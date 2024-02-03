Тест: как занимались сексом жители Спарты
Проверьте свои знания об интимной жизни спартанцев
close
100%
The British Museum/Худ. Уэстолл
Лакедемон (Спарта) — город-государство, существовавший в Древней Греции до нашей эры и оставивший после себя множество интересных фактов, мифов и поводов для споров историков. А знаете ли вы, что спартанские девушки были способны соблазнять во время занятий на стадионе, а некоторые супружеские пары совершали необычные обряды на супружеском ложе? Проверьте свои знания и расширьте кругозор с помощью теста «Газеты.Ru».
Что думаешь?