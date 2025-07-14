Кого записывают в «старородящие» и почему критерии поздней беременности с годами меняются

Что нужно знать о поздних родах и почему термин «старородящая» уходит в прошлое

Термин «старородящая» звучит как упрек. Но изначально за ним не стояло идеи обидеть женщин, решивших выносить и родить первого ребенка в не самом юном возрасте. Так врачи обозначали порог, при котором беременность требует чуть более внимательного наблюдения. Да и сам термин современные медики употребляют все реже, выбирая более мягкие формулировки. Кто сегодня считается «старородящей», есть ли у позднего материнства реальные риски и что об этом говорят медицина и статистика — в материале «Газеты.Ru».

Кто считается «старородящей» и в ходу ли этот термин?

Слово «старородящая» звучит так, будто его придумали в эпоху самоваров. Но так в России до сих пор называют женщин, которые впервые становятся мамами после определенного возраста. Сам термин — адаптация английского elderly primigravida, что означает «пожилая первородящая». В англоязычных странах это считалось нейтральным обозначением, однако сегодня на Западе стараются использовать более мягкие формулировки, например «поздние роды» или «позднее материнство» (advanced maternal age).

В актуальных рекомендациях Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) сказано: под поздним материнством понимается беременность, при которой женщине исполнится 35 лет или более к предполагаемой дате родов . Это определение активно используется в международной медицинской практике — особенно там, где необходимо учитывать риски беременности в зависимости от возраста, рассказал «Газете.Ru» акушер-гинеколог Игорь Ликий.

Откуда взялась эта цифра 35? Дело в статистике. После этого возраста вероятность некоторых осложнений при беременности начинает небольшой, но стабильный рост — речь, например, о рисках генетических аномалий, гестационного диабета, проблем с плацентой.

Но это не значит, что родить после 35 — это прыжок в бездну. Современная медицина умеет работать с такими случаями, и зачастую все проходит благополучно.

Тем не менее, само слово «старородящая» в России звучит как клеймо. Оно кажется принижающим, почти оскорбительным, хотя изначально это строго медицинский термин без подтекста. Проблема в том, что он давно вышел за пределы медкарты и начал жить своей жизнью: в разговорах, шутках и комментариях в интернете. Но уже в 2023 году каждая третья женщина в Москве рожала первого ребенка в возрасте 30–39 лет. А в Европе средний возраст первородящей — 31,2 года.

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С какого возраста записывали в «старородящие» и как обстоят дела сейчас

В советские годы «старородящей» называли женщину, родившую первого ребенка после 24 лет, а «идеальным» возрастом называли — 20. С годами граница сместилась, но согласия не появилось: в современной России этим словом могут назвать и 26-летнюю, и 30-летнюю. В одних медицинских учебниках пишут «возрастная первородящая», в других — «пожилая».

Даже эксперты не пришли к консенсусу. В 2019 году заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко называл «старородящими» женщин старше 25 и сетовал, что они «копируют западные стандарты». В 2023 году Владислав Корсак, глава Российской ассоциации репродукции человека, уверял, что поздние роды — «против естества». А термин, по его мнению, нужен не для оскорблений, а чтобы понимать риски: у возрастных мам они выше.

Термин «старородящая» в России все еще встречается и в медицинских документах, и в разговорах врачей. Однако все больше медиков сегодня стараются избегать формулировки с явно негативными коннотациями.

«Тенденция к уходу от данных терминов существует, растет уровень жизни, растет средняя продолжительность жизни, а также уровень и доступность медицинской помощи», — подчеркнул акушер-гинеколог.

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Какие есть риски беременности после 35

Порог в 35 лет — ориентир, основанный на научных данных. Согласно статистике, риск рождения ребенка с синдромом Дауна начинает медленно расти после 30 лет хотя он увеличивается, вероятность все же остается довольно низкой в абсолютных цифрах.

Также отмечается повышенный шанс развития гестационного диабета временное нарушение обмена глюкозы, возникающее во время беременности и преэклампсии опасное состояние, при котором у будущей мамы резко повышается давление и могут пострадать почки, печень и даже мозг. В больших клинических исследованиях среди женщин старше 35 лет частота гестационного диабета и осложнений вроде преэклампсии, кесарева сечения и попадания новорожденных в отделение интенсивной терапии выше.

Плюс, Evidence Based Birth на основе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подчеркивает, что после 35 увеличиваются риски преждевременных родов, низкого веса младенца, мертворождения и необходимости кесарева.

К сожалению, с возрастом действительно повышаются риски — чаще встречаются нарушения внутриутробного развития, осложнения в формировании органов и систем плода. У женщин старше 35 лет возрастает вероятность выкидыша и преждевременных родов — они случаются примерно на 30% чаще. Поэтому таким пациенткам особенно важно планировать беременность заранее, желательно под наблюдением акушера-гинеколога. Это помогает не только облегчить зачатие, но и снизить риски в дальнейшем: требуется больше внимания, больше обследований и индивидуальный подход. Игорь Ликий акушер-гинеколог

При этом современные врачи и крупные клиники указывают: большинство беременностей после 35 протекает благополучно. Врачи отмечают, что для таких женщин важно лишь регулярное ведение беременности и скриннинги. Хотя риски выше, меры — от ранней диагностики до корректировки образа жизни — реально снижают проблемы.

Каких-то особенных правил ведения беременности у женщин старшего репродуктивного возраста нет. Все происходит по стандартным клиническим протоколам. Однако при осложненном течении беременности врачи действуют в соответствии с установленными приказами по ведению беременности. Конечно, могут потребоваться дополнительные обследования — в том числе углубленные неинвазивные пренатальные тесты или, при показаниях, инвазивные генетические исследования. Игорь Ликий акушер-гинеколог

Не только опасность: плюсы материнства после 30

Позднее материнство несет определенные риски. Но у него есть и преимущества, о которых нечасто говорят вслух.

Во-первых, зрелые женщины чаще подходят к беременности осознанно. Это подтверждает статистика: женщины старше 30 лет реже прерывают беременность и более тщательно планируют беременность и роды.

Во-вторых, позднее материнство связано с улучшением когнитивных способностей у детей. В исследовании дети женщин, родивших в более зрелом возрасте, показывали лучшие результаты в обучении и социализации. Ученые объясняют это тем, что такие дети чаще рождаются в стабильной семейной обстановке, получают больше внимания, а их матери — более образованные и финансово независимые.

Кроме того, у зрелых мам меньше послеродовой депрессии. По некоторым данным, женщины, родившие после 30, реже сталкиваются с тяжелыми психологическими кризисами в первый год жизни ребенка. Причины — та же самая осознанность, социальная поддержка и экономическая устойчивость.

А еще — карьера. Многие женщины предпочитают сначала реализовать себя, а уже потом заводить ребенка. И это абсолютно нормально. В конце концов, родительство — это не спринт, а марафон. Подойти к нему с крепкими нервами, опытом и финансовой «подушкой» зачастую куда полезнее, чем просто успеть «до 25».

Мифы о поздней беременности

Миф 1: после 35 лет очень сложно забеременеть Факт: фертильность снижается постепенно, а не обрывается резко. Здоровые женщины за 35 вполне могут зачать самостоятельно. Исследования показывают, что у женщин 36–37 лет шанс беременности в течение года составляет 76%, а в 40–41 год — 54%. То есть продолжают оставаться высокими.

Миф 2: любая беременность после 35 — автоматически «высокий риск» Факт: Позднее материнство — это скорее сигнал для усиленного наблюдения. Многие женщины 35+ благополучно вынашивают ребенка без осложнений.