Оптимальная учебная нагрузка: сколько уроков, домашних заданий и секций может выдержать ребенок

Современный ребенок не сидит без дела — кроме уроков и домашний заданий в его расписании кружки и секции. Как правильно распределить нагрузку, чтобы школьник все успевал, сколько времени тратить на учебу и почему обязательно нужно отдыхать, «Газете.Ru» рассказала главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко.

Сколько уроков должно быть в школе

Учебной нагрузкой считаются уроки непосредственно в школе. Кружки и выполнение домашней работы в нее не включаются.

Количество уроков регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к образовательным организациям (постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28).

Ежедневная нагрузка школьников ограничена:

• для 1-х классов ― не больше четырех уроков (один раз в неделю допускается пять уроков за счет физкультуры);

• для 2–4-х классов ― не больше пяти уроков (один раз в неделю допускается шесть уроков за счет физкультуры);

• для 5–6-х классов ― не больше шести уроков;

• для 7–11-х классов ― не больше семи уроков.

Максимальная длина урока ― 45 минут . Простые и сложные предметы должны чередоваться: например, после физики, химии или математики следует ставить в расписание музыку или изо.

Сколько времени должно уходить на домашние задания

Согласно санитарным правилам, объем домашних заданий должен быть таким, чтобы их можно было выполнить за 1,5 часа для начальной школы и за 3,5 часа для старшей.

Преподаватель обязан руководствоваться этими ограничениями при планировании самостоятельной работы учащихся. Однако нормы носят лишь рекомендательный характер : каждый ребенок индивидуален, и основная задача школы — определить тот или иной формат усвоения информации дома.

Сколько кружков и секций посещать

Внеурочные занятия тоже входят в образовательный процесс: на них ребенок обучается новым умениям и тратит свои силы.

Школьнику с повышенной учебной нагрузкой необходимо восполнять потраченную энергию. Надо давать ему возможность проводить время с друзьями. Если ребенок расслабляется с помощью компьютера или планшета, то стоит позволять ему это делать, но в меру.

СанПиН (санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы) рекомендует школьникам посещать не более двух кружков или секций.

Продолжительность ― до полутора часов в будни и до трех часов в выходные . Спортивные занятия лучше чередовать с интеллектуальными.

Как распределить виды нагрузки

Больше всего энергии дети тратят в школе. Они проводят там по шесть-восемь часов, почти как взрослые на работе. Не стоит сразу после школы сажать ребенка за уроки — он должен восстановить силы.

Оптимальным считается вариант, когда ребенок отдыхает после школы, затем тратит два-три часа с перерывами на домашние задания и полтора часа на дополнительные занятия (английский язык, подготовка к ОГЭ или ЕГЭ и т. п.).

Такая схема подходит ребятам с обычной усидчивостью и нормальным психологическим состоянием.

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности не могут учиться по такому расписанию: для них готовят отдельные методические материалы и составляют индивидуальные планы занятий.

Чем грозит лишняя нагрузка

В современном обществе академические достижения играют важную роль. Родители часто ставят перед ребенком завышенные требования, нагружают его дополнительными заданиями, кружками, секциями.

Следует учитывать, что излишняя нагрузка может привести к психическому истощению ребенка, страху не оправдать ожидания, стрессу и проблемам со здоровьем.

Родителям важно помнить, что физическое и эмоциональное состояние школьника ― в приоритете. Нужно устанавливать разумные требования к учебе ребенка, основанные на его индивидуальных способностях и интересах. Педагогам, в свою очередь, следует адаптировать образовательную программу так, чтобы она соответствовала потребностям и возможностям каждого учащегося.

Как распределить учебные задачи, чтобы все успевать

Чтобы справиться с нагрузкой, школьнику важно поставить цель в обучении. Родителю нужно проговорить с ребенком, какие оценки и по каким предметам он хочет и может получать.

Затем стоит совместно определить ресурс ребенка: количество времени и сил. На этом этапе можно обнаружить несоответствие цели и возможностей. Например, школьник хочет быть отличником, но на домашнюю работу выделено 30 минут в день в перерыве между секциями.

Рекомендую заполнить календарь на неделю вместе с ребенком ― это наиболее прозрачный инструмент оценки времени и планирования. Внесите в него все категории дел, пометьте каждую своим цветом, посмотрите на оставшиеся промежутки времени и оцените, успевает ли ребенок делать за этот период домашние задания.

Главное, при любом планировании помнить, что родитель всегда должен быть на стороне ребенка: только совместно с ним можно достичь желаемого результата.