Цифровое детство: риски, о которых важно помнить родителям

В последние годы споры о влиянии гаджетов на детей стали особенно острыми. Клинический психолог и эксперт фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова рассказала «Газете.Ru», как устройства влияют на развитие и здоровье детей и как родителям сохранить баланс.

Как гаджеты влияют на детское развитие?

Исследования показывают: правильное использование технологий может приносить пользу. Гаджеты развивают когнитивные и творческие навыки, мелкую моторику и социальные связи. «Гаджеты помогают получать информацию, учиться новому и общаться», — говорит Морозова. В разном возрасте детей интересуют разные игры, мультфильмы, фильмы, истории. Дети часто обсуждают свои увлечения с друзьями и одноклассниками. Важно помнить, что осведомленность о том, что интересует сверстников, влияет на социальный статус ребенка .

При этом чрезмерное и неконтролируемое увлечение гаджетами может нести серьезные риски как для физического, так и для психического здоровья ребенка: негативно влияет на зрение, осанку, концентрацию внимания, сон и эмоциональное состояние детей, а также увеличивает вероятность тревожных расстройств и депрессии.

Российские и зарубежные ученые считают, что детям раннего возраста гаджеты противопоказаны. Однако, по данным исследования, проведенного в США с 2020-го по 2025 год, количество детей в возрасте до двух лет, имеющих доступ к гаджетам для просмотра видеоконтента, увеличилось с 45 до 62%.

Опрос, проведенный компанией TECNO в 2026 году в России, показал, что первые электронные устройства появляются уже у детей от 3 до 6 лет — причем у каждого пятого ребенка.

Не стоит забывать, что первые три года жизни ребенка — невероятно важный период, когда формируется мозг малыша, его отношения с близкими, развиваются паттерны обучения и познания мира. Дети учатся в первую очередь в процессе живого общения с людьми. «Ни один гаджет не заменит голос, эмоции и поддержку близких», — подчеркивает эксперт. У детей, с которыми родители разговаривают мало, чаще возникают проблемы с речью, памятью и вниманием.

За последние пять лет во многих странах Европы — Франции, Бельгии, Нидерландах, Италии, Греции и других — детям запретили пользоваться гаджетами во время уроков. Подобный запрет также введен и в российских школах.

Одновременно во всем мире растет понимание важности физической активности для здорового развития детей.

«Детям нужно много двигаться, а не сидеть часами с гаджетами. Физическая активность напрямую влияет на их внимание и психическое здоровье. Меньше сидеть, больше двигаться — главный принцип здорового детства », — отмечает Морозова.

Почему возникает зависимость от гаджетов?

Одна из причин развивающейся зависимости связана с мгновенным подкреплением, которое дает использование гаджетов — будь то игра или лайк. Это активирует дофаминовую систему мозга. «Когда гаджет становится единственным источником подкрепления, растут риски зависимости и эмоциональных проблем », — предупреждает эксперт.

Как отличить увлечение от зависимости?

Основные признаки зависимости — потеря контроля над временем, когда ребенок находится в режиме «онлайн», эмоциональные всплески при ограничении доступа, пренебрежение реальным общением, учебой и хобби. Часто это может сопровождаться нарушениями сна и изменениями в приеме пищи. Если родители замечают подобные тревожные симптомы, очень важно обратиться за помощью к специалистам.

Полностью исключать гаджеты из жизни ребенка кажется малореалистичным, однако важно регулировать их использование, уверена Морозова.

ВОЗ рекомендует не давать гаджеты маленьким детям (до полутора — двух лет). Такой же позиции придерживается и министерство просвещения РФ.

Использование цифровых устройств детьми до четырех лет допустимо не более одного часа в день, при этом подчеркивается, что использовать гаджет лучше только совместно с взрослыми. В возрасте от четырех до восьми лет время использования можно постепенно увеличить, но не более двух часов в день с обязательными перерывами. Гаджеты необходимо убирать за один-два часа до сна, чтобы не нарушать его качество.

Родителям также важно устанавливать четкие семейные правила, когда используются или не используются гаджеты, например, семейные обеды или ужины без телефонов, — причем эти правила должны касаться всех членов семьи без исключения. Важно также следить за контентом и количеством времени его потребления. В некоторых ситуациях хорошо работают таймеры, которые помогают избегать споров.

Поощряйте живое общение, совместные игры и активный досуг без экранов, советует психолог. Помните, что собственный пример — самый сильный инструмент: используйте гаджеты разумно. И, конечно, будьте внимательны к эмоциональному состоянию ребенка и не откладывайте обращение за помощью, если замечаете тревожные признаки.

Людям, которые по разным причинам не могут использовать речь или имеют серьезные затруднения с ее использованием, гаджеты дают возможность общаться — выражать свои желания, комментировать, задавать вопросы и т.д. Если ребенок начинает пользоваться планшетом или телефоном для общения, специалисты советуют отключить дополнительные функции электронного устройства. Еще одна рекомендация — использовать разные устройства — одно для общения, другое —для развлечений. Ограничивать время использования устройства для коммуникации негуманно .

Что еще важно помнить?

Гаджеты не заменяют родительское внимание и общение, которые формируют психическое здоровье и навыки, определяющие будущее ребенка. «Если ребенок не получает достаточно поддержки в семье, он ищет ее в виртуальном мире» , — предупреждает Морозова.

Исследования показывают, что не интеллект или академические навыки, а эмоциональное благополучие в детстве определяет успешность во взрослой жизни. Ключевые навыки — самоконтроль, способность строить доверительные отношения и справляться со стрессом — формируются именно в общении с близкими людьми, а не через экраны.