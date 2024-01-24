«Я сам объяснял, что такое месячные»: как отцы-одиночки воспитывают дочерей

Многих россиян возмутила история блогера из Анапы, который заставил свою 12-летнюю дочь извиняться и писать объяснительную за пятна менструальной крови на постельном белье. «Газета.Ru» выяснила у отцов-одиночек, как они справляются с обсуждением интимных вопросов с девочками. А семейный психолог дала советы по половому воспитанию тем мужчинам, которые растят дочерей в одиночку.

«Были разговоры, что я не справлюсь в одиночку»

Руслан Хабибуллин, отец четверых детей, Балашиха, 48 лет:

— Моей дочери 13 лет. Месячные — это естественный физиологический процесс, и мы с ней обсуждали это еще до того, как они у нее начались. На тот момент у многих ее подружек менструация уже была, и дочь переживала, почему у нее пока нет. Я объяснил, что это зависит от индивидуальных особенностей организма. Когда это случилось, она поставила меня в известность, рассказала о том, что «протекла» прямо в классе, но ее выручила учительница. Я посоветовал носить с собой прокладку.

Средства интимной гигиены дочь покупает сама: я просто выдаю ей карманные деньги на то, что ей необходимо.

Рекомендации по выбору и использованию прокладок ей давала мать подруги-одноклассницы, дочь быстро во всем разобралась.

Никаких особенных нюансов по этому вопросу у нас не было. Единственное, я попросил дочь не оставлять свои прокладки на виду. Не ругал, не читал нотации, а просто объяснил, что такие личные вещи не стоит разбрасывать по всему дому. У меня, помимо дочери, растут еще трое сыновей. Считаю, что им не нужно этого видеть.

Также мы с дочерью уже говорили об отношениях с противоположным полом. Без подробностей, но так, чтобы она поняла, что такое интимная близость и какие риски она несет: заболевания, нежелательную беременность. Поэтому никогда не нужно торопиться, даже если подружки начнут хвастаться опытом. Предупредил, что инфекцию можно подхватить даже от поцелуя (например, герпес).

Я пользовался книгой, в которой доступным ребенку языком объясняли про половое развитие. Ее читал всем своим детям. Правда, иногда они мне говорили, что про все это уже знают. Например, младший сын (ему 11 лет) особого интереса к такой литературе не проявил. Сказал, что у друзей и в интернете есть вся информация. Хотя я считаю, что эти вопросы важно проговаривать в семье, но так, чтобы у детей не было травмы. Думаю, здесь стоит ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка: кому-то лучше прочесть книгу, а с кем-то стоит поговорить более откровенно.

К счастью, моя дочь достаточно открытый человек, у нее много подруг, и сейчас она от меня ничего не скрывает. Например, ей нравится один мальчик, она с ним долгое время дружила, но несколько раз прерывала общение. Каких-то конкретных советов она у меня не спрашивает (и я ей не навязываю ничего), но делится своими эмоциями и переживаниями. В ситуации с мальчиком я объяснял, что расставание с приятелем может причинять боль, это нормально.

Что касается истории с отцом-блогером, который заставлял дочь писать эссе с объяснением, почему она испачкала постельное белье менструальной кровью, то здесь надо разбираться детально. Конечно, если бы у нас случилась такая ситуация, я бы просто объяснил дочери, что такое бывает и надо подобрать более надежные средства защиты (хотя она лучше меня знает, что в продаже есть ночные прокладки). Но и осуждать никого не могу. Возможно, это такая игра — за каждую «провинность» писать творческую работу, хотя весьма странный подход.

В любом случае ставить клеймо на человеке нельзя, и заботливые родители порой допускают ошибки в воспитании, но общество тут же подхватывает и выносит вердикт: «Лучше в детском доме». Не лучше.

Когда моя жена ушла из жизни, и я остался один с четырьмя детьми, то столкнулся с давлением со стороны социума. Были разговоры, что я не справлюсь в одиночку. Но мало кто задумывается, что в такой ситуации ресурсы уходят не на воспитание детей, а на отстаивание отцовских прав. Я справился, сейчас у нас все хорошо.

«Обсуждать интимные вопросы с дочерью мне неудобно»

Александр, отец дочери-подростка, Брянская область, 39 лет:

— Я воспитываю дочь-подростка. Интимные вопросы мы не обсуждаем: мне неудобно, и она стесняется. Все, что касается критических дней, ребенку еще давно объяснила бабушка. Дочь читала специальные книги для девочек, обсуждала с одноклассницами. Так что сейчас она знает на эту тему больше меня.

Про правильную гигиену, бритье волос на теле, уход за кожей, допустимый для девочек макияж моему ребенку объясняла женщина, с которой мы пытались построить семью. У нас не сложилось, но она осталась другом семьи. Недавно помогла нам найти хорошего дерматолога, когда у дочери на лице появились прыщи, а к врачу ребенка водил я сам.

Говорим ли мы об отношениях полов? У меня очень застенчивая дочка (каждый раз краснеет, когда заходит разговор об этом), но при этом самостоятельная и очень рассудительная. Бабушка ей все уже рассказала, поэтому, когда я с долей стеснения пытаюсь о чем-то предупредить, она меня перебивает: «Пап, я знаю, знаю».

Однажды на день рождения дедушка пожелал, как это водится у пожилых людей, внучке «хорошего жениха» на будущее. Так дочь возмутилась: «Дедушка, лет через десять пожелаешь! Я же еще маленькая!»

Как бы я поступил на месте блогера? Я не знаю подробности этой истории, но мне сложно представить себя на его месте. Во-первых, я бы точно не стал ругать дочь. Пятна менструальной крови на постели — не проблема. Стиральная машина для чего нужна? Просто сделал бы вид, что ничего не заметил. Во-вторых, дочь, скорее всего, сама поменяла бы постель еще до того, как я это увидел. Она и мне часто говорит: «Пап, сколько раз ты пользовался этим полотенцем? Пора стирать!»

«Если дочь задает интимные вопросы отцу, стесняться не стоит»

Ольга Романив, семейный психолог:

— На отца-одиночку при воспитании дочери ложится много обязанностей. И если с бытовыми вопросами вроде готовки еды и стирки одежды он может справиться самостоятельно, то в каких-то ситуациях лучше обратиться за помощью. В данном случае речь — об обсуждении интимных моментов, которые девочке знать необходимо, однако объяснять их все-таки должен не отец.

Например, об интимной гигиене. Ведь здесь иногда нужно не только рассказать, но и показать. Папа дочки вовсе не подходит на эту роль. Чтобы девочка получила основы знаний на тему интимной гигиены, можно попросить бабушку, тещу или сестру провести беседу. Подойдет даже новая подруга папы. Посмотрите вокруг, наверняка вас окружают взрослые умудренные опытом женщины, которым дочь полностью доверяет.

Еще один вариант — обратиться к гинекологу. Это нужно будет сделать в любом случае в момент полового созревания. Поэтому можно заранее попросить специалиста рассказать дочке какие-то подробности о сексе, способах предохранения, ранней беременности и прочих интимных деталях, о которых отец может стесняться говорить с ребенком. Вам наверняка пойдут навстречу, и гинеколог проведет такую важную беседу. К тому же с врачом девочка не будет так стесняться, как даже с родными бабушками и тетями.

Если же дочь пытается спросить о взаимоотношениях полов и о других интимных моментах именно вас, не стоит стесняться. Если девочка сама делает первый шаг, значит, ей важно получить ответ от вас.

Не стоит отмахиваться и молча подсовывать книжки на эту пикантную тему. Лучше сесть вдвоем и разобраться, что ожидает девочку в момент ее превращения в молодую женщину.

Помните, что девочке самой страшно из-за происходящих с ней перемен. Поэтому постарайтесь быть особенно тактичным.

Что касается поступка блогера из Анапы, то это, конечно, абсолютно непедагогично. Ведь у девочки, которая сама испытывает стресс, может создаться впечатление, что происходящее с ней — стыдно, этого нужно стесняться. Наоборот, родители (и одинокий отец в том числе) должны всячески подчеркивать, что месячные — это нормально, это говорит о том, что девочка превращается в девушку. Этого не нужно стыдиться, но, конечно, о гигиене стоит помнить. Думаю, и без объяснительной и выговоров девочка сама бы поняла, что сделала не так, и в следующий раз уже была бы более осторожной — без этой публичной и несколько унизительной «порки».