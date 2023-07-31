Премьера переполох-шоу «Чебурашка»: звезды прошлись по «апельсиновой» дорожке

Чебурашка теперь не только в кино — впервые любимый пушистик вышел на большую сцену и привел в восторг первых зрителей. В Москве состоялось главное театральное событие лета 2023 года — премьера грандиозного переполох-шоу «Чебурашка».

Уникальные спецэффекты, масштабные декорации, невероятные трюки и, конечно, захватывающий сюжет по мотивам успешного фильма. Любимый персонаж вновь покоряет сердца миллионов. И эту невероятную постановку готовили целый год, теперь ее смогут увидеть зрители восьмидесяти городов России.

Продюсерская компания «Наше Шоу» при поддержке студии Yellow, Black and White, киностудии «Союзмультфильм», Яндекс Афиши, телеканала «Россия» и «Русского радио» представила шоу о новых приключениях Чебурашки и его друзей на сцене концертного зала «Москва» в парке «Остров Мечты».

«Действо основано на сюжете суперпопулярного фильма, который вышел в первые дни года и имел большой успех у зрителей. Сегодня семейного зрителя ждет продолжение яркой и захватывающей истории Чебурашки, знакомство с новыми друзьями главного героя и масса вау-эффектов», — поделилась продюсер шоу Наталья Локтева.

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Название «переполох-шоу» авторы спектакля выбрали не случайно. На сцене 52 артиста, яркие танцы, цирковые номера, а также песни, каждая из которых имеет все шансы стать хитом — ведь их написал один из главных авторов поп-музыки страны Сергей Жуков!

«В этом шоу чудесная музыка, чудесная история, замечательные персонажи, любимые с детства», — заверил солист группы «Руки вверх!».

Режиссер шоу — известный театральный творец, лауреат премий «Золотая маска», «Чайка» и «Московские дебюты» Нина Чусова. Новое шоу пестрит трюками от звезды Cirque du Soleil Андрея Кольцова и танцами от ведущего шоу «Звезда танцпола» Сергея Мандрика, при участии школы-студии Аллы Духовой Todes. Свой голос Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина. Им же персонаж говорит в одноименном фильме.

«Я бы назвала это мировой премьерой. Подобного ничего нигде не было. На сцене мы придумали такие эффекты, которые в кино и не снились даже», — прокомментировала режиссер-постановщик шоу «Чебурашка» Нина Чусова.

Масштаб шоу впечатляет: сложные многоуровневые декорации сменяют друг друга в такт сюжету. На фоне сцены огромные экраны, повсюду апельсины — их более десяти тонн!

В шоу появляется новый сверхтехнологичный персонаж — антагонист Чебурашки — робот Чебуратор, чьи огромные железные руки едва умещаются на большой сцене.

Создатели переполох-шоу задействовали в постановке и вертолет, на котором прилетит Гена спасать Чебурашку, и ракету, на которой в полюбившемся фильме летал главный герой.

close 100% Пресс-служба «Наше Шоу»

Первыми посмотреть музыкально-цирковое шоу пришли столичные звезды — в день премьеры вместе со своими семьями они сначала прошлись по ковровой дорожке. В этот день она окрасилась в оранжевый цвет, зарядив всех гостей отличным настроением. Памятуя о том, что Чебурашка до безумия неравнодушен к апельсинам, авторы проекта приготовили по случаю долгожданной премьеры приятный сюрприз и гостям — 25-килограммовый торт-мороженое от компании BRandICE с новым апельсиновым вкусом.

Среди гостей шоу были замечены Катя Гордон, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко, Татьяна Арнтгольц, Владимир Левкин, Эвелина Бледанс, Надя Ручка, Ваня Дмитриенко, Валерия Ланская, Денис Васильев, Любовь Тихомирова, Кирилл Зайцев, Дмитрий Чеботарев, Наталья Громова, Руслан Тагиев, Катерина Кейру, Ирина Миронова и Александр Еловских.

«Спектакль — это всегда интересно. Еще мы сегодня пришли поддержать отечественного производителя. Потому что мы привыкли, что в нашей стране популярными становятся зарубежные персонажи. Всегда было обидно и неловко. А сейчас чувство гордости! Круто, что вышло такое масштабное шоу, от которого мы всей семьей в полном восторге», — поделился Владимир Левкин.

В Москве шоу будет идти до конца января — запланировано сто показов. Погрузиться в волшебный мир и прожить невероятную историю вместе с Чебурашкой и его друзьями смогут жители и других городов — с августа шоу отправится в большой гастрольный тур по всей стране.