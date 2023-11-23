Тест: на какого персонажа из приключений Незнайки вы похожи?
Узнайте из юмористического теста, кто вы из героев «Незнайки»
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В день 115-летия со дня рождения детского писателя Николая Носова вспоминаем знаменитого литературного персонажа Незнайку и его многочисленных друзей. Вместе с семейным психологом Ольгой Романив мы составили психотипы персонажей (Незнайка, Знайка, Пончик, Пилюлькин, Пачкуля, Ворчун, Торопыжка, Цветик, Звездочка, Растеряйка), и чтобы выяснить, на кого из них вы похожи, – достаточно ответить на несколько вопросов теста «Газеты.Ru». Рекомендуется захватить с собой чувство юмора и хорошее настроение!
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