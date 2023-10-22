«В школе все смешно: и квадратный многочлен, и эбонитовая палочка». Истории про языковые тонкости

Недавно депутаты партии «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона о запрете употребления в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Оскорбительными или неприличными в определенном контексте могут стать даже нейтральные слова, это явление называется эхрофемизм. Мы собрали истории про самые популярные варианты.

Марина, 38 лет, про филологический юмор

«Принес ей «Технологию секса». Книга замечательная. Первую страницу открываешь, написано «Введение». Уже смешно», — писал Сергей Довлатов. А у нас на первом курсе филологического факультета был предмет «Введение в языкознание». Еще смешнее!

Конечно, он стал поводом для бесконечных шуточек вроде «опять вчера вместе с Сашей введением занимались? Или языкознанием?»

А еще существовал курс с названием «Современный русский язык», который студенты сокращали до аббревиатуры из трех букв, весьма неблагозвучной.

Олег, 37 лет, про эротизированные глаголы

У нас была пожилая и некрасивая учительница физики, которая вместо «закончить» говорила «кончить»: я сейчас кончу, когда ты кончишь, все уже кончили, а ты у меня никак не кончаешь. Класс лежал от хохота, а она невозмутимо продолжала.

А учитель труда использовал глагол «трахать», например, молотком или дверью. Конечно, это приводило подростков в восторг. Но в школе вообще все смешно: и квадратный многочлен, и эбонитовая палочка, и тычинки с пестиками. Бедные педагоги!

Елена, 40 лет, про неудачные сочетания букв

В русском языке очень много фамилий на Б: Бунькова, Банкова, Батурина, Балова, Бунина, Буланова. Обычные такие фамилии, но только если обладательницу не зовут Елена или Евгения, потому что Е. Бунина, Е. Банкова или Е. Батурина выглядит довольно неприлично.

Не хочу говорить, какой из этих вариантов мой, но я всегда пишу полное имя, на всякий случай.

Никита, 39 лет, про мексиканские имена

В период популярности мексиканских сериалов экраны заполонили Хулио, Кончиты и Педро. Этот довольно примитивный юмор обыгрывали даже телепередачи, помню, в одной из них была пародия на сериал под названием «Санчо с ранчо». Если непонятно, в чем шутка, просто произнесите это вслух. А в каком-то настоящем сериале присутствовала героиня Хулия, и реплики «Хулия вернулась» и «Хулия пришла» были способны довести до икоты.

Андрей, 34 года, про рифмы

Популярный детский фольклор моего детства — стишки, последнее слово которых надо закончить подходящим по смыслу и рифме слогом. Но если это слово, например, «застрахуй» или «заштрихуй», окончание звучит нецензурно. Меня лет в пять им научили во дворе старшие мальчишки. Ребенок из приличной семьи, я не понимал, почему они так хохочут, когда я правильно подбираю окончания, и рассказал стихи в садике воспитательнице, чтобы и ее рассмешить. Весь тихий час стоял в углу!