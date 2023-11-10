Что такое «Образование 2.0» и зачем оно нужно

Чем больше развиваются технологии и инструменты онлайн-обучения, тем чаще упоминают «Образование 2.0» — веб-образование будущего. Мы поговорили с Сергеем Веременко, педагогом, заместителем генерального директора онлайн-платформы «Учи.ру» о том, в чем особенности «Образования 2.0», что дадут учащимся инновации и как подготовиться к переходу на новый формат.

В чем концепция «Образования 2.0»

Что такое веб-образование? Как рассказал Сергей Веременко, у понятия «Образование 2.0» нет однозначного определения. Обычно его применяют к новым подходам и инновациям в сфере образования, которые связаны с использованием современных технологий и изменениями в методах обучения.

По словам эксперта, «Образование 2.0» — это попытка адаптировать и дополнить образовательные системы в соответствии с требованиями современного мира и воспользоваться существующими веб-технологиями и возможностями, чтобы сделать обучение более доступным, эффективным и интересным.

Цифровая образовательная среда не может стать альтернативой классическому очному образованию и не должна заменить живое общение педагога и ученика, подчеркнул эксперт.

Современные методы созданы для повышения эффективности образовательного процесса: они помогают педагогу уйти от рутины в работе, а школьнику — успешно освоить тему с использованием элементов геймификации и персонализации контента.

Принципы «Образования 2.0»

Концепция «Образование 2.0» строится на активном использовании современных технологий, которые облегчают доступ к образовательным ресурсам и создают новые возможности для обучения и самообучения.

«Большой акцент делается на доступности образовательных материалов в интернете в качестве источников информации: онлайн-курсов, электронных учебников, видеолекций и других сервисов. А также на использовании инновационных методов — таких, как game-based learning (тип игрового процесса, в результате которого человек получает новые знания или навыки), виртуальная реальность, искусственный интеллект.

Другой принцип «Образования 2.0» — персонализация обучения, создание программ и материалов, учитывающих индивидуальные потребности ученика», — объяснил Веременко.

Кроме того, отметил эксперт, «Образование 2.0» придает большое значение развитию навыков XXI века: критического мышления, умения искать и анализировать информацию, гибких навыков. А еще этот подход поддерживает совместную работу и обмен знанием между учениками, преподавателями и другими участниками образовательного процесса в реальных условиях. Для этого могут использоваться социальные медиа и сетевые платформы.

Еще один важный его принцип — открытость и доступность обучения для всех, независимо от географического положения, финансового статуса или других факторов.

Ключевые инструменты и программы

Реализовать «Образование 2.0» помогают веб-платформы, предоставляющие доступ к множеству курсов и учебным ресурсам в качестве источника информации.

Второй важный инструмент — удобные веб-сервисы для педагогов по созданию заданий, например, сервис «Подготовка к уроку». На платформе «ЯКласс» все задания собраны в одном месте, их можно транслировать на уроке, задавать домашнее задание с помощью сервиса, а также отслеживать прогресс его выполнения.

Веременко добавил, что все более значимыми в «Образовании 2.0» становятся социальные сети. Их можно использовать как для обмена знаниями, так и для совместной работы и общения между учениками и преподавателями.

По мнению педагога, веб-технологии делают обучение еще увлекательнее и эффективнее.

Преимущества и недостатки

Главный плюс новой концепции — возможность сделать образование более эффективным благодаря индивидуальной траектории обучения, новым инструментам и методикам, которые лучше вовлекают учащегося, рассказал Веременко.

Использование веб-инструментов делает образование доступнее, позволяет выстроить гибкий график. А широкий выбор образовательных ресурсов дает больше материалов для глубокого изучения нужного предмета или вопроса. Он подчеркнул, что о замене классического очного образования онлайн-версией речи не идет.

Педагог добавил, что у «Образования 2.0» пока есть ряд недостатков. Например, не весь образовательный веб-контент качественный и достоверный.

Кроме того, технические проблемы (например, отсутствие интернет-соединения) могут снижать эффективность обучения с использованием веб-инструментов.

Примеры использования «Образования 2.0» в России

С 2019 года в России реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Он направлен на оснащение школ оборудованием и развитие цифровых навыков учащихся.

В рамках проекта была создана государственная информационная система (ГИС) «Моя школа»: в ней есть библиотека качественного образовательного контента, облачное хранение, редактирование документов и другие сервисы. С 1 января 2023 года к системе начали подключать все школы и колледжи России.

Эксперт напомнил, что в следующем учебном году Рособрнадзор планирует проверять нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей. Искусственный интеллект сможет фиксировать возможные нарушения, после чего человек просмотрит видеозапись и решит, было ли нарушение.

Как подготовиться к переходу на «Образование 2.0»

Поскольку «Образование 2.0» строится на технологиях и интернете, важно сделать доступ к нему безопасным: установить фильтры контента и программы контроля родительского доступа, отметил Веременко. Важно обучить детей основам интернет-безопасности — объяснить, как создавать сильные пароли, почему нельзя делиться личной информацией, отвечать на подозрительные запросы и сообщения, как распознавать онлайн-мошенничество.

По словам педагога, взрослые должны помогать детям находить надежные образовательные ресурсы в качестве источника информации, создавать расписание и развивать у детей навыки коммуникации и работы в команде.

«Главное — искать баланс в использовании современных технологий. Не стоит погружаться в поток абсолютно всех возможностей, которые предлагает «цифра», а подходить к выбору инструментов выборочно и осознанно. При переходе к концепции важно относиться к инновациям как к инструментам, которые помогают решать образовательные задачи, но при этом не становятся самоцелью. Только сбалансированное использование технологий может усилить классическое обучение», — подытожил эксперт.