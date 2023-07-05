«Гиперсексуальность может быть следствием поражения мозга»: психиатр Шуров о зависимости от секса

В издательстве «АСТ» вышла книга врача-психиатра Василия Шурова «Над пропастью не ржи. Записки нарколога». В ней он рассказывает не только об алкоголе и наркотиках, но и о сексуальной зависимости, фитнес-зависимости, игромании и даже — созависимости в отношениях. «Газета.Ru» публикует отрывок из книги, посвященный гиперсексуальности и асексуальности, с согласия автора и издательства.

Мужская гиперсексуальность

Повышенное половое влечение у мужчин принято считать достоинством. В крайнем случае, назовут такого мужика «кобелем». Но, как уже было написано, мало кто знает, что наравне с женской нимфоманией есть и аномальное повышение мужского полового влечения.

Сатириазис выражается не только в постоянном стремлении к половым актам, но и в чувстве сексуальной неудовлетворенности. Мужчина не способен к стабильным моногамным отношениям с партнершей, он будет постоянно менять женщин, поиск удовлетворения превращается в жизненную цель. Однако оно так и не наступает.

Точных данных о распространенности сатириазиса не существует. Однако считается, что это заболевание наиболее распространено среди юношей и молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. При этом подростковую гиперсексуальность к сатириазису не относят.

Считается, что в его основе лежат следующие причины.

1. Патологии головного мозга. Гиперсексуальность и связанные с ней поведенческие проявления могут быть следствием органического поражения структур головного мозга. Опухоли, эпидемический энцефалит и черепно-мозговые травмы способствуют развитию сатириазиса.

2. Гормональные дисфункции. Гиперфункция половых желез и коры надпочечников тоже приводит к увеличению сексуального влечения. Симптомы проявляются при формировании опухолей, продуцирующих гормоны, гипертрофических изменениях желез.

3. Маниакальный синдром. У больных биполярным аффективным расстройством и шизофренией сатириазис проявляется в рамках маниакальных состояний. В таких случаях можно наблюдать немотивированное веселое настроение, психомоторное возбуждение, патологическое усиление либидо.

4. Комплекс неполноценности. Частая смена партнеров и большое количество сексуальных контактов могут быть способом гиперкомпенсации мнимой или реальной половой несостоятельности. Мужчина может переживать неуверенность в своих сексуальных возможностях, казаться самому себе «неполноценным». Он ищет все новых и новых партнеров, чтобы доказать себе обратное.

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Лечение сатириазиса

При лечении патологического полового влечения у мужчин основные усилия специалиста направлены на устранение заболевания, спровоцировавшего сатириазис. Поэтому обязательно полное обследование организма.

Гормональные препараты, а также препараты лития, бромистый калий и некоторые другие помогут снизить влечение и активность тестостерона. При остром сатириазисе с выраженными поведенческими нарушениями показаны небольшие дозы нейролептиков.

Обязательно проводятся сеансы психотерапии. Это могут быть как индивидуальные, так и групповые занятия. Методы поведенческой терапии и психоанализа помогают перенаправить сексуальную энергию в физическую и творческую активность.

Во время реабилитации закрепляются навыки управления сексуальным желанием, приобретенные за время психотерапии. Рекомендуется включить в свою жизнь спорт и установить четкий режим дня.

Асексуальность: патология или норма?

Еще одна тема, которую я не могу обойти вниманием в главе о сексуальных расстройствах и зависимостях, — это асексуальность.

Асексуалы — это люди, которые никогда не испытывают сексуального влечения. Они могут заниматься сексом, но не получают от этого удовольствия или разрядки. Иногда ко мне приходят пациенты с асексуальностью, и, надо сказать, они довольно рано осознают себя таковыми. Еще в раннем возрасте, когда дети впервые начинают интересоваться противоположным полом, заниматься самоудовлетворением, асексуалы не испытывают никакого интереса к этой теме.

В подростковом возрасте на эту их особенность начинают обращать внимание другие люди. Часто в этот период они подвергаются давлению: «Да ты просто не пробовал/ла», «Чем больше практики, тем быстрее включишься», «Ты просто не нашел/нашла своего человека», «Выпей, расслабься и тогда все получится» и т. д.

Многие асексуалы поддаются на подобные провокации, пробуют, но не получают удовольствие, а зачастую и наоборот — чувствуют брезгливость и отвращение. Некоторые из них не воспринимают секс иначе, чем физическую нагрузку.

Одна моя пациентка так это и называет — «заняться физкультурой». Ей нравится ее партнер, она хочет с ним романтических отношений, семью, но секс для нее просто набор упражнений, которые она выполняет в угоду мужчине.

На асексуальных людей часто вешают ярлыки, считают, что им нужно лечение, но это не так. При этом осуждению подвергается и совершенно противоположное поведение: женщин с сильной половой конституцией, не скрывающих своего желания, тоже подвергают остракизму. В этой теме обществу не угодишь.

Важно: с асексуальными людьми все в порядке.

Тем временем сексуальность — это личное дело каждого. Стигматизация, осуждение, попытки загнать всех в какие-то умозрительные рамки по количеству, полу, возрасту партнеров — это то, что мешает людям естественным образом реализовывать свою сексуальность и получать от этого удовольствие. Закон запрещает сексуальные связи с несовершеннолетними, запрещает насилие. Все остальное должно оставаться на усмотрение каждого отдельного человека.

Что не является асексуальностью?

Асексуальными нельзя назвать людей, которые:

• страдают эндокринными заболеваниями или болезнями репродуктивной системы, из-за которых снижается либидо или исчезает физическая возможность заниматься сексом;

• страдают тревожными расстройствами или имеют психологические проблемы, препятствующие сексуальной реализации и построению близких связей с другими людьми (такие люди испытывают влечение, но не могут его реализовать);

• имеют низкую половую конституцию. Потребность таких людей в сексе невысока (1 раз в месяц, 1 раз в полгода), тем не менее она есть. К сексологам они чаще всего обращаются тогда, когда выясняется, что их потребности не совпадают с сексуальным аппетитом их партнера.

Как я писал ранее, бывает так, что в период ухаживаний люди подстраиваются друг под друга и не признаются в том, что их потребности в сексе не совпадают. Потом чувства утихают, и проблема становится более острой. Партнеру с более сильной половой конституцией приходится сублимировать или искать «приключения» на стороне, или наоборот — человеку с невысоким либидо приходится пересиливать себя. Но насилие над собой никогда не может принести благо. Развивается психосоматика, невротические расстройства и другие проблемы со здоровьем.

Вопросы несовпадения сексуальных темпераментов можно и нужно решать у специалиста.