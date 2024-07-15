«Мое детство пахнет цветущей яблоней»: как юные художники работают с воспоминаниями

В Павильоне №49 на ВДНХ при поддержке Музея Москвы до 15 сентября работает выставка-фестиваль «Мое детство пахнет цветущей яблоней, но я этого совсем не помню» проектной школы для подростков «Каскад». С октября по май молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет под руководством опытных кураторов трудились над творческими проектами на тему памяти. В своих работах ребята попытались ответить на вопрос, что же такое память, рассказать, что их волнует сегодня, и поразмышлять о том, как трансформировались их детские воспоминания в процессе взросления. Юные художники рассказали, как их мысли и эмоции находят свое отражение в творчестве.

Антон Елистратов, 18 лет, работа «Две реальности в одном мире одиночества». Направление «Музей и Город» (куратор Никита Спиридонов) и «Док» (куратор Антон Ретунских)

«Воспоминания помогают строить будущее. Очень важно сохранять их, чтобы потом передавать из поколения в поколение. И мне кажется, тема прошлого будет популярна у современной молодежи и дальше.

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В искусстве молодые люди обращаются к прошлому для того, чтобы переосмыслить накопленный опыт. Например, я в своих работах тоже обращаюсь к прошлому, ведь иногда так интересно окунуться в приятные воспоминания. Моя выпускная работа — это документалка, которая рассказывает о прошлом «Каскада» и Павильона №49 на ВДНХ, где сейчас размещается школа, а также о том, что ждет команду уже в ближайшем будущем».

Роза Свиридова, 19 лет, работа «Минуя чистилище», направление «Текстиль, костюм, мода», куратор Паника Деревья

«Я с особым трепетом отношусь к теме воспоминаний, и, что особенно важно, стараюсь сохранять их с помощью своего творчества. Каждая сшитая мной вещь ассоциируется с определенным периодом. Я отображаю в изделии события, которые со мной происходят, свои эмоции и даже музыку, которую я слушаю сегодня. Таким образом, когда я смотрю на готовую работу, то могу вернуться к этим воспоминаниям. Так мне легче наблюдать поэтапно за тем, как менялись я и мое окружение.

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В своей работе я по-своему визуализирую «Чистилище» Данте. С помощью предметов одежды, юбки, которую носили как женщины, так и мужчины, я пытаюсь оживить произведение и перенести его в реальный мир».

Джей, 19 лет, проект «Неопределенная реальность», направление «Искусство умерло, а мы еще нет», куратор Ирина Петракова

«Дримкор — сюрреалистическая эстетика, в которой отражаются сны, мечты и кошмары. Ее визуальная интерпретация кажется мне странной и необычной, но именно поэтому она меня и привлекает, — объекты изображаются не на своем месте, здесь скрыты таинственные послания. Атмосфера дримкора похожа на сон, который помогает дистанцироваться от травмирующих переживаний и ощутить себя в безопасности.

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В этой визуальной эстетике я могу выражать без границ не только себя, но и те идеи и чувства, что мне трудно выразить словами. Я знаю, что с помощью искусства могу превратить свои травмы во что-то красивое и значимое, и получить отзыв от людей, которые прошли аналогичный опыт. Также я могу создать место, где не страшно быть собой, где не нужно бояться остаться непонятым. Я надеюсь, мои работы помогут людям стать более внимательными к себе и другим, а также дадут им возможность почувствовать себя более свободными и не такими одинокими».

Ума, 14 лет, «Можешь взять, мне не жалко», направление «Искусство умерло, а мы еще нет», куратор Ирина Петракова

«Можешь взять, мне не жалко» — это работа о том, как люди отдают себя без остатка, не получая ничего взамен. Отдавая, мы постепенно «трескаемся». В этой работе я решила сравнить человека с вазой — без содержимого он мало кого заинтересует, но если будет иметь внутри что-то приятное, то все будет иначе...

Фигуру человека я напечатала на 3D-принтере, а в трещины на его теле поместила леденцы. Эти конфетки олицетворяют то хорошее и светлое, что человек может отдать другому. Но ведь и они когда-нибудь закончатся, если не пополнять запасы. И тогда в теле останется лишь неприятная пустота».

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Артем Холод, 17 лет, «Восприятие через призму сна», Направление «Из вне: переосмысляя ландшафты», кураторы Никита Спиридонов, Галина Галеева

«Развитие технологий все больше погружает человека в виртуальную жизнь, в рутину, которая поглощает его. Все это сильно влияет на самоощущение людей — они все больше подвергаются стрессу и пренебрегают своими телом и чувствами. Такой образ жизни может привести к дереализации — состоянию, при котором человек искаженно воспринимает окружающий мир, испытывает ощущение искусственности происходящего вокруг, будто находится в осознанном сне.

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Я решил визуализировать состояние дереализации с помощью манекена K12. Руки манекена я заменил на протезы, чтобы показать ощущение несовместимости с телом. Также я облепил его глиной и скульптурным пластилином — чтобы подчеркнуть человеческие черты лица и тела и контраст между манекеном и роботом. Кроме того, рот манекена зашит нитками — они лишают возможности говорить, оставляя ему шанс лишь наблюдать за происходящим вокруг».

coreoψs, 16 лет, проект «LOST & FOUND», направление «Лаборатория Колебаний», кураторы Максим Сергеев и Ваня Сдвижков

«Эта инсталляция — без цели и без смысла. Здесь я размышляю о забытом и потерянном и о том, что вновь вернется и согреет своим внезапным приходом, обнимет и поцелует. Здесь также и о страхе и надежде, изменениях и стагнации, о словах и линиях, обо всем и ни о чем одновременно. Эта работа тревожно-свободная, бессмысленно ценная, бесполезно важная. Поэтому просто наслаждайтесь!»

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Соня Шутейкина, 18 лет, работа «g=2,8·10-10·ρ·r», направление «Док», куратор Антон Ретунских

«Моя работа о том, что жить нужно моментом и ценить каждую секунду, быть дружелюбным и открытым к возможностям, которые дарит жизнь. Мы так часто рефлексируем о прошлом и размышляем о будущем, что пропускаем настоящее и забываем жить. Работа называется «g=2,8·10-10·ρ·r» — это формула ускорения свободного падения. Это название говорит о том, что с возрастом время начинает лететь быстрее, а мы по-прежнему уверены в его бесконечности. Мы думаем, что все успеем и жизнь можно отложить на потом. Но чем дальше откладывать, тем больше ценных моментов жизни будет упущено, тем меньше времени с любимыми мы проведем и тем сложнее нам будет жить настоящим.

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Моя видео-ретроспектива просит зрителя вспомнить о важных для него людях, о теплых прожитых вместе моментах. Я прошу его замедлиться и оглянуться в зеркало».

Родионова Ника, 17 лет, проект «Ящик выбора», направление «Место, где я», кураторы Кристина Чернявская и Амаль Авезджанова

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«Для меня направление «Место, где я» соединяет в себе две среды — городскую и природную. В своей работе я объединяю эти две среды и пытаюсь проследить необходимость в нашей жизни как инновационных «помощников», так и обыкновенного дерева. Моя инсталляция — это интерактивные макеты города и природы, с которыми зритель может взаимодействовать при помощи света, переключателей и маркеров. Найдя ключ и заглянув внутрь электрического щитка, в котором я разместила инсталляцию, зритель может узнать себя, когда ему после тяжелого рабочего дня хочется пройтись в парке и насладиться тишиной или шелестом деревьев. А может, ему отзовется и шумная городская среда, по которой он так скучал».

Фабрика Макар (Fabricius), 19 лет, работа «Лаборатория конвертирования графического изображения в звуковую волну», направление «Лаборатория Колебаний», кураторы Максим Сергеев и Ваня Сдвижков

«Я работаю сразу в двух сферах искусства — художественной и музыкальной. И центральной темой в моей деятельности является их симбиоз — именно это я и демонстрирую в работе «Лаборатория конвертирования графического изображения в звуковую волну». Здесь, на рабочем столе лаборатории, при помощи маркеров и карандашей зритель может создавать различные графические материалы: рисунки, узоры, надписи, изображения, абстракцию, линии, точки. Я не ограничиваю зрителя и предоставляю ему возможность пофантазировать, как изобразить то, что он хочет услышать.

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Поставив готовую художественную «партитуру» на пюпитр, зритель запускает целую цепочку компьютерных алгоритмов и программ. Сперва картинку считывает камера напротив пюпитра, после чего картинка переводится в векторное изображение. Затем программа накладывает на него специальную сетку, и изображение кодируется в цифры, где каждое число соответствует определенной ноте. Затем все это переводится в систему создания электронной музыки. Для реализации этого проекта я выбрал классические инструменты — скрипку, виолончель, фортепиано, фагот и валторну. Таким образом, у нас получилось создать из визуального изображения настоящий звук!»