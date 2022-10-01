Тест: был ли отцом этот литературный герой
Вспомните, у кого из персонажей русской литературы были дети, а у кого – нет
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Кадр из фильмы «Тарас бульба»/ Иллюстрация Константина Тихомирова
Многие россияне помнят эти произведения русской литературы по школьным урокам. А сможете вспомнить, были ли их герои отцами или у них не было детей? Можно устроить небольшое семейное соревнование – предложите ответить на вопросы «Газеты.Ru» своим детям. Интересно, кто лучше справится – школьники или их родители?