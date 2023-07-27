Жена шеф-повара Константина Ивлева: в нашей семье всегда прав муж

Два года назад шеф-повар Константин Ивлев женился на Валерии Куденковой, которая на 19 лет младше него. Интерес к паре не утихает до сих пор. То и дело Валерия сталкивается с хейтом в соцсетях, на который очень достойно реагирует: не уходит в агрессию, а, напротив, говорит о большой любви к мужу, дочери Нике и к своему делу. В интервью «Газете.Ru» она рассказала о своих правилах жизни, формуле крепкого брака и методах воспитания дочери.

— Валерия, вы успешный блогер, у вас почти полторы сотни тысяч подписчиков в запрещенной соцсети. Знаю, что у вас есть интернет-продукт — вы помогаете девушкам похудеть. В нынешних реалиях за блогерами пристально следят, что нам ясно показывают истории с Еленой Блиновской или Лерчек. Изменилось ли сейчас, на ваш взгляд, отношение к блогерам?

— Сложно сказать. Есть специально обученные люди, которые анализируют этот вопрос, им виднее. Блог никогда не был моим единственным источником дохода. У меня нет цели сделать на своем продукте миллионы, поскольку я считаю, что в семье муж должен зарабатывать больше и обеспечивать меня и ребенка. Мой муж это и делает: мы поддерживаем тот уровень жизни, который нравится. Нам всего хватает.

Мой же принцип жизни такой: на первом месте — семья, муж, ребенок, наша внутренняя семейная гармония, а на втором — блог.

Что касается интернет-продукта — это не классический марафон. Это формула. Моя формула хорошей, здоровой, качественной жизни. Все-таки счастье женщины заключается не только в том, чтобы похудеть и нравиться себе в зеркале. Нужно добиться определенного психологического состояния. И вот моя формула помогает девушке восстановить свои мысли, приобрести цель и дополнительно привести тело в порядок. В моем проекте есть психологи, нутрициологи, гинекологи, сексологи, которые проводят лекции, и к которым можно записаться на личную сессию.

close 100% Кондрашова Лилия

— Вы получаете образование в школе телевидения «Останкино». В дальнейшем вы планируете стать телеведущей или, может быть, попробуете себя за кадром?

— Да, я учусь в «Останкино», и это моя третья попытка. Первая была во время пандемии. Нас перевели на заочное обучение, но все-таки «Останкино» — то место, куда хочется именно приходить, слушать лекции известных людей, а после — общаться с ними. Тогда я взяла академический отпуск. Вторая попытка была во время беременности. Я поступила, а затем узнала, что в положении. И тут токсикоз взял верх. Дорога от дома до учебы занимает в среднем 2,5 часа — было тяжело добираться, поэтому я снова ушла в академический отпуск.

Сейчас я снова учусь. Я не готова сдаваться, я с детства мечтаю стать телеведущей. Были периоды, когда я забывала об этом, но вспоминала и делала шаги в сторону мечты. Сейчас очень близка к ней. Так близка, что скоро вы увидите меня по телевизору (улыбается).

— Говорят, что на ТВ берут только по знакомству. Вы обращались за помощью к своему известному супругу?

— Нет. Я считаю, что в плане кастингов невозможно помочь кому-то. Либо у тебя есть талант, либо его нет.

Другое дело — поддержать морально. Безусловно, мой муж всегда рядом, он подскажет, поможет советом. Но вот если тебе не дано, то как человек посодействует в том, чтобы взяли на телевидение? Попросит кого-то? Здесь все зависит от сил и мотивации — если мое, то карьера сложится.

close 100% Мария Курсанова

— Кстати, о вашем муже. Константин не раз заявлял в интервью, что похудел благодаря вам. Расскажите, сейчас шеф-повар правильно питается или иногда срывается на вкусную запрещенку?

— На самом деле, мы вместе с ним правильно питаемся. Мы выбрали тот рацион, который подходит нам обоим. Например, мы едим хлеб только утром, в течение всего дня в умеренном количестве потребляем углеводы, стараемся есть больше белка, клетчатки и зелени.

Безусловно, проскакивает и запрещенка, и сладости — это нормально. Мы любим вкусно покушать: и тортики, и конфеты. Но все должно быть в меру. Если человек видит, что у него лишний вес, зачем он продолжает есть торты ложками?

— Некоторые звезды предпочитают приводить себя в форму не с помощью диеты или спорта, а с помощью лекарств. Например, делают инъекции оземпика — препарата для диабетиков. Как вы относитесь к подобным способам похудения?

— Я не медик, но скажу, что хорошо отношусь к каждому способу привести себя в форму, если это аккуратно подобрано врачом. К сожалению, люди часто занимаются самолечением: услышат название препарата, закажут его в интернете и начнут принимать. Вот так делать не надо. А если вы подходите к этому с умом — да ради бога. Надо пользоваться всеми методами, которые существуют.

— У Константина двое детей от предыдущего брака. Сразу ли вы нашли с ними общий язык? Как они общаются со своей единокровной сестрой Никой?

— У нас действительно хорошие отношения с Марусей и Матвеем. Было ли так всегда? Да. Ну потому что дети чувствуют настрой взрослых. Понимают, есть опасность или нет. Нам было важно выстроить правильные гармоничные отношения.

Матвей и Маруся безумно любят свою сестру. Они с ней с удовольствием играют, проводят время, могут присмотреть за ней. Часто бывает так, что я занимаюсь своими делами и оставляю Нику с братом и сестрой.

close 100% Мария Курсанова

— Расскажите о главных методах воспитания Ники. Что для вас, как для родителя, важно?

— Мой принцип такой же, как в известном правиле в самолете: сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. Первая сепарация от мамы у ребенка происходит в 3,5 года, до этого он чувствует мать — ее настроение, внутреннее состояние. Так что если мама не будет довольной, спокойной, счастливой — о каком счастье ребенка может идти речь? В первую очередь мы, мамы, занимаемся собой.

Я за отсутствие запретов, за то, чтобы разрешать ребенку познавать мир — в меру, конечно. Я часто даю Нике пластилин, краски. Она может испачкать все в доме, я никогда не буду ее ругать за это. Если ей хочется кидаться едой, я веселюсь с ней. Мы вместе можем что-то пролить, подурачиться — пускай ребенок делает это, так он развивается. То же касается и одежды. У нас есть отдельный шкаф с вещами для прогулок и баловства.

Я не запрещаю ребенку лазать в разных местах — детям же все интересно. Никогда не буду кричать на дочь: «Туда не ходи, это не трогай». Ну ребенок все равно, если ему надо, сделает это, но втихаря и вам назло. Так что пусть лучше моя дочь спокойно ползает по лестнице под моим присмотром, чем сделает это в одиночку и получит травму.

Никогда не буду кричать на дочь, если, скажем, она ест песок. Все равно много не съест, он же невкусный. А орать: «Брось, выплюнь» — ну зачем провоцировать ребенка делать вам что-то назло? Так что я спокойно всегда реагирую на такие вещи.

— В чем секрет ваших крепких отношений с Константином Ивлевым? Существует ли формула счастливого брака?

— Про формулу счастливого брака мне пока, наверное, рано говорить. Все-таки хочется получить совет от человека, который прожил в браке хотя бы 10 лет — в идеале 20 или 30. Я сама люблю слушать женщин, которые делятся опытом, когда они долго с мужем вместе. Это всегда очень интересно. И чем дольше женщина в браке, тем спокойнее выглядит, говорит мудрые вещи.

Что касается крепких отношений в принципе, то я и до брака знала, что самое главное — разговаривать с любимым. Нам рот дан не только для того, чтобы есть, но и чтобы болтать. Не стесняться говорить о том, что происходит в душе, в голове. Уметь друг друга слышать, договариваться, уступать, принимать мнение человека.

close 100% Мария Курсанова

На самом деле, мне на днях подписчица задала вопрос: ругаемся ли мы с мужем, если он не прав, и как я отстаиваю свою позицию. Я возмутилась. Что значит не прав? В таких случаях мы садимся за стол переговоров — каждый высказывает свою точку зрения. На что она продолжила: «Нет, ну как же доказать мужчине его неправоту?». А зачем кому-то что-то доказывать, если лучше жить в гармонии? Не сошлись вы во мнении, ну и ладно. Примите, что в вашей семье есть два мнения, и идите дальше. Зачем кому-то тыкать: «Вот, ты не прав, а я права»?

Вообще мужчина в семье всегда прав. Я даже мужу кружку подарила на работу с такой цитатой: «Шеф всегда прав, а если не прав, то посмотрите с другой стороны». А на другой стороне: «Шеф всегда прав». Вот так и в семье. Муж по большей части бывает прав, но бывают, конечно, и два мнения.

Я очень люблю своего мужа и уважаю его — он для меня пример. Он просто лучший мужчина, которого я могла бы себе пожелать. Я о таком с детства мечтала. Каждая девочка выстраивает себе образ того самого принца, с которым будет счастлива. Мои представления полностью оправдались. Муж старше меня, он мудрый, заботливый и, естественно, отсюда у нас и прекрасные отношения — нам классно вместе, и мы умеем слышать друг друга. Я многому у него учусь.

— В соцсетях самый популярный вопрос к вам: «Почему вы больше не хотите детей?». Вообще в России это довольно распространенная история — навязывать материнство и лезть с непрошенными советами. Как думаете, сколько должно пройти времени, чтобы ситуация в нашей стране изменилась в этом вопросе? И изменится ли она?

— Никогда не думала об этом. Что касается хейтеров, мне нравятся все люди. Люблю взаимодействовать с ними, обучать их. При этом я не завишу от мнения общества. У меня есть устои семьи, наши внутренние правила с мужем, понимание того, как нам комфортно. И как было бы классно, если бы все пары придерживались не навязанных принципов — сколько должно быть детей, домов, машин, — а слушали только друг друга. И если им классно иметь 12 детей, если они от этого кайфуют, могут всех обеспечить — пусть так и будет.

Знаю, что в обществе есть чайлдфри. Мне лично это не близко, но если люди нашли себя в этом и хотят посвятить время друг другу — значит так и должно быть. Зачем жить непонятными принципами, которые навязывает общественность?