«Большую часть карьеры я играю положительных героинь». Интервью с Ириной Безруковой

Этой осенью у Ирины Безруковой много поводов для внимания СМИ — актриса плотно занята в спектаклях, съемках в кино и сериалах, на гастролях. «Газета.Ru» успела поймать артистку в перерыве между работой и расспросить о покупке новой недвижимости, секретах красоты и работе на съемочной площадке с детьми.

— Ирина, осенью у многих опускаются руки, когда дело касается работы и активностей, но это точно не про вас. Где вы черпаете вдохновение и силы на постоянные гастроли, съемки?

— Да, все верно, сейчас у меня много гастролей, переездов. За полторы недели я побывала на Ямале, в Новом Уренгое, Пензе, Ростове-на-Дону. Сейчас я в Самаре, скоро будет Саратов — и это все чередуется с заездами в Москву. График очень насыщенный.

Что касается сил, в свободное время, даже в пути, я медитирую, слушаю лекции духовной направленности, перезагружаю мозг, практикую безмыслие и нахождение в моменте — это экономит много сил. Ну и стараюсь максимально выделять время на сон. Правда, это не всегда получается, поскольку иногда на поезд или самолет нужно выезжать в четыре утра или еще раньше. Но я пытаюсь как-то балансировать (улыбается).

— Спектакль «Бесконечный апрель» идет на сцене уже более восьми лет в Московском Губернском театре. Как думаете, за что его так полюбили зрители?

— Во-первых, это заслуга создателей — пьеса талантливо написана Ярославой Пулинович и поставлена Анной Горушкиной. Во-вторых, артистов, которые ответственно относятся к проекту, берегут и репетируют спектакль перед каждым выходом на сцену, сверяясь со звуком, светом.

close 100% Спектакль «Бесконечный апрель» Светлана Селезнёва

Мы, актеры, очень любим этот спектакль и относимся к нему серьезно, потому что человек может прийти один раз в жизни на эту пьесу. Это большая ответственность всей нашей команды, чтобы зритель получил от нашей игры удовольствие.

Спектакль очень глубокий, хотя на первый взгляд кажется простым — это история одной семьи, история прекрасного, довольно обычного человека, редактора радио, который проживает свою жизнь с 9 до 98 лет прямо на глазах у зрителя. Причем актер это делает не перегримировываясь.

Зрители зачастую, уходя со спектакля, говорят: «Как жаль, что мы не взяли с собой бабушку, дедушку!». Родители жалеют, что не привели на пьесу взрослых детей. Так что приходите всей семьей, будем только рады!

— Скоро с вашим участием выходит сериал «Мы не дети». Каково вам было в роли директора детского лагеря? Готовясь к роли, вспоминали ли вы с ностальгией какие-то моменты из детства, связанные с лагерями?

— Ностальгия была! Вообще мне невероятно повезло: съемки проходили недалеко от Челябинска, и часть лагеря сохранилась со времен СССР. В какой-то момент показалось, что я в своем детстве. Но я играю такую директрису, которую в жизни не встречала, то есть мне везло с людьми, а я играю отрицательного персонажа.

Это был интересный опыт, так как большая часть взглядов моей героини и ее поведение мне не близки. Для артиста интересно играть на сопротивление, это вызывает азарт: «А получится ли?» Ведь большую часть карьеры я играю положительных героинь.

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— Как вам работалось с детьми на съемочной площадке?

— Дети прекрасные, органичные, особенно главная героиня — удивительная девочка! Несколько детей были из студии «Актер» — лучшей детской студии нашей страны. В ней с учениками работают опытные актеры, режиссеры, мастера сценической речи. Я называю эту студию детской версией Школы-студии МХАТ.

— Я заметила, что вы часто поддерживаете детские инициативы. Например, летом вы поделились в соцсетях историей о том, как снялись в фильме 12-летней девочки. Расскажете об этом опыте?

— Я снялась в коротком метре 12-летнего режиссера Николь Плиевой, и она тоже из детской театральной студии «Актер». Николь также поэтесса, писательница и член Союза писателей. Удивительная девочка! Занимается балетом, ходит по подиуму, играет в театре, пишет стихи… И при этом живой, прекрасный ребенок-подросток.

— Приходилось ли вам что-то подсказывать юному дарованию на съемочной площадке или девочка со всем справлялась самостоятельно?

— Работала она сама, но до съемок занималась, проходила факультативы. Фильм, где я снялась, называется «Ботан», там я сыграла бабушку главного героя. История добрая, трогательная. Эта картина получила гран-при «Лучший фильм» в номинации «Лучшая режиссерская работа» на фестивале «Хрустальный источник» в Ессентуках.

— Ирина, помимо актерства, вы также занимаетесь тифлокомментированием. Расскажите об этой профессии. В чем ее особенности?

— Этой профессии, конечно, надо учиться. Получить диплом тифлокомментатора можно в Институте «Реакомп».

close 100% Ксения Угольникова

В нашем театре более 10 лет проводится тифлокомментирование для незрячих людей — уже 11 спектаклей адаптированы. К нам часто приходят незрячие люди — совершенно спокойно располагаются в зале, приводят с собой собак-поводырей. Нашему зрителю выдается наушник, при помощи которого тифлокомментатор описывает все, что происходит на сцене и в зрительном зале, а вторым ухом человек слышит текст артистов со сцены и реакцию публики.

За последние несколько лет отношение к профессии тифлокомментатора изменилось. Эта специальность стала востребованной. В ближайшее время мы ждем, когда в министерстве труда среди череды других профессий появится специалист по тифлокомментированию. Зачастую мы работаем на волонтерских началах либо получаем вознаграждение через фонды. Но это серьезная профессия, которая вскоре будет в штате учреждений культуры, и тифлокомментирование появится и в цирках, и в музеях, и на спортивных стадионах, и, надеюсь, на телевидении.

— Недавно в соцсетях вы выложили пост, где рассказали о том, что не считаете карьеру, материнство, материальные приобретения, мужа и детей залогом стопроцентного счастья. В таком случае что делает вас счастливой в неспокойное для всего мира время?

— Как ни удивительно — нахождение в покое, без мыслей, наблюдение за моментом. Любое волнение, любой страх, любое сомнение — это мыслительный процесс.

Иногда человек живет «в своей реальности», нагнетает ситуацию, мысленно спорит с кем-то, разговаривает, волнуется, — на 90% ваша встревоженность зависит от вас и ваших мыслей. А я стараюсь отключаться от того, что происходит вокруг. И по возможности не смотрю телевизор.

— Я знаю, что вы приобрели загородный дом. Почему решили перебраться в Подмосковье?

— Да, у меня появился дом в Московской области, но я туда не перебралась жить, поскольку вся работа в Москве, а дом не рядом с МКАДом. Получается, что в Подмосковье у меня дача. Люблю приезжать туда в одиночестве. Моя работа связана с постоянным общением, поэтому мне нравятся моменты уединения.

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Я не стала отмечать новоселье традиционным образом — поскольку мои друзья очень занятые, собрать всех вместе не получается. Так что они приезжают ко мне по очереди в гости.

Дом я купила готовый, с внутренней отделкой, ремонт не требуется — все уже сделано на производстве.

— Вы не раз говорили, что, несмотря на два развода, до сих пор верите в любовь. На какого мужчину вы бы обратили внимание?

— Сейчас об этом нет смысла говорить. Когда появится такой мужчина, мне будет проще сказать. Чаще всего сердце откликается не на человека с определенными параметрами, а просто случается любовь! Это как рассвет. Вы можете его долго ждать, представлять, каким он будет, уснуть, а он раз — и случился! И не факт, что он будет таким, каким вы его себе представляли.

— Расскажите, как ухаживаете за своим лицом в осенний период? Часто ли посещаете косметолога?

— Что касается уходовой косметики, сейчас перехожу на более плотные текстуры для защиты кожи лица зимой. Косметолога стараюсь посещать почаще, но с моим графиком получается 1-2 раза в месяц. В идеале — раз в неделю. Я актриса, мне нужно ухаживать за своим лицом. Но я стараюсь делать какие-то вещи самостоятельно — очищение, тонизирование, маски, увлажнение.

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С наступлением морозов это общее правило: наносить крем или сыворотку за 20-25 минут до выхода из дома, чтобы косметическое средство успело впитаться.