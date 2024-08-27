Школьные каникулы 2024/2025: как будут отдыхать российские школьники в новом учебном году

Перед 1 сентября в школах утверждают расписание на новый учебный год, где определены периоды учебы и отдыха. Министерство просвещения РФ опубликовало рекомендации, касающиеся графика каникул в общеобразовательных организациях. Когда у школьников осенние, зимние, весенние и летние каникулы в 2024-2025 учебном году – в материале «Газеты.Ru».

От чего зависит график учебы и каникул в школах

В 2022 году Госдума приняла ряд изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно им в России действуют федеральные образовательные программы (ФОП) — единые базовые требования к содержанию обучения, к внеурочной деятельности и воспитательной работе во всех школах. Они включают в себя в том числе и федеральный учебный график. А он, в свою очередь, определяет учебные периоды и дни каникул для школьников.

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, для первоклассников — 33 недели.

Периоды учебы распределяются следующим образом:

I четверть — 8 учебных недель;

II четверть — 8 учебных недель;

III четверть — 11 учебных недель (у первоклассников — 10 учебных недель);

IV четверть — 7 учебных недель.

На осенние, зимние и весенние каникулы отводится 27 календарных дней, у первоклассников к 27 дням добавляется еще 9 дней дополнительных каникул. Продолжительность летних каникул — не менее 8 недель.

Школы по-прежнему вправе варьировать даты начала и окончания каникул. Даже в пределах одного города или района периоды учебы и отдыха в разных учебных заведениях могут отличаться . Однако большинство общеобразовательных школ придерживается федеральных рекомендаций.

Как составляется учебный график

Во-первых, при составлении графика учитывается производственный календарь, а именно нерабочие праздничные дни согласно Трудовому кодексу и перенос выходных дней в 2024 и 2025 годах.

Во-вторых, школа выбирает между пяти- и шестидневной рабочей неделей. Где-то суббота — учебный день, где-то — выходной.

В-третьих, школа может выбрать организацию учебного года как по четвертям, так и по триместрам (модулям) — когда после 5-6 учебных недель у учащихся наступает неделя каникул.

При составлении учебного графика школам рекомендуют учитывать мнение участников образовательного процесса, то есть педагогов, учеников и родителей, региональные и этнокультурные традиции, плановые мероприятия в регионе.

Когда начинается и заканчивается 2024-2025 учебный год

В этом году учеба у школьников начинается 2 сентября, так как 1 сентября выпало на воскресенье.

Согласно рекомендациям министерства просвещения РФ 2024-2025 учебный год при обучении по четвертям закончится в следующие даты:

23 мая 2025 года — при пятидневной учебной неделе;



— при пятидневной учебной неделе; 24 мая 2025 года — при шестидневной учебной неделе.

Для учеников 9-х и 11-х классов дата окончания учебного года определяется расписанием государственной итоговой аттестации.

Если школьники обучаются по триместрам (модулям), то дата окончания последнего модуля, согласно предложениям Минпросвещения, — 8 июня 2025 года. При этом у первоклассников учебный год должен завершиться 26 мая 2025 года. А у девяти- и одиннадцатиклассников окончание учебы так же, как и в случае обучения по четвертям, зависит от графика итоговой аттестации.

Внеурочная деятельность в школах может продолжаться до 30 мая 2025 года включительно.

Когда у школьников каникулы при обучении по четвертям

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При обучении по четвертям министерство просвещения РФ рекомендует установить в 2024-2025 учебном году следующий график школьных каникул:

Осенние каникулы — с 28.10.2024 по 04.11.2024 (8 дней);



Зимние каникулы — с 30.12.2024 по 12.01.2025 (14 дней);



Весенние каникулы — с 24.03.2025 по 31.03.2025 (8 дней).

Первоклассникам полагаются дополнительные зимние каникулы, рекомендуемые сроки — с 17.02.2025 по 24.02.2025 (8 дней).

Когда у школьников каникулы при обучении по триместрам (модулям)

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Если в школе обучение организовано по триместрам, то на триместр приходится два модуля обучения. В этом случае Минпросвещения РФ рекомендует другой график учебы и каникул.

Учебные модули:

Модуль 1 — с 02.09.2024 по 06.10.2024;



Модуль 2 — с 14.10.2024 по 17.11.2024;



Модуль 3 — с 25.11.2024 по 29.12.2024;



Модуль 4 — с 08.01.2025 по 16.02.2025;



Модуль 5 — с 25.02.2025 по 06.04.2025;



Модуль 6 — с 14.04.2025 по 08.06.2025.

Каждый модуль заканчивается недельными каникулами:

07.10.2024 – 13.10.2024



18.11.2024 – 24.11.2024



30.12.2024 – 07.01.2025



17.02.2025 – 24.02.2025



07.04.2025 – 13.04.2025



09.06.2025 – 31.08.2025

Какая бы система обучения ни действовала в школе — по четвертям или по модулям — периоды учебы и отдыха должны равномерно чередоваться, а каникулы не могут длиться меньше семи дней. Более точный график учебы и отдыха школьников появится после того, как будет утвержден производственный календарь на 2025 год, пока он существует в виде проекта.