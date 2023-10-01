У меня токсичные родители, как с ними общаться?

Далеко не все дети, выросшие с токсичными родителями, готовы во взрослом возрасте разорвать эти отношения. Даже если понимают, что связь строится на манипуляциях и насилии, и приносит страдания. Психолог Шахида Араби в новой книге «Взрослые дети нарциссов», вышедшей в издательстве «МИФ», рассказывает, как исцелить детские травмы и научиться строить здоровые отношения. С разрешения издательства «Газета.Ru» публикует отрывок из книги с разбором методик, которые помогут общаться с трудными родителями безопасно для своей психики.

Существует масса разнообразных техник, которые можно использовать, если вы вынуждены общаться с токсичными родителями. Если ваш родитель склонен к физическому насилию, я советую держаться от него подальше и избегать личного общения. Однако, если вы поддерживаете общение с родителем, не прибегающим к насилию (во всяком случае, к физическому), я предлагаю вам ряд методов, которые могут оказаться полезными. Подумайте, какие методы наиболее эффективны для вас. Если есть сомнения по поводу использования того или иного метода общения, следует поговорить с психотерапевтом.

close 100% Издательство МИФ

Техника заезженной пластинки

Если родители продолжают вам докучать, раз за разом повторяйте слово «нет» или напоминайте о своих личных границах. Например, если ваш родитель-нарцисс требует приехать домой на праздники, а вы не можете этого сделать, отвечайте одной и той же фразой: «Нет, я не смогу приехать».

Отстаивание своих прав и выход из общения

Метод отстаивания своих прав и выхода из конфликта означает, что вы не только устанавливаете свои личные границы, но и отслеживаете последствия своего решения, добиваясь соблюдения этих границ. Например:

— «Если ты не перестанешь орать, я повешу трубку». Если крики продолжаются, вы вешаете трубку.

— «Если ты снова будешь названивать мне на работу, я заблокирую твой номер». В следующий раз, если родители позвонят вам, когда вы работаете, вы сразу блокируете их номер на своем телефоне.

Поддержка третьей стороны

Если вам необходимо посетить какое-то мероприятие, где будет присутствовать ваш родитель-нарцисс, возьмите с собой третью сторону — «свидетеля». Этот свидетель должен знать об абьюзивном характере родителя-нарцисса и хорошо понимать, как эти типы способны включать свое обаяние по отношению к посторонним людям. Многие родители либо умерят свои абьюзивные повадки в присутствии третьей стороны, либо, если не удержатся и продолжат вас оскорблять, по крайней мере будет кому оказать вам моральную поддержку.

Неагрессивная реакция

Неагрессивная реакция может помочь разрядить конфликт, если родитель-нарцисс пытается эмоционально спровоцировать вас обидным замечанием, пассивно-агрессивным комментарием или сыграть на чувстве вины. Отвечайте нейтрально, старайтесь обойтись без эмоций, просто скажите следующее:

— «Забавно, что ты видишь это таким образом».

— «Я понимаю».

— «Я не согласна, но ладно».

— «Смешно, что ты говоришь это».

— «Я вижу это совершенно по-другому».

Удобный предлог

Держите под рукой список удобных предлогов, если ваш родитель-нарцисс — властный тип, который лезет во все ваши дела, постоянно проверяет каждый ваш шаг или суетится вокруг вас, когда вы приезжаете в гости.

Вы можете воспользоваться этими предлогами, чтобы оборвать напряженный разговор, не говоря им о своем нежелании с ними разговаривать, ведь это может только усугубить конфликт, так как они начнут ругать вас за то, что у вас нет никакого почтения к родителям.

Удобные предлоги могут звучать примерно так:

— «Не хочется прерывать разговор, но мне нужно идти обедать. Поговорим в следующий раз».

— «Мам? Кто-то звонит в дверь. Придется позвонить тебе позднее».

— «Я плохо себя чувствую. Позволь мне приехать в другой раз».

— «Мне нужно рано забрать детей из школы, похоже, с няней ничего не получается. Я приеду в другой раз!»

— «Пап? Я вообще-то сейчас готовлю еду. Я поговорю с тобой в другой раз».

Метод переключения внимания

Нарциссические родители — большие мастера втягивать своих взрослых детей в разговоры, которые тем или иным образом принижают их. Метод переключения внимания предполагает отвлечение их от темы разговора вопросом о том, что важно для них самих, их самовосприятия и репутации. Это в большей степени подпитывает их эго, чем потребность унизить вас.

Например, нарциссическая мать может спросить: «Знаешь, твоя кузина Нэнси только что обручилась с доктором. А ты, Кэрол, когда собираешься выходить замуж?» И тут вы переключаете ее внимание, отвечая примерно так: «Забавно! Послушай, мам, вроде ты говорила мне, что на прошлой неделе у тебя была «тапперуэровская вечеринка»? Как она прошла?»

Перенаправляйте внимание на тему, перед которой они не смогут устоять. Например, если ваш родитель — любитель сплетен, вы можете переключить его внимание на слухи, которые вы слышали от соседей. Если родитель ненавидит своего начальника, переключите разговор на то, как складываются отношения у них на работе. В общем, возможностей море. Родители-нарциссы просто не могут не клюнуть на тему, которая даст им возможность подзарядить собственную токсичность. Как только вы расставите свою «ловушку», им будет очень трудно продолжать вас изводить (если только они не зациклены на чем-то), поскольку это слишком эгоцентричные люди.

Придерживайтесь фактов

Известно, что родители-нарциссы часто используют метод газлайтинга (вид психологического насилия, когда один человек с помощью манипуляций заставляет другого усомниться в адекватности его восприятия. – «Газета.Ru») по отношению к своим взрослым детям. Если вы столкнетесь с такого рода попыткой с их стороны, знайте, что в общении с ними важно твердо придерживаться фактов.

Например, если ваш отец-нарцисс сделает какое-нибудь возмутительное заявление, вроде: «Ты и твоя сестра совсем перестали нас навещать! Какие вы неблагодарные дети!» — вы можете ответить следующим образом: «Вообще-то, папа, мы приезжали к вам всего неделю назад. Не нужно рассказывать сказки».

Токсичный родитель может и дальше пытаться газлайтить вас — пропускайте его слова мимо ушей. Продолжайте твердить свое, а если он упорствует и отказывается признавать факты, просто уйдите.