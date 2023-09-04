Вытянутая форма головы у новорожденного ребенка: патология или норма

Мария Чахнашвили, педиатр, главный врач клиники «Семейная» в Истринском районе Подмосковья рассказала «Газете.Ru», как может выглядеть голова новорожденного и какие деформации должны насторожить.

Анатомия головы ребенка

Как объясняет Чахнашвили, все новорожденные дети появляются на свет с неидеальной с точки зрения эстетики взрослого человека формой черепа. По словам врача, это связано с биомеханикой родов и подвижностью костей черепа у плода.

Во время родов механизмы захождения костей черепа друг на друга обеспечивают продвижение ребенка через родовые пути матери.

«В норме при рождении у ребенка пять костей черепа (затылочная, две лобные и две теменные), три шва (лобный, венечный, ламбовидный), и два родничка – большой, между лобными и теменными костями, и малый, между теменными и затылочной костями. По мере роста ребенка швы и роднички затягиваются, и черепная коробка становится «монолитной». В среднем этот процесс начинается в возрасте двух месяцев, а завершается в возрасте одного-двух лет», – рассказывает врач.

Причины вытягивания головы

Чахнашвили добавляет, что при естественных родах в норме младенец рождается с вытянутой формой черепа, которая может быть либо долихоцефалической (череп вытянут от подбородка к затылку, имеет продолговатую по диагонали форму), либо брахицефалической (череп вытянут от лба к затылку, продольный диаметр головы меньше поперечного).

«Физиологическая деформация черепа совершенно безопасна для новорожденного и не требует никакого лечения. В первые несколько месяцев жизни у новорожденного в норме несколько повышается внутричерепное давление, это происходит за счет дыхания и сосания, именно благодаря этому форма головы постепенно выравнивается. То есть в большинстве случаев необычная на взгляд обывателя форма головы – это вариант нормы», – объясняет врач.

Симптомы и диагностика

Иногда возникают ситуации, требующие внимания педиатров, ортопедов, а в редких случаях — нейрохирургов.

«Речь идет о деформациях черепа. Они могут быть врожденными и приобретенными. Наиболее частым вариантом приобретенных деформаций черепа является уплощение затылка или одной из боковых сторон. Чаще всего эта приобретенная позиционная деформация возникает из-за постоянного пребывания младенца в позе на спине или на одном боку.

Для профилактики такого вида деформаций необходимо регулярно выкладывать ребенка на животик, почаще менять положение в кроватке. Возможно применение специальных ортопедических подушечек для новорожденных», – объясняет педиатр.

Она добавляет, что врожденные деформации черепа чаще всего связаны с краниостенозом — преждевременным закрытием швов и родничков новорожденного.

Причины краниостеноза могут быть разными – генетическими, внутриутробными, а также они могут быть результатом близкородственных браков или отягощенным анамнезом во время беременности (например, беременная перенесла инфекцию, подвергалась облучению, имеет хронические заболевания).

По словам врача, важным предрасполагающим фактором является гипотиреоз (длительный, стойкий недостаток гормонов щитовидной железы) у мамы во время беременности.

«Если у педиатра возникло подозрение на наличие у ребенка деформации черепа вследствие краниостеноза, золотым стандартом диагностики и подтверждения этой патологии является спиральная компьютерная томография. По результатам СКТ определяется, какая именно форма деформации у ребенка.

Например, деформация черепа, вызванная преждевременным слиянием (стенозом) сагиттального шва, называется скафоцефалией, лобного шва – тригоноцефалией, односторонним слиянием коронарного шва – плагиоцефалией, двусторонним – брахицефалией. Все прогрессирующие деформации черепа вследствие краниостенозов подлежат хирургическому лечению.

Существуют консервативные методики коррекции – корригирующие шлемы, ортезы, которые неэффективны при прогрессирующих деформациях. Оптимальный срок для хирургического вмешательства – между шестью месяцами и годом», – рассказывает врач.

Последствия и осложнения

Чахнашвили объясняет, что деформация черепа, вызванная краниостенозом, в первую очередь препятствует нормальному росту головного мозга, а несвоевременное обращение за специализированной медицинской помощью может вызвать различные клинические симптомы.

«Наиболее часто встречается синдром внутричерепной гипертензии, или синдром повышенного внутричерепного давления. Проявления синдрома ВЧГ – это беспокойство, постоянные срыгивания, головные боли. В ряде случаев может развиваться судорожный синдром и формирование эпилепсии. Также у ребенка могут быть нарушения психомоторного развития, более позднее формирование навыков переворачивания, сидения, ходьбы.

В старшем возрасте это могут быть проблемы с поведением, обучением, усвоением нового материала, успеваемостью.

Со стороны органов зрения возможны проявления в виде одностороннего экзофтальма, косоглазия. В редких тяжелых и запущенных случаях может развиться атрофия зрительного нерва, результатом которой может стать полная потеря зрения. Нельзя сбрасывать со счетов и косметический дефект, а также формирование психологической травмы впоследствии. Дети – народ жестокий, и любые отклонения во внешнем виде могут вызывать насмешки от сверстников», – добавляет врач.

Размер головы

Чахнашвили затронула и вопросы размера головы.

«В норме размеры окружности головы не единые, они зависят от возраста и пола ребенка. Существуют специальные таблицы ВОЗ, по которым врач-педиатр оценивает размер (окружность) головы ребенка каждый месяц, а также прирост этих значений. Увеличенный размер головы называется макроцефалией, уменьшенный – микроцефалией. Если педиатр на приеме замечает, что окружность головы ребенка больше или меньше нормы, принимается решение о дальнейшей диагностике.

Также существуют редкие генетические аномалии, сопровождающиеся синдромальными краниостенозами в сочетании с деформациями лицевого скелета. Лечение таких детей должно осуществляться командой врачей – нейрохирургами, генетиками, офтальмохирургами, челюстно-лицевыми хирургами», – подытожила специалист.