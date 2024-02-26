Плохой почерк у школьника: причины и как исправить

О чем говорит плохой почерк у ребенка, почему даже в эпоху гаджетов важно научить детей красиво писать и как это сделать с помощью правильной организации пространства и специальных упражнений для кистей и пальцев? Об этом «Газете.Ru» рассказали педагог, методист, психолог и врач-невролог.

Почему детям надо учиться писать рукой

Одни родители считают, что плохой почерк у ребенка снижает успеваемость в школе, другие полагают, что в эпоху гаджетов задача научиться красиво писать перед современными школьниками не стоит, ведь оформить текст можно и с помощью клавиатуры.

Татьяна Козырь, методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, уверена, что учиться писать от руки на листе бумаге важно для детского мозга:

«В первую очередь, это полезно для развития мелкой моторики и координации движений (помогает ориентироваться в пространстве). Также письмо от руки улучшает память. Наверное, все помнят конспекты в университете, потому что лекции, зафиксированные вручную, стимулировали запоминание тезисов. Кроме того, красивое и аккуратное письмо помогает лучше понимать язык и его грамматику, потому что в процессе написания рукой ребенок визуализирует слова и предложения. Когда ребенок начинает писать от руки на листе бумаге, он тренирует терпение, аккуратность и концентрацию внимания — все эти качества обязательно пригодятся ребенку в дальнейшей жизни».

Почему важно научить ребенка красиво писать

До того, как компьютеры прочно вошли в жизнь школьников, умение красиво писать от руки считалось одним из важных навыков ученика. Плохой почерк у ребенка нередко становился причиной снижения оценки, а некоторые взрослые считали, что из-за отсутствия навыка писать аккуратно ученик может превратиться в двоечника. Современные специалисты не разделяют эту точку зрения, однако подчеркивают пользу обучения красивому письму.

Алиса Гаврилина, педагог, методист интерактивных карточных заданий по русскому языку образовательной платформы Учи.ру пояснила, что красивый почерк — это своеобразная форма вежливости:

«В первую очередь, по отношению к учителю. Если в устной речи в коммуникации мы учим ребенка не использовать слова-паразиты, то в письменной — не писать «абы как». Так школьник невербально показывает учителю заботу: помогает не тратить лишнее время на чтение домашней работы».

Однако исправить почерк у ребенка — это не только про отношения школьников и учителей. Научиться красиво писать — значит, внести вклад в свое образование.

Педагог подчеркнула, что концентрация на аккуратности письма помогает развить дисциплину и даже повысить способности к изучению материала:

«Чем медленнее, вдумчивее, аккуратнее мы пишем, тем лучше запоминаем написанный материал. Это можно протестировать даже взрослому человеку на примере конспекта. Если вы записываете конспект наспех, скорее всего через час вы уже не вспомните всех деталей написанного. А если будете выводить каждую букву и посвятите процессу больше времени — вероятно, тема лекции отложится у вас лучше».

О том, почему важно научить ребенка красиво писать, говорят не только педагоги, но и врачи. Наталья Коньшина, невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» рекомендует заниматься каллиграфией с самого раннего детства:

«У человека, овладевшего каллиграфическим почерком, лучше развиты память, речь, творческие способности, внимание и усидчивость.

Есть исследования, говорящие о том, что каллиграфия снижает уровень стресса у людей, которые ей регулярно занимаются.

Особенно важно уделять внимание формированию правильного почерка в начальной школе, чтобы у детей сформировались правильные навыки чистописания. В детском саду необходимо акцентировать внимание на развитии мелкой моторики у детей».

Причины плохого почерка у школьников

У детей плохой почерк может быть по разным причинам. Алиса Гаврилина объяснила, что в большинстве случаев трудности возникают из-за неподходящих условий обучения: «Например, неудобный письменный стол, неправильное положение тетради или недостаточное освещение. А также непонимание, как правильно держать ручку».

Однако причинами плохого почерка могут стать и особенности здоровья ребенка. Невролог Наталья Коньшина перечислила основные из них.

• Нарушенная моторика рук, кистей и пальцев из-за неправильного развития нервной системы.

• Недостаточная координация и согласованность движений, из-за чего ребенок не может писать аккуратно.

• Переживания и эмоциональное напряжение — выраженное волнение от предстоящей работы.

• Тремор рук, который может быть симптомом разных состояний (волнения, нарушения работы щитовидной железы, поражения ядер головного мозга и так далее).

• Недостаток внимания и концентрации.

• Постоянное пользование гаджетами и устройствами сенсорного ввода, особенно с раннего детства.

• Дисграфия или диспраксия.

• Нарушение остроты зрения (например, астигматизм, косоглазие).

Также, по словам врача, плохой почерк у ребенка может свидетельствовать о зрительном стрессе (особенность зрительного восприятия у детей, о которых они, как правило, не рассказывают окружающим):

«Например, во время чтения возникает иллюзия, что строчки двигаются, извиваются, а буквы меняются местами. Все это приводит к возникновению зрительного стресса, который затрудняет обучение и плохо влияет на самочувствие ребенка. Примерно в 20% случаев можно снизить его с помощью индивидуально подобранных цветных очковых линз. На это направлены диагностические методики — цветотестирование и цветокоррекция».

Татьяна Козырь добавила, что плохой почерк у ребенка может быть из-за неуверенности в движениях и слабости мышц руки, поэтому в процессе обучения у него быстрее устает рука. Также, по словам методиста, плохой почерк может быть следствием недостатка развивающих игр и занятий. В таком случае у детей плохо развита мелкая моторика, которая отвечает за работу пальцев и кистей рук.

Что почерк говорит о личности

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ рассказала, что почерк — это одно из проявлений индивидуальности человека, поэтому нельзя разделять его на категории «хороший» или «плохой»:

«Неправомерно говорить о прямой связи почерка с индивидуально-психологическими особенностями человека, потому что на почерк оказывает влияние большое количество дополнительных факторов: эмоциональное состояние (стресс, перевозбуждение, утомление, волнение), физиологические факторы и нейробиологические особенности (близорукость, дальнозоркость, особенности моторики, дислексия, дисграфия) и так далее.

Учитывая все это в совокупности, практика снижения оценок в школе за «плохой» почерк — не лучший метод мотивации ребенка. И конечно, особенности почерка никак не влияют на правильность выполнения учебного задания».

Психолог отметила, что исследования почерка можно сравнить с проективными психодиагностическими методиками. То есть делать выводы о личностных особенностях человека только на основании анализа почерка нельзя, однако он может дополнить общую картину психологического состояния.

«Например, наличие большого количество помарок, исправлений, зачеркиваний в процессе письма может свидетельствовать о страхах, тревожности ребенка, его неуверенности в себе. И наоборот, эстетически приятный почерк со старательно выведенными и оформленными буквами может говорить о стремлении ребенка все контролировать. Принято считать, что окончательно почерк формируется в старшем подростковом возрасте, а до этого времени находится в стадии формирования. Поэтому анализ почерка взрослых будет более информативен».

Как исправить почерк у ребенка

Многие родители интересуются, что может сделать почерк ровным и красивым.

Алиса Гаврилина в первую очередь рекомендует обратить внимание на то, как ребенок держит ручку или карандаш:

«Ручка должна быть трехгранной, а удерживать ее нужно тремя пальцами: средний палец находится на корпусе ручки, большой палец поддерживает ее, а указательный палец лежит сверху».

Кроме того, педагог отметила, что следует обратить внимание на расположение стула и стола, позу и осанку ребенка во время письма:

«Колени — на одном уровне с бедрами, ступни упираются в пол. Между краем стола и животом должна свободно помещаться ладонь. Кресло лучше подобрать с высокой спинкой. Спина должна быть к ней прижата, прогиб в пояснице — минимальный. Расстояние от глаз до стола должно быть равно длине локтя. А локоть должен лежать на столе».

Заключительный шаг, по словам методиста, — это правильное расположение тетради: «Ее левый угол должен «смотреть» на ученика, ее стоит расположить под углом 30-45 градусов. Чтобы помочь ребенку правильно располагать тетрадь на столе, можно провести линию с помощью линейки, что позволит ему легче ориентироваться. Таким образом, осанка будет правильной, локоть не будет свисать, тетрадь будет лежать правильно».

Упражнения, которые помогут исправить почерк у ребенка

Плохой почерк у ребенка можно исправить с помощью специальных занятий. Для этого невролог Наталья Коньшина порекомендовала выполнять упражнения для развития мелкой моторики и мышц руки, а также зрительного внимания и усидчивости.