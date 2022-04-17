Строить, разрушать и прятаться. Как без обычных игр «ломается» тело и психика ребенка

Любой здоровый ребенок любознателен от природы – даже самые простые игрушки вызывают у него интерес. По мере взросления появляется потребность в сложных играх, в том числе сюжетно-ролевых. Однако в цифровую эпоху гаджеты часто заменяют детям обычные игры. О том, как это может отразиться на психическом развитии, «Газете.Ru» рассказала Ирина Юрьевна Машкова, психолог, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры психологии педагогического факультета Университета «Синергия».

Как связаны психическое развитие ребенка и игры

Все психические процессы (восприятие, память, мышление, речь, воображение, внимание и так далее) развиваются у человека в строгой последовательности – в соответствии с этапами созревания головного мозга. Для каждого процесса необходима своя система формирования нейронных связей.

«Но ни одна из систем не включается в работу сама по себе – для успешного развития познавательных способностей важно заниматься определенными видами деятельности», – предупреждает психолог Ирина Машкова и подчеркивает, что для детей дошкольного возраста самая важная деятельность – это игра.

От того, во что играет ребенок и как он это делает, будет зависеть формирование нейронных связей, то есть развитие его психики.

Игрушки и предметы

Как объясняет психолог, ребенок в возрасте от 1 года до 3 лет активно осваивает предметный мир. В этот период обычные бытовые предметы и игрушки одинаково привлекательны для ребенка, и это имеет огромное значение для его развития.

• Почему для работы мозга важна игра с предметами. Игрушки привлекают детей цветом, запахом, возможностью извлекать звуки и совершать различные действия. Их можно рассматривать, располагать на какой-либо поверхности, двигать – и с помощью этих простых действий с предметом развиваются двигательные процессы, восприятие и мышление.

Представим ребенка, который играет с кубиками. Он хватает их, подносит к лицу, может обнюхать или попробовать на вкус, учится различать их по цветам, размеру и типу поверхности – гладкая она или шероховатая. Можно постучать кубиком о кубик и услышать, как они издают разные звуки, или бросить их подальше, а потом дойти до них ногами и получить представление и силе броска и расстоянии.

«Каждое из этих действий запускает огромное количество нейронных связей, которые способствуют функциональному созреванию коры больших полушарий головного мозга. А это надежный каркас для развития восприятия, мышления и речи», – отмечает Ирина Юрьевна Машкова.

Известный психолог, один из основателей школы психологии деятельности Алексей Николаевич Леонтьев писал: «Психика не просто проявляется в движении, в известном смысле движение формирует психику».

• Что будет, если предметы заменить гаджетами. Если реальные предметы из мира вещей заменяются экранным действием, то у ребенка не развиваются важные навыки.

Страдает двигательная активность, а значит, не тренируется крупная и мелкая моторика. В результате ребенок будет прилагать больше усилий, чтобы выполнить простые действия, например, бросить или поймать мяч. Позже могут появиться проблемы с застегиванием пуговиц и завязыванием шнурков. Но самое главное: моторика является основой полноценного развития психики.

Действия с экраном происходят по модели «кнопка — результат», поэтому у ребенка не развиваются такие сложные функции психики, как произвольная саморегуляция (способность управлять своими действиями и эмоциями — «Газета.Ru») и планирование.

Чем это грозит в дальнейшем? Преподаватель кафедры психологии педагогического факультета Университета «Синергия» указывает на возможные сложности в школе:

«Такому ребенку будет трудно привить навыки поведения, и особенно отчетливо это проявится к началу школьной жизни. Для любого школьного навыка (например, подготовить рабочее место, собрать портфель, выполнить учебное задание) необходимо формировать программу действий, видеть конечный результат, сравнивать его с «эталоном», оценивать, направлять и корректировать свои действия. Для этого необходима функциональная зрелость лобных отделов коры – нейрофизиологический субстрат функций планирования, самоконтроля и целеполагания».

При этом требования учителей и родителей не способствуют тому, чтобы у ребенка развивалась произвольная саморегуляция (для этого нужны специальные техники). Вместо этого ребенок только переутомляется, отказывается контролировать свои действия и постепенно привыкает к внешнему контролю.

Различные виды детских игр

• Почему для развития психики ребенку важна игра. Важнейшей игрой раннего возраста является игра в прятки, в которой ребенок учится «исчезать и появляться». Эта игра способствует формированию у ребенка собственного «Я»

Помимо игры в прятки, Ирина Машкова выделяет еще один важный сценарий игр раннего возраста – строить и разрушать: «Здесь ребенок учится выстраивать границы, управлять своей активностью, переживать сильные эмоции и справляться со страхами».

Чуть позже ребенок осваивает и сюжетно-ролевую игру. По мнению психолога, это также крайне важно для детской психики – ролевое перевоплощение помогает ребенку в усвоении моделей социального поведения.

Представим маленькую девочку, которая играет в парикмахера: ей необходимо организовать игру, подобрать соответствующие предметы, подготовить пространство «для работы». Так формируются условия для развития целеполагания и самоконтроля.

Когда девочка делает кукле прическу, у нее развивается воображение и мышление. При таком перевоплощении ребенок исполняет роль с изменением мимики и интонации, а это важный опыт в развитии социальных навыков.

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• Что будет, если обычные игры заменить играми в гаджетах. У детей происходит стимуляция мозговой активности с помощью сложных зрительных образов. В компьютерной игре и фантазиях ребенок может многое, а вот в жизни его социальные навыки ограничены. В результате он испытывает недовольство реальным миром и стремится все больше времени проводить в виртуальном – это создает неравномерную нагрузку на психические процессы и может довести до невроза.

Увлечение экраном приводит к оптико-пространственным нарушениям, когда ребенок не способен правильно оценить размер, удаленность, направленность объектов, а также их расположение относительно друг друга. В результате у ребенка могут быть проблемы с рисованием, чтением, письмом и счетом.

Психолог отмечает, что сложности появляются не только в учебе, но и в повседневной жизни: «Ребенку трудно управляться со своим телом, «располагать его в пространстве», поэтому его движения будут неловкими, угловатыми, а любые бытовые навыки будут формироваться медленно».

Помимо проблем с ощущением пространства, Ирина Машкова выделяет трудности с ощущением времени: «Еще одна типичная проблема – восприятие времени, поэтому ребенок будет либо спешить, либо опаздывать, из-за чего не сможет распланировать свой день. От этого растет тревога, ослабевает ощущение своего «Я» (человек не чувствует себя хозяином собственной жизни и не умеет распоряжаться своим временем), растет чувство неопределенности».

Однако это не значит, что детям нужно запрещать пользоваться телефоном или планшетом. Лучший выход – дарить ребенку обычные игрушки и обязательно уделять время совместной игре.