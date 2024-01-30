Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по физике за 8-й класс
Ответьте на несколько вопросов по физике и узнайте свою оценку
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Помните, как устроен атом? А сможете вычислить, на каком расстоянии человек видит свое изображение в плоском зеркале? Тогда вас ждут вопросы по физике от Николая Герасимова, старшего методиста учебного отдела по физике и математике Домашней школы «ИнтернетУрок». А после прохождения теста «Газеты.Ru» вы получите оценку – как на уроке в детстве.
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