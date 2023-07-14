Забыть о дезодорантах на год: какие процедуры точно избавят от запаха пота

Потоотделение помогает организму не перегреться в жаркую погоду, поэтому летом многие потеют сильнее обычного. Это может доставлять неудобства, а иногда свидетельствовать о проблемах со здоровьем. «Газета.Ru» пообщалась с врачами и выяснила, какая степень потливости является нормой, а какая говорит о нарушении системы потоотделения – гипергидрозе, и о том, как лечат это заболевание.

Почему мы потеем

Алла Файнштейн, дерматолог, медицинский директор ООО «Фармтек», говорит, что сам по себе пот не обладает запахом. Неприятный аромат ему придают бактерии, которые начинают активно размножаться в тепле на влажной коже. Поэтому и летом, и зимой причина появления запаха одна — недостаточная гигиена и уход за особенно проблемными участками тела.

«В некоторых случаях чрезмерное потоотделение может оказаться симптомом серьезных заболеваний. В обязательном порядке стоит обратиться к врачу, если сильное потоотделение сопровождается учащенным пульсом, болевыми ощущениями в груди, горле, плечах», — объяснила эксперт.

Стресс — главный фактор

Катерина Лебедева, старший технический специалист в категории дезодорантов Dove, Rexona, Axe, рассказала, что потовые железы делятся на два вида: апокриновые и эккриновые. Основная функция первых — терморегуляция, вторые же отвечают за производство вязкого секрета, который определяет индивидуальный запах человека.

Во время стресса апокриновые железы мгновенно реагируют на эмоциональное раздражение и начинают выделять большое количество вязкого секрета в области паха, лица, подмышек и ладоней. Скорость выделения достигает до 70 мг/мин, что в несколько раз превышает показатели потоотделения при начальных стадиях физической нагрузки.

Кроме того, по словам эксперта, стрессовые ситуации увеличивают частоту сердечных сокращений, а также выброс гормонов адреналина, что приводит к обильному потоотделению, то есть гипергидрозу. Повышенное потоотделение может грозить размножением бактерий, появлению различных грибковых заболеваний, а также раздражению на коже.

«Нормальное количество пота составляет около одного литра в сутки, но эта цифра может отличаться в зависимости от пола, возраста и индивидуальных особенностей каждого человека. В летний сезон человек потеет гораздо больше, а в зимний — меньше. Если показатель превышен в несколько раз — это говорит о наличии гипергидроза или других заболеваний, ведущих организм к обезвоживанию», — рассказала Лебедева.

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Обратиться к врачу, по словам эксперта, следует в следующей ситуации: когда аптечные и масс-маркет средства для защиты не справляются со своей задачей, а в течение дня возникает необходимость в смене одежды по причине неприятного запаха, который доставляет дискомфорт не только вам, но и окружающим.

Лазеротерапия

Лазер — одна из процедур, которая помогает бороться с повышенным потоотделением, рассказала Елена Погоренко, врач-дерматолог, косметолог Центра эстетической медицины Candela Excellence Clinic.

«Для воздействия лазерной энергии на потовые железы в зоне повышенного потоотделения делаются несколько проколов. Туда помещается световод, подающий лазерную энергию», — описала процессе медик.

Процедура требует определенной подготовки. Врач должен внимательно осмотреть пациента и провести тестирования на гипергидроз. Данный тест проводится с помощью раствора йода или Люголя (раствор йода в водном растворе иодида калия, получил свое название в честь Ж.-Г. Люголя. — Прим. «Газета.Ru»): медик наносит на кожу лекарство и посыпает смазанный участок крахмалом, а затем смотрит на то, в какой цвет окрасилась кожа. Синий — отсутствие гипергидроза, а черный — наличие заболевания.

Для проведения процедуры лазером требуется местная анестезия. Сеанс длится не более часа. Иногда требуется несколько процедур, особенно, если участок кожи большой.

После проведения лазеротерапии необходимо ограничить посещения общественных бань, саун, бассейнов, аквапарков, а также не рекомендуется удалять волосы в обработанных местах в течение нескольких недель.

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Инъекции

Врач-дерматолог Елена Погоренко рассказала, что инъекции ботулотоксина блокируют передачу нервных импульсов от нервных волокон к клеткам потовых желез.

«В результате чего их деятельность на время блокируется. После ботулинотерапии можно забыть о дезодорантах на 6-12 месяцев. Однако спустя полгода или год требуется повторная процедура», — объясняет врач.

Инъекции препарата проводит врач под аппликационной анестезией (в область укола наносится специальная обезболивающая мазь), перед этим проведя тест на гипергидроз. После процедуры у пациента образуется отек в области укола — снять его помогает холодный компресс.

Так же как и после лазеротерапии, существуют рекомендации, как вести себя после инъекции ботулотоксином: нельзя посещать бани и сауны, принимать горячую ванну, использовать антиперспиранты, заниматься активными физическими нагрузками, делать массаж в зоне инъекций.

Пластическая операция

Ирина Аксененко, к. м. н., врач-дерматолог, эксперт АВ1918 и основательница клиники Dr.Aksenenko, говорит, что крайняя мера избавления от повышенной потливости — кюретаж.

«Это пластическая операция, которая предполагает выскабливание подкожножирового слоя вместе с потовыми железами подмышечных областей. Для нее должны быть веские показания, психологический настрой, финансы, время», — пояснила Аксененко.

Существует еще один вид хирургического вмешательства для лечения гипергидроза. Симпатэктомия — операция по удалению нервных стволов, стимулирующих потовые железы. Зоны хирургического вмешательства: поясница, шея или грудь.

После кюретажа пациенты отправляются домой в день операции. А вот симпатэктомия предполагает реабилитационный период и нахождение в больнице в течение нескольких дней. До снятия швов пациенту нельзя принимать душ и заниматься спортом.

Противопоказания для операций: беременность и период лактации, тяжелые хронические заболевания, онкология, возраст до 15-16 лет, острые инфекции, патология крови, аллергические реакции на препараты.

Все средства хороши

Ирина Аксененко рассказала о других способах бороться с потоотделением, не прибегая к услугам косметологов и врачей. Она отметила, что обильное потоотделение летом — нормальная реакция человека на повышение температуры внешней среды.

Медик советует в жаркий сезон особенно тщательно соблюдать гигиену тела (мыться несколько раз в день); пользоваться аптечными антиперспирантами (в таких средствах много солей алюминия, которые помогают справиться с повышенным потоотделением); употреблять меньше продуктов с резкими запахами; принимать добавки для нормализации микрофлоры кишечника, например, жидкий хлорофилл — по данным японского исследования, опубликованного в 2004 году в журнале Life Science, он работает как природный дезодорант, нормализуя естественный запах тела и уменьшая потоотделение.