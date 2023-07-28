Ночные подъемы и вода вместо завтрака. Телеведущая Вера Красова — о работе в утреннем эфире

Вера Красова — ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия». В этом году она отмечает 10 лет карьеры на телевидении. В честь значимой даты Красова дала интервью «Газете.Ru» и рассказала, как в школьные годы боялась публичности, как однажды опоздала на эфир и что думает о скандалах вокруг конкурсов красоты.

— Расскажите, что означает для вас 10-летие карьеры на ТВ?

— Эти 10 лет для меня не ощутимы, потому что я по-прежнему в чем-то продолжаю чувствовать себя новичком. Каждый раз на работе появляются интересные задачи, например, полтора года назад я стала вести программу «Утро России». В начале лета еще один вызов — дачная рубрика в нашей программе, что тоже ново для меня.

Я с 2013 года на ТВ. Начала работать в холдинге ВГТРК в проекте о здоровье «Вечная жизнь», потом в «Вести.Ру» (новости науки и высоких технологий). В 2013 году я пришла на «Россию 24». Все это время менялись форматы: я вела новости экономики, линейные эфиры, ездила с коллегами в командировки — работа в холдинге предполагает многозадачность, возможность попробовать себя в разных форматах и постоянное развитие. В 2021 году я стала работать и на телеканале «Россия».

В этом году я ездила в лагерь «Артек», где давала участникам специальной смены «Море Медиа» мастер-классы, делилась телевизионным опытом с ребятами. Сперва было не по себе. Ощущение, что самой еще учиться и учиться. Потом подумала: «Стоп, ну я уже 10 лет на ТВ. Значит что-то знаю и умею!».

— Нам всем известен сериал «Утреннее шоу», где показана рутина ведущих утренних программ: подъем в три утра, быстрый грим, кофе…

— Да, ведущие утренних программ — ночные люди (улыбается).

close 100% Вера Красова в утренней программе «Утро России» Пресс-служба «России»

— Это тяжело?

— Я легко просыпаюсь рано утром. Тем более, опыт работы в утренних слотах уже был. В дни эфиров не позволяю себе поздно ложиться. Ранний подъем предполагает, что слежу за режимом питания накануне — к примеру, не переедаю соленого на ночь.

Все домашние прекрасно понимают мой график. Они не будут мешать мне после 11 часов вечера, зная, что я рано встаю.

Просыпаюсь в четыре утра. Не завтракаю — могу выпить стакан воды, чая, позже кофе. Коллеги шутят: «Вера просто по ночам у нас не ест» (смеется).

Подготовка к эфиру начинается накануне — с вечера предыдущего дня. Мы проводим летучки, обсуждаем гостей, записываем игровые анонсы.

— Бывало, что вы просыпали работу?

— На «Утре» такого не случалось. Был случай, когда я на новостях перепутала слоты. Всю неделю стоял слот с 10 часов, а в субботу с 9 утра. Я перепутала время, и забыла, во сколько надо выехать.

В момент, когда села в машину, поняла, что через полчаса надо быть в эфире. Но коллеги помогли. В новостном слоте предполагается, что в эфире мы работаем друг за другом. Мне пришлось просить коллегу, который был передо мной, чтобы он дождался, пока приеду и мог подменить меня, если что. Девочки-гримеры уже во всеоружии стояли и ждали меня. Сделали макияж за пять минут. Успели.

— У вас есть сын Елисей. Он определился с профессией?

— Редко кто в 12 лет имеет четкое представление о том, кем хочет быть, когда вырастет. Задача родителей — рассказывать и показывать, какие есть профессии, говорить о возможностях, расширять кругозор ребенка. Современные дети — диджитализированное поколение. Оторвать их от телефонов невозможно. Да и задачи такой не стоит. Необходимо научить их правильно распределять время, проведенное в гаджетах. Совсем отобрать телефоны у детей мы не сможем.

Что касается увлечений сына, я стараюсь поддерживать его во всем. Мне кажется, для общего развития каждому ребенку необходима спортивная секция. Нужно вводить с детства привычку вести здоровый образ жизни.

close 100% Вера Красова с сыном Елисеем Личный архив

— Чем занимается ваш супруг Валентин?

— Мой муж из шоу-бизнеса. В прошлом — солист популярной группы «ИКС-миссия». Сейчас он продолжает петь, выступать, работать как ведущий. Мы с супругом на одной волне в плане творчества. Часто вместе на сцене — у нас получается идеальный дуэт. И поэтому Елисей, видя, как мы работаем, знает все о шоу-бизнесе — не испытывает никаких иллюзий.

close 100% Вера Красова с мужем Валентином Личный архив

— Часто ли вы путешествуете всей семьей?

— Как раз сейчас планируем интересную поездку. В прошлом году мы с мужем были на Алтае, очень понравилось. Мы пообещали себе вернуться в это место еще раз. В этом году представилась отличная возможность отправиться туда с ребенком. Все вместе поедем в математический лагерь. Там и для детей программа, и для взрослых — все построено на взаимодействии родителей с детьми. Это очень важно, ведь через месяц начнется школа, уроки, и возможность полноценно общаться с сыном будет только по выходным. Так что лето нужно использовать по максимуму, и проводить время вместе с семьей.

— Какой вы были в школе?

— Мне в школьные годы было непросто, я не была в лидерах класса, была тихой серой мышкой, которую, кроме учебы, особенно ничего не интересовало. Да и делать что-то публично или как-то выражать себя, было страшно: а вдруг будут обзывать, осуждать.

Страшно быть не таким, как все, и лучше я не буду ничем выделяться, буду незаметной.

В старших классах, когда начинается эта подростковая социализация, мне было непросто адаптироваться. Отчасти поэтому и захотелось уйти из школы после 9-го класса в техникум. Казалось, что за сменой обстановки и социума последует смена жизни. Так и случилось — когда в группе пять девочек, «звездой» становишься автоматически (смеется).

— Довольно большая глава вашей биографии посвящена участию в конкурсах красоты. В последнее время часто победительниц подобных конкурсов ругают за неестественную внешность...

— Как я понимаю, вы говорите о конкурсе «Миссис Россия». С ним я работаю с момента создания, всю кухню знаю. По поводу скандала (в июне 2023 года победительницу «Миссис Россия» Наталью Оскар обвинили в злоупотреблении пластическими операциями. — «Газета.Ru») скажу: подобное происходит каждый раз, в отношении каждой победительницы — мисс или миссис. Всегда в интернете большое количество желающих обсудить внешность конкурсанток. При этом не все различают конкурсы «Мисс Россия» и «Миссис Россия». Если конкурс «мисс» — для молодых незамужних красавиц, которых щедро наградила природа, то «миссис» — для взрослых, замужних женщин, которые делают себя сами.

close 100% Вера Красова на «Мисс Вселенной» Личный архив

Женщины, которые участвуют в «Миссис Россия» — эталоны взросления, потому что сохранять себя в потрясающей форме в таком возрасте — дорогого стоит. Это работа над собой: тренировки, спорт, питание. Просто у каждого свой вкус: кому-то нравятся пухлые подкаченные губы, кому-то — естественная красота.

Я видела всех участниц «Миссис Россия» этого года за кулисами, вживую, все абсолютно адекватно выглядят — ну свет так упал на фото победительницы, что поделаешь.

— А вы сами посещаете косметолога?

— Из салонных процедур люблю массаж — это потрясающая история, если делать регулярно. Я не преследую цели выглядеть в свои 35 лет на 20. Мой зритель видит во мне женщину, взрослого человека, имеющего опыт, и стирать этот опыт нет смысла. Другой момент, что я очень эмоциональная. У меня активная мимика, это отражается на коже. У меня морщится лоб, могут быть мимические морщины. И вот в таких случаях я иду за уколами. Но если и делаю, то легонечко, чтобы не было «пластмассового» лица. Наивно полагать, что если мы будем ходить к косметологу на «уколы красоты», то будем всегда прекрасны. Мы просто будем добавлять работы косметологу. А зачем нам это нужно?

Я не буду оригинальной, если скажу, что все идет изнутри. Прежде всего надо следить за здоровьем, питанием, весом. А еще — за тем, что мы излучаем в мир.