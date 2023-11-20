Герои советских фильмов, которых сегодня зачислили бы в сексисты и абьюзеры

20 ноября родился артист Алексей Баталов. Одной из самых известных его ролей стал персонаж слесаря Гоши из фильма «Москва слезам не верит». В реалиях тех лет это был безусловно положительный герой, но современный взгляд на него далек от прежнего благодушия. «Газета. Ru» вспомнила других ярких героев советского кинематографа, которых сегодня скорее бы назвали сексистами и абьюзерами, нежели мужчинами мечты.

Гоша из фильма «Москва слезам не верит»

Обаятельного героя Баталова в наше время обвиняют в неуместном сексизме. Чего стоит одна только фраза «все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина». Кроме того, слесарь с золотыми руками не готов жить с женщиной, которая зарабатывает больше, чем он, и совершенно не умеет выяснять отношения, как сейчас модно говорить, «словами через рот».

Столкнувшись со сложностями, Гоша просто пропадает и уходит в запой.

Кстати, сам Баталов Гошу идеальным мужчиной не считал и не понимал поклонниц, которые после выхода фильма заваливали его любовными письмами. «Такие мужчины после свадьбы могут сразу концерт устроить, а потом еще и огреть супругу бутылкой», — сказал как-то Баталов.

Илья Ковригин из фильма «Девчата»

Истории, когда от взаимной неприязни герои переходят к взаимной любви, для романтических комедий не редкость. Но красавец-лесоруб Ковригин не просто недолюбливает юную повариху, а откровенно унижает, обесценивает и манипулирует.

Правда, искренне влюбленный Ковригин ведет себя не лучше: обижается, устраивает истерики, разбивает купленные в подарок дорогие часы.

В кино все эти углы смягчает очарование Николая Рыбникова, которого, кстати, современники вспоминали как мягкого и интеллигентного человека, далекого от образа рубахи-парня.

В реальности Ковригина сложно представить заботливым и нежным партнером, особенно после того, как он добьется взаимности от Тоси.

Женя Лукашин из фильма «Иронии судьбы»

Режиссер фильма Эльдар Рязанов относился к герою с искренней симпатией и в своих мемуарах писал, что Андрей Мягков изобразил очаровательного и забавного героя, которого не испортили даже пьяные выходки в чужой квартире. Лукашина полюбили, а Мягкова заваливали письмами с признаниями.

Но в последние годы отношение к главным символам советского Нового года поменялось: салат «Оливье» называют нездоровым и калорийным блюдом, а Лукашина — инфантилом и маменькиным сынком, не прошедшим сепарацию. Надежным и решительным герой и правда не выглядит: от одной женщины сбежал в Ленинград, никак не может сделать предложение, в другую влюбляется за ночь, но ведет себя максимально непоследовательно.

Анатолий Новосельцев из фильма «Служебный роман»

Эльдар Рязанов называл Новосельцева человеком, с которым любовь совершает «чудесные перевертыши», превращая его из неряшливого трусоватого клерка, мечтающего о повышении, чуть ли не в рыцари: и за Олю заступился, и начальнику Самохвалову отпор дал, и Калугину покорил.

Но сложно сказать, как долго продлится этот внезапный порыв смелости и насколько хорошим мужем и отцом теперь уже троих сыновей окажется любитель повышений по службе Анатолий Ефремович.

Афанасий Борщов из фильма «Афоня»

История красавицы и чудовища, которое нужно расколдовать любовью, разворачивается здесь на полную катушку.

Разбитной слесарь Афоня пьет и ввязывается в драки, проявляет редкостное равнодушие к близким, но романтичную медсестру Катю это не останавливает.

Предполагается, что она должна растопить лед и превратить эгоиста Афоню в «добра молодца». Сейчас такие отношения называют не исцелением любовью, а созависимостью, разбираться с которой помогает психолог.

Идеальных людей и отношений не бывает

Как рассказала психолог Елена Попыхова, при просмотре этих фильмов вопросы возникают не только к мужским персонажам.

«Женские персонажи прекрасно «поддерживают» психологические игры. Тося из «Девчат» в какой-то момент начинает манипулировать чувствами Ильи к ней, в итоге в истории не происходит настоящего психологического контакта, который действительно важен для отношений, нет прямого диалога. А Катерина в фильме стремительно сближается с Гошей, о котором, как потом выяснилось, практически ничего не знает», — объяснила специалист.

Попыхова добавила, что идеальных людей не бывает, а значит, не может быть и идеальных отношений — у каждого они свои.

«В современной реальной жизни существует далеко не одна вариация взаимоотношений, а многие люди в их уникальном контакте достаточно счастливы друг с другом. Вероятно, и героини фильмов встретили именно тех мужчин, которые им по психотипу и мировоззрению подходили лучше всего.

А уж насколько это здоровые отношения, вопрос неоднозначный. И давайте не будем забывать, что это кино, и если бы герои были «правильными», то такой яркой истории бы не получилось», — подытожила эксперт.