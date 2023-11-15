Не только «Чиполлино». В каких детских книгах есть политический подтекст

Некоторые произведения для детей содержат эпизоды, в которых взрослые могут увидеть гораздо больше, чем противостояние сказочных героев. В них есть религиозная сатира, критика капитализма и даже реалистичное описание революции. «Газета.Ru» рассказывает о самых известных сказках для детей с явным политическим подтекстом.

Сын булочника и продавщицы Джанни Родари в 1944 году вступил в коммунистическую партию, начал работать журналистом в коммунистической газете и писать книги для детей.

В 1951 году вышел его роман про мальчика-луковку Чиполлино, который вместе с такими же бедными, но честными друзьями свергает власть жестокого принца Лимона и его сторонников и делит богатства между простыми людьми, точнее – фруктами и овощами.

«Правда, есть еще на свете другие замки и другие дармоеды, кроме принца Лимона и синьора Помидора, но и этих господ когда-нибудь выгонят, и в их парках будут играть дети. Да будет так!» — заканчивал свою историю Родари.

Существовало мнение, что в лице принца Лимона и его подданных автор высмеял реальных политических деятелей Сицилии, включая самого Бенито Муссолини.

Примечательно, что особой популярностью книга пользовалась не на родине автора, а в СССР. Автор книги о «юном революционере» даже несколько раз приезжал в Советский Союз и встречался с писателями и школьниками.

Изначально Свифт писал не детскую книгу, а серьезный сатирико-фантастический роман, но в урезанном и адаптированном виде его позже выпустили и для детей. Они, конечно, не могли понять и половины аллюзий и метафор, которые увидели современники.

Самый характерный пример — вражда между Тупоконечниками и Остроконечниками, которые никак не могли договориться, с какого конца правильно разбивать вареные яйца. «Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца.

Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности», — писал Свифт.

В то время как дети просто потешались над глупыми героями, современники понимали, что речь идет о совсем не смешной борьбе католиков и протестантов.

Детская сказка про деспотов-толстяков и храбрых революционеров набита «пасхалками», как мешок Деда Мороза – подарками. Здесь есть и личная история (Суок — девичья фамилия жены Олеши), и отсылки к известным сказкам, например, братьев Гримм – про разлученных брата и сестру, или Андерсена (вспомним улицу Тени). При желании можно найти даже отсылки к «Гамлету» в эпизоде, когда наследнику Тутти вливают в ухо снотворное.

Несмотря на всю сказочность, революция здесь изображена реалистично, а казни — жестоко. В то время многие писатели искали сказочные формы, необходимые детям молодого советского государства.

Сам Олеша писал, что герои книги – девочка-кукла, волшебный доктор, учитель танцев, – не являются самостоятельно придуманными им фигурами, он только лишь попытался заставить их действовать в кругу революционного сюжета и революционизировать сказку.

«Незнайка на Луне», Николай Носов

Если в первых романах про сказочных человечков Носов делал акцент на дружбу, хорошее поведение и правильную формулировку желаний, то последняя книга стала политическим памфлетом и пародией на капитализм.

На Луне, куда прилетают коротышки, есть бедные и богатые, забастовки и информационные войны, торговля оружием, проблемы перепотребления и коррупция, в общем, все «радости» капиталистического общества, включая рекламу.

«Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете, если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе», — объясняет Носов.

Описания были настолько точными, что поразили не только советских детей, но и современных взрослых. «В 90-х годах, когда мы оказались практически на Луне, в мире капитализма, книга стала выглядеть не просто любопытной, а еще и пророческой. Носов оказался визионером, он умудрился детально описать мир, в который мы угодили уже после того, как он умер. Я читал довольно много книжек по экономике, но все базовые знания — о фондовом рынке, свободной конкуренции, глобализации — перетекли в меня напрямую из «Незнайки на Луне», — рассказывал литературный критик Лев Данилкин.