Собрать ребенка в школу и выжить

Депутаты предлагают ввести налоговый вычет на траты, связанные с подготовкой к школе. Не бог весть какая щедрость, раньше обещания были, прямо скажем, солиднее. Прежде говорили о возможности ежегодного пособия, которое хотя бы наполовину компенсировало родителям траты на покупку школьной формы и канцтоваров. Но бог с ними, с обещаниями. Интересно другое: почему вообще такое будничное явление, как покупка тетрадок, портфелей, рубашек, брюк и сарафанов, каждый год так демонизируется? Неужели это такое тяжелое испытание для российских семей?

Дети – это дорого, да. Те, кто пытается с этим спорить, либо не имеют детей, либо имеют, но почти не принимают участия в их воспитании, либо принадлежат к той крайне немногочисленной группе людей, кто может позволить себе не считать деньги вовсе. Все остальные знают прекрасно: дети – это постоянные расходы. Вот в этом-то и странность.

Расходы постоянные. То пришло время покупать одежду на зиму, то к лету нужно обновить гардероб, то спортивные сборы на носу, то серьезные соревнования по танцам, то прикус пора исправлять, то репетиторы, то выпускной. Сборы в школу на этом фоне не самые разорительные траты. К тому же они не внезапные, и их, как и многие другие, можно растянуть во времени. И тем не менее, каждый август над всей нашей огромной страной раздается этот тяжелый и пронзительный вздох. Этот тяжелый укор небу: за что, дескать, Господи, и где взять сил пережить все.

А что все-то? Что такое эти сборы? А это, как известно, смотря в чем измерять: в деньгах, во времени или в нервных клетках.

В деньгах в прошлом году основное посчитал Росстат (этим летом ведомство не спешит с цифрами). Чиновники уложились в 27 тысяч рублей (22 300 рублей на девочку и 26 800 рублей на мальчика). Предложенный набор, понятно, оказался довольно скудным. Для девочек – два школьных платья, две юбки, три блузки, джемпер, спортивный костюм, две футболки, трое колготок, пять пар носков, туфли, кроссовки, ботинки. Для мальчиков – двое брюк, три рубашки, джемпер, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков и три пары обуви. Как-то совсем поскупились чиновники на канцтовары: посчитали, что школьникам хватит на год четырех тонких тетрадок, пяти авторучек, столько же карандашей, одного альбома и почему-то пяти учебников (хотя их предоставляет школа). Никаких атласов, циркулей, красок, гуаши, пластилина, никто уж не говорит о каких-нибудь, прости господи, мулине или полимерной глине.

Понятно, что предложенная Росстатом смета – это прямо вот совсем эконом-вариант. Понятно, что в список не входят никакие принадлежности для внеурочных занятий и кружков: танцевальные платья и обувь, кимоно, купальники, наборы юных парикмахеров – не до жиру.

Конечно, если семья малообеспеченная, а детей двое или трое (а чем больше детей, тем выше вероятность, что люди официально находятся за чертой бедности), то подготовить школьников к началу учебы действительно непросто. Но таким семьям все-таки помогают. Есть ежемесячные пособия для нуждающихся, есть компенсация трат на школьную форму для многодетных без учета уровня доходов, есть сезонные акции благотворительных организаций. Безусловно, чтобы воспользоваться помощью, нужно потратить время. Никто не решит проблемы бедных семей полностью, что называется, «под ключ», придется и самим изыскивать разные возможности: отслеживать акции, покупать многое заранее в дни распродаж, искать что-то на «Авито». То есть опять же тратить время. Но что ж, время – это те же деньги, хочешь сберечь одно – больше потратишь другого. Разумеется, нужно стремиться к тому, чтобы этот баланс не был таким грустным, а ситуация тяжелой из года в год, но это уж как повезет.

Однако хочется отметить еще кое-что. На что тратятся в избытке не только деньги и время, но и нервы? Сборы к школе вечно осложняются какими-то нелепыми требованиями. Например, все еще распространена практика, когда администрация школ вынуждает покупать школьную форму определенного производителя. И, да, чаще всего, цены на продукцию этих фирм в два-три разы превышают среднерыночные. При этом о каком-то суперкачестве речь, как правило, не идет. Напротив, не такая уж редкая ситуация, когда обычная жилетка стоимостью в пять тысяч рублей покрывается катышками уже через две недели носки.

Естественно, такие требования незаконны, никто не может обязать родителей покупать детям одежду конкретной марки. Я лично давно в такие игры не играю и могу сказать, никаких абсолютно последствий этот мой «саботаж» не имеет. Вообще. Но я знаю, что многим людям бывает по-настоящему трудно пойти против навязываемой администрацией линии партии. Причем трудно чаще всего именно людям крайне скромного достатка. Обычная психология: от нерациональных трат легче отказаться тем, кому все-таки есть что тратить, бедняки же даже в кредит покупают то, что им на самом деле не нужно, только бы не показать, что им что-то не по карману.

Гораздо чаще, чем к школьной форме, школа в лице отдельных учителей выдвигает требования по приобретению разных учебных пособий. Тут тоже все упирается в то, что каждому предметнику нужны атласы, рабочие тетради и справочники строго определенных издательств и непременно последнего года выпуска. Просто невозможно организовать закупку всего и сразу: в одном интернет-магазине есть одно, но нет другого, во втором – наоборот. А еще проблема осложняется тем, что учителя не могут договориться между собой и высказать свои просьбы коллективно и не в последний момент. В итоге, все растягивается на несколько недель и рассеивается в виртуальном или реальном пространстве. И никаких тебе скидок за крупный заказ и покупку не в самый пик спроса. Вместо бонусов беготня между пунктами выдачи заказов.

Опять же в этом аттракционе можно не участвовать вовсе. Да, если это не бьет по карману сильно, лучше купить – это облегчает учебу детей. Ну и работу педагогов, чего уж. Но если семья в трудном положении, достаточно спокойно объяснить педагогам, что возможностей покупать дополнительные пособия сейчас нет, учителя в 99 из 100 случаев поймут и пообещают обеспечить ребенка ксерокопиями пособий. Вот правда, не потребуются даже угрозы прокуратурой – все люди. Другое дело, что человеку необеспеченному опять же тяжело соблюсти спокойный тон, человек этот в силу обстоятельств и так вечно чувствует себя уязвленным, а окружение ему кажется враждебно настроенным. Отсюда конфликты, разбирательства и, как следствие, вечный стресс.

Но и это еще не все. Именно в эту веселую пору, когда квест под названием «собери ребенка в школу» в самом разгаре, активизируются родительские комитеты. Иногда кажется, что это какая-то запрограммированная свыше синхронизация. Пока родители тратят зарплаты и выходные на походы по магазинам, сбиваясь с ног, чтобы найти что-нибудь «точно такое же, но с перламутровыми пуговицами», на сцену выходят самые инициативные мамы и предлагают скинуться еще на какой-нибудь квест, но уже для детей, а то как же без праздника 1 сентября. А чтобы квест обошелся не в 2000 рублей, а в 1900, мероприятие предлагается оплатить в рамках какого-нибудь годичного абонемента – всего каких-то тысяч пятнадцать. Ну а сверху еще добавить на нужды класса, конечно.

Понятно, что и от такой активности можно уклониться, колхоз вообще дело добровольное. Но опять же кому легче? Тому, кто знает реальную цену всем этим коллективным экскурсиям и квестам, кто в состоянии организовать детям досуг самостоятельно (и при этом интереснее и дешевле), кто многое видел и пробовал, у кого нет комплекса под названием «от коллектива отбиваться нельзя». Увы, но таких семей, оказывается, не так много. Вроде бы люди и чувствуют, что не тянут, и что им втюхивают что-то явно переоцененное, и что все это не ко времени, и так уже кредитки пошли в ход, а отказаться как-то неудобно, нехорошо о семье подумают, на детях скажется.

Не надо так. Не стоит идти на поводу у чьей-то глупости или корысти.

Размахивать руками при этом, доводя до нервного срыва себя и пугая собственных детей, тоже необязательно. Консистенция глупости, корысти, эгоизма, равнодушия в мире довольно высока. Ну и что? Разве стоит откликаться на все их вибрации?

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