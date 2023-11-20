Герои советских фильмов, которых сегодня зачислили бы в сексисты и абьюзеры

Гоша из фильма «Москва слезам не верит»
Обаятельного героя Баталова в наше время обвиняют в неуместном сексизме. Чего стоит одна только фраза «все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина». Кроме того, слесарь с золотыми руками не готов жить с женщиной, которая зарабатывает больше, чем он, и совершенно не умеет выяснять отношения, как сейчас модно говорить, «словами через рот».
Столкнувшись со сложностями, Гоша просто пропадает и уходит в запой.
Кстати, сам Баталов Гошу идеальным мужчиной не считал и не понимал поклонниц, которые после выхода фильма заваливали его любовными письмами. «Такие мужчины после свадьбы могут сразу концерт устроить, а потом еще и огреть супругу бутылкой», — сказал как-то Баталов.
Илья Ковригин из фильма «Девчата»
Истории, когда от взаимной неприязни герои переходят к взаимной любви, для романтических комедий не редкость. Но красавец-лесоруб Ковригин не просто недолюбливает юную повариху, а откровенно унижает, обесценивает и манипулирует.
Правда, искренне влюбленный Ковригин ведет себя не лучше: обижается, устраивает истерики, разбивает купленные в подарок дорогие часы.
В кино все эти углы смягчает очарование Николая Рыбникова, которого, кстати, современники вспоминали как мягкого и интеллигентного человека, далекого от образа рубахи-парня.
В реальности Ковригина сложно представить заботливым и нежным партнером, особенно после того, как он добьется взаимности от Тоси.
Женя Лукашин из фильма «Иронии судьбы»
Режиссер фильма Эльдар Рязанов относился к герою с искренней симпатией и в своих мемуарах писал, что Андрей Мягков изобразил очаровательного и забавного героя, которого не испортили даже пьяные выходки в чужой квартире. Лукашина полюбили, а Мягкова заваливали письмами с признаниями.
Но в последние годы отношение к главным символам советского Нового года поменялось: салат «Оливье» называют нездоровым и калорийным блюдом, а Лукашина — инфантилом и маменькиным сынком, не прошедшим сепарацию. Надежным и решительным герой и правда не выглядит: от одной женщины сбежал в Ленинград, никак не может сделать предложение, в другую влюбляется за ночь, но ведет себя максимально непоследовательно.
Анатолий Новосельцев из фильма «Служебный роман»
Эльдар Рязанов называл Новосельцева человеком, с которым любовь совершает «чудесные перевертыши», превращая его из неряшливого трусоватого клерка, мечтающего о повышении, чуть ли не в рыцари: и за Олю заступился, и начальнику Самохвалову отпор дал, и Калугину покорил.
Но сложно сказать, как долго продлится этот внезапный порыв смелости и насколько хорошим мужем и отцом теперь уже троих сыновей окажется любитель повышений по службе Анатолий Ефремович.
Афанасий Борщов из фильма «Афоня»
История красавицы и чудовища, которое нужно расколдовать любовью, разворачивается здесь на полную катушку.
Разбитной слесарь Афоня пьет и ввязывается в драки, проявляет редкостное равнодушие к близким, но романтичную медсестру Катю это не останавливает.
Предполагается, что она должна растопить лед и превратить эгоиста Афоню в «добра молодца». Сейчас такие отношения называют не исцелением любовью, а созависимостью, разбираться с которой помогает психолог.
Идеальных людей и отношений не бывает
Как рассказала психолог Елена Попыхова, при просмотре этих фильмов вопросы возникают не только к мужским персонажам.
«Женские персонажи прекрасно «поддерживают» психологические игры. Тося из «Девчат» в какой-то момент начинает манипулировать чувствами Ильи к ней, в итоге в истории не происходит настоящего психологического контакта, который действительно важен для отношений, нет прямого диалога. А Катерина в фильме стремительно сближается с Гошей, о котором, как потом выяснилось, практически ничего не знает», — объяснила специалист.
Попыхова добавила, что идеальных людей не бывает, а значит, не может быть и идеальных отношений — у каждого они свои.
«В современной реальной жизни существует далеко не одна вариация взаимоотношений, а многие люди в их уникальном контакте достаточно счастливы друг с другом. Вероятно, и героини фильмов встретили именно тех мужчин, которые им по психотипу и мировоззрению подходили лучше всего.
А уж насколько это здоровые отношения, вопрос неоднозначный. И давайте не будем забывать, что это кино, и если бы герои были «правильными», то такой яркой истории бы не получилось», — подытожила эксперт.