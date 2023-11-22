«Финансовые вопросы обсуждать стыднее, чем секс». Женские истории о мужской жадности

Недавно бурное обсуждение в социальной сети вызвал пост мужчины, который зафиксировал все траты на девушку, включая презервативы и завтраки, и подсчитал, что она сделала в ответ, после чего решил, что этого недостаточно, и закончил отношения. «Газета.Ru» собрала истории о мелочных мужчинах и попросила юриста и психолога их прокомментировать.

Ирина, 35 лет, про дорогие пакеты

Ирина вспоминает, что ее муж Дима всегда был очень педантичным человеком: составлял планы на неделю, месяц и на день, вел таблички с расходами.

«Я его полная противоположность, человек-хаос, поэтому поначалу даже радовалась, что кто-то в нашей семье будет следить за бюджетом. Пока мы оба работали, меня это не сильно раздражало: часть зарплаты я оставляла себе на личные расходы и тратила так, как хотела. Иногда утаивала от мужа премии, не хотелось долго объяснять, зачем мне нужны джинсы или помада», — рассказывает женщина.

После того, как она ушла в декрет, денег стало меньше.

Дима усилил контроль: выделял суммы на хозяйство, ребенка, а потом проверял все чеки, записывая в графы продукты (сладкое отдельно), бытовую химию, подгузники.

«Если он видел в чеке, например, бутылку воды, мог устроить разнос: неужели нельзя взять воду с собой! А еще мне попадало за пакеты: как можно покупать их, если можно просто взять дома тканевую сумку! Да, два рубля, но сколько набегает за год? Однажды я купила хлеб, пакет молока, какие-то бананы и тащила это все в руках, чтобы лишний раз не провоцировать мужа. Чуть не уронила продукты по дороге, пришла злая как черт и устроила скандал. Надо сказать, Дима впечатлился и изменил поведение. Сейчас я работаю, у нас раздельный бюджет и это спасает», — вспоминает Ирина.

Анна, 40 лет, про расходы на романтику

Анна рассказывает, что в юности у нее был поклонник, который считал все до копейки и озвучивал траты вслух на каждом свидании.

«Я была студенткой, приехала в Москву из маленького города, жила в общежитии. Ухаживали за мной такие же бедные студенты: максимум хот-дог на прогулке купят или шоколадку к чаю принесут. Костя же был старше, работал и пускал, как ему казалось, пыль в глаза. А чтобы я оценила весь размах, постоянно напоминал об этом. Например, приглашал в театр, в антракте покупал бутерброд с икрой, шампанское и рассуждал, складывая вслух цифры, какие высокие в Москве цены и во сколько ему обошелся наш сегодняшний поход», — рассказывает Анна.

По ее словам, иногда доходило до абсурда: например, молодой человек покупал букет прямо при ней, вслух раздумывая, какой именно взять.

«Подходим мы к продавщицам, он спрашивает, почем розы белые, да почем красные, сколько стоит тот букет, а сколько этот. Вздыхает, достает кошелек. Протягивает мне букет, сообщая, что не стал экономить, взял семь розочек за такую-то сумму. Встречались мы два месяца, потом я не выдержала. На прощание выслушала целую отповедь о том, как современные девушки испортились и сколько времени и денег он потратил зря. Прошло много лет, а розы я до сих пор терпеть не могу», — говорит Анна.

Екатерина, 32 года, про соль не по карману

Екатерина рассказывает, что когда выходила замуж за Егора, он занимал высокую должность, много зарабатывал и к деньгам относился разумно, но спокойно. После того, как мужчину сократили, его словно подменили: он стал считать каждую копейку и называть жену транжирой. Даже когда нашел другую работу, ничего не изменилось.

«Я выслушивала упреки, если, например, брала такси, заказывала пиццу или шла встречаться с подругами в кафе вместо того, чтобы позвать их в гости на чай с блинами. Мало того, Егор тут же показывал мне расчеты: сколько стоит кофе с десертом в кафе и во сколько обойдутся блины с вареньем от мамы. Но самый ад разворачивался в супермаркетах. Примерно раз в неделю мы ездили в крупный сетевой магазин закупаться. Машину я не вожу, поэтому сама поехать не могла. Возле каждого стеллажа Егор меня отчитывал: почему гречка в пакетиках, а не на развес, зачем брать йогурты, когда есть кефир, и зачем мне дорогая соль в пластиковой банке, когда можно взять каменную в коробке», — вспоминает Екатерина.

По ее признанию, в какой-то момент она начала задумываться о разводе, но так и не решилась: плюсы мужа пока перевешивают минусы.

«Отбирать подарки у бывших — незаконно»

По словам руководителя Центра ПБУ Елены Шипиловой, после расставания мужчины нередко извлекают на свет огромный гроссбух и выставляют женщине счет за все, что они для нее сделали. Кто-то подарки возвращает, чтобы они не напоминали о связи с таким мужчиной, а кто-то оставляет себе. Но это дело исключительно личных предпочтений, потребовать подарки через суд нельзя.

«Законных оснований для этого попросту нет, подарок — это имущество, которое вы передаете безвозмездно. Если человек подарок принял, то требовать его назад вы не имеете права», — говорит Шипилова.

По словам специалиста, существуют некоторые исключения.

«Первое — если это были не просто отношения, а законный брак. При разделе имущества делят и подарки, кроме тех, что предназначены детям. Но в этом случае и то, что подарено вами, тоже подлежит разделу.

Второе — если вы сохраняли квитанции, чеки и можете доказать, что отдавали какие-то вещи — телефон, стиральную машинку — не в подарок, а просто попользоваться. Если оформлен договор дарения на машину или квартиру, например, то такой финт уже не пройдет. Мелочи вроде переводов на такси или даже колечка в подарок вернуть не получится», — рассказывает Шипилова.

Юрист напомнила, что в 2021 году Первый кассационный суд сделал разъяснение: отбирать подарки у бывших — незаконно. Основанием послужило дело, когда мужчина подал в суд на экс-возлюбленную и потребовал с нее 77,4 тысячи рублей, поскольку переводил ей деньги на продукты и коммуналку, а это безосновательное обогащение за его счет.

По словам Шипиловой, Саратовский суд тогда встал на сторону мужчины, обязал женщину возместить все траты и оплатить услуги адвокатов. Но Первый кассационный суд это решение отменил, поскольку мужчина переводил деньги добровольно и безвозмездно.

«Получается, что выставить счет не получится ни при каких условиях, а справляться со своей обидой лучше с помощью психолога, а не через суд», — говорит Шипилова.

«Финансовые вопросы обсуждать стыднее, чем секс»

Аналитический психолог Симма Богарт объясняет, что когда люди публично выставляют свои чеки и озвучивают старания, это говорит о детской позиции: «Смотрите, какой/какая я! Хвалите меня!» Интересно, что такой человек говорит о том, что именно он сделал для кого-то, а не для отношений вообще.

Взрослая же позиция включает в себя открытый и честный диалог о бюджете, планах на будущее, а также справедливом распределении финансовых обязательств.

«Финансовые вопросы обсуждать порой стыднее, чем секс. А между тем, денежный аспект является важной границей нашей личности. Договоренности нужны для взаимного понимания и профилактики конфликтов. Если для человека важен материальный вклад, лучше, чтобы он озвучил это заранее, объяснил, что любовь и серьезность чувств измеряются для него в том числе подарками и финансовыми тратами. После этого стоит поинтересоваться у партнера, как ему с этим, и если он ответит, что некомфортно, обсудить детали», — говорит Богарт.