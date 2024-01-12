Учителя игнорируют буллинг ребенка в школе и говорят «сам виноват». Что делать?

Школьные учителя далеко не всегда встают на сторону жертвы буллинга и даже могут обвинить ребенка в том, что он «сам хорош» и «напросился»». Как родителям защитить детей в такой ситуации? Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи и юристы.

Как поддержать ребенка, которого травят в школе

Детский психолог Екатерина Маденко рассказала, что в случае буллинга ребенку важно в первую очередь оказать эмоциональную поддержку:

«Дайте ему высказаться о своих чувствах — это важно. Обязательно объясните, что с ним все в порядке, а обидчикам придется отвечать за свои поступки.

Обозначьте и покажите сильные стороны ребенка — это поможет ему почувствовать себя более уверенно. Поддерживайте в поиске друзей, способствуйте общению с теми людьми, которые его уважают».

Маденко порекомендовала проверить, умеет ли сын или дочь отстаивать свои личные границы и говорить «нет». Если с этим есть проблемы, самое время поговорить о неприкосновенности тела и о том, что каждый имеет право на уважение.

«Также ребенка важно научить управлять своими эмоциями, а для этого он должен уметь их осознавать. При этом следует помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы получить дополнительную помощь», — отметила психолог.

Она добавила, что детей нужно учить решать конфликты мирным путем — с помощью компромиссов, однако пресечь травлю без вмешательства педагогов удастся вряд ли.

Что делать, если учителя игнорируют буллинг

По словам Виктории Данильченко, адвоката, председателя «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», школа обязана создавать такие условия обучения, которые обеспечивают безопасность и здоровье учеников. Эксперт подчеркнула, что образовательное учреждение несет ответственность, если педагоги игнорируют действия школьников, способные привести к травмам во время детских конфликтов. Тем не менее на школьный буллинг нередко закрывают глаза.

Ольга Бочкова, клинический и семейный психолог, руководитель «Академии безопасности Ольги Бочковой», призвала всех родителей четко осознать, что травля — это проявление насилия по отношению к их ребенку, поэтому бездействовать нельзя:

«Заберите ребенка из школы хотя бы на время и проконсультируйтесь с психологом. Попросите специалиста составить заключение о состоянии ребенка, его реакции на происходящее в школе.

Соберите все возможные доказательства: словесные показания ребенка, скрины сообщений со следами кибербуллинга (травля в сети), записки с угрозами, испорченные вещи. Все это факты в вашу пользу».

Далее психолог рекомендует обратиться в администрацию школы — однако не просто лично встретиться с представителем руководства школы и подробно рассказать о случившемся, а написать заявление на имя директора с требованием разобраться:

«Если просто слова к делу не пришьешь, то уже письменному обращению в администрации обязаны присвоить номер по документообороту и отчитаться по нему, тоже письменно. Приложите к заявлению копии всех доказательств, которые удалось собрать. Руководство школы может попытаться спустить все на тормозах: апеллировать к тому, что ваш ребенок «сам хорош», «напросился», «сам виноват».

Но это заведомо проигрышная позиция, потому что

налицо факт травли — длительного, целенаправленного, систематического насилия по отношению к вашему ребенку;

когда ребенок испытывает такое давление, часто ничем не мотивированное, он будет сопротивляться как может, давать отпор. Такое поведение — реакция на травлю, а не первопричина.

Ответственность за насилие должен нести агрессор, а не жертва. А потому и возражения «сам виноват» — не состоятельны».

Юрист, управляющий партнер юридического бюро «Лабазнов и партнеры» Антон Лабазнов объяснил, что заявление на имя директора школы о применении мер профилактического характера (в том числе о постановке детей на внутришкольный учет) составляется в свободной форме:

«В нем необходимо указать сведения о ребенке, подвергающемся издевательствам (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название класса) и сведения о предполагаемых обидчиках (если родители располагают такой информацией).

Что делать, если руководство школы не отреагировало

Если заявление оставлено без ответа или его рассмотрение не привело к желаемому результату, Лабазнов советует родителям обратиться с заявлением в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав:

«Такая комиссия существует в каждом регионе. В данном заявлении необходимо указать сведения о ребенке, подвергающемся издевательствам, сведения о предполагаемых обидчиках, изложить суть конфликтной ситуации и требование о принятии мер по защите прав ребенка, подвергающегося издевательствам. К заявлению могут быть приложены любые имеющиеся материалы (например, видеозапись)».

Бочкова добавляет, что если руководство школы устранилось от выполнения своих прямых обязанностей (обеспечения учащимся безопасности, в том числе психологической), можно обратиться в инстанции выше — управление образования, министерство образования, министерство просвещения:

«Если обращение в местные органы не помогло — пишите в прокуратуру. Особенно если город, в котором вы живете, маленький, и возможности перейти в другую школу нет. Это крайняя, но действенная мера. Требовать разбирательства — ваше право на справедливость. Возможно, со стороны школы сначала поднимется волна хейта — все равно стойте на своем».

Когда идти в полицию

По словам Лабазнова, в ситуации буллинга речь может идет о признаках административного правонарушения:

«Если ребенку нанесены побои или если в его отношении совершены иные насильственные действия, причинившие ему физическую боль, но не повлекшие причинение вреда его здоровью (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Например, если ребенка в школе избили, но это не повлекло за собой расстройство его здоровья».

Юрист объяснил, что об уголовном преступлении можно говорить, если ребенку в результате умышленных действий причинен вред здоровью (ст. 111, ст. 112, ст. 113, ст. 114 и ст. 115 УК РФ).

«Например, если в школе сломали руку или разбили нос. Также преступлением считается, если в отношении ребенка совершены истязания, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, не повлекших причинение вреда здоровью (ст. 117 УК РФ). Например, если в школе ребенка регулярно избивают (каждый день или каждую неделю)».

В этих случаях Лабазнов советует родителям обращаться в полицию по месту нахождения школы:

«В данном заявлении необходимо указать сведения о ребенке, ставшем жертвой уголовного преступления или административного правонарушения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название школы, название класса), и сведения о предполагаемых правонарушителях, то есть о лицах, совершивших соответствующие противоправные деяния в отношении ребенка (если родители располагают такой информацией). К заявлению могут быть приложены любые имеющиеся материалы (например, фото, видеозапись)».

Юрист отметил, что обращаться к школьному учителю при издевательствах над ребенком со стороны других детей практически бесполезно, однако если в данной ситуации есть признаки уголовного преступления или административного правонарушения, то педагог может быть допрошен в качестве свидетеля: «Для этого необходимо указать в заявлении в полицию на данное обстоятельство и к заявлению приложить ходатайство о допросе учителя в качестве свидетеля».