назначить дополнительное домашнее задание по пропущенной теме, либо, если была контрольная работа, оставить школьника писать ее после уроков.

Когда родитель предпочитает не раскрывать детали отсутствия в объяснительной или считает нужным обсудить произошедшее с ребенком при личной встрече с учителем, можно воспользоваться универсальной формулировкой — «семейные обстоятельства». Эта общая фраза обычно устраняет дополнительные вопросы со стороны педагогов, поскольку не требует предоставления каких-либо доказательств или подробностей.

Как составить объяснительную записку в школу

Родители пишут объяснительную записку в свободной форме. Строгого регламента нет, однако стоит придерживаться общепринятой структуры и принципов деловой переписки. Текст может быть написан как от руки, так и на компьютере; в любом случае потребуется подпись родителя на распечатанном или рукописном варианте.

Поскольку такой документ направляется в администрацию школы, он пишется на имя директора, а не классного руководителя. Это связано с тем, что объяснительная записка выступает официальным отчетом для школы, а не внутренним уведомлением для учителя, которое можно направить при помощи мессенджера. Для корректного оформления записки нужно придерживаться следующей структуры:

Адресат. В правой верхней части листа следует указать данные того, кому адресуется документ: полная должность, ФИО директора (или в некоторых случаях учителя). Ниже – сведения об отправителе: это личные данные родителя или законного представителя ученика.

Название документа. Центральное место отводится заголовку, который должен содержать наименование документа — например, «Объяснительная записка».

Основная часть. В этой части родитель подробно описывает ситуацию, указывая полные фамилию, имя и отчество ученика, класс, в котором он обучается, а также конкретные даты и перечень уроков или дней, в течение которых он отсутствовал. Помимо этого, в тексте обязательно следует раскрыть причины отсутствия ученика — будь то болезнь, семейные обстоятельства или иные уважительные причины.

Заключительная часть. В нижней части записки указывается дата составления документа, после чего родитель ставит свою подпись. При необходимости можно добавить примечание о готовности предоставить дополнительные сведения, подтверждающие документы или фразу о том, что родитель берет всю ответственность на себя.

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Дополнительно в объяснительной можно отметить свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с администрацией школы для урегулирования всех возникших вопросов. Такой подход помогает продемонстрировать ответственное отношение к образованию ребенка и облегчает взаимодействие с педагогическим коллективом.

Кому нужно отдавать объяснительную записку в школу

Обычно документ передают классному руководителю или, если сложилась особая ситуация, директору или заведующему учебной частью. Стоит обсудить этот момент с учителем, чтобы уточнить, кому именно следует отдать объяснительную записку.

Во многих школах есть возможность отправлять подобные документы по электронной почте или через мессенджеры. Узнайте у учителя, допускается ли такой вариант в вашем учебном заведении.

Также не лишним будет выяснить, каким образом фиксируются полученные документы и сохраняется ли их электронная копия для дальнейшей отчетности. Такой подход обеспечит прозрачность и своевременность взаимодействия между родителями и педагогическим коллективом, а также поможет избежать недоразумений в будущем.