«Муж отказывает мне в сексе, потому что я поправилась»

Знаете старую мудрость, что мужчина любит глазами, а женщина – ушами? Недавно я убедилась, что это действительно так. Месяц назад муж признался, что я больше его не возбуждаю, и это – исключительно моя вина.

Красивая и стройная

Сейчас мой вес – почти сто килограммов, а когда мы с Ваней познакомились, я весила 60 с небольшим при росте 170. Вдобавок я занималась спортом, правильно питалась и выглядела, объективно говоря, неплохо.

Иван осыпал меня комплиментами и очень любил, когда я надевала мини или узкие брюки. Восхищенные взгляды других мужчин ему явно льстили. Я же изо всех сил старалась поддерживать себя в форме.

Если набирала хоть килограмм, отказывалась от ужинов, а когда видела первые признаки целлюлита – бежала на массаж.

От природы я склонна к полноте, вес набираю быстро, поэтому я всегда жила в режиме жестких ограничений и постоянной самодисциплины. Но когда мы решили завести ребенка, все изменилось.

Вес это не главное

О детях мы задумались через пять лет брака. Я была уверенна, что все получится быстро и легко: мы молодые, по 35 лет, здоровые, без вредных привычек. Но не тут-то было. Через два года попыток пришлось признать, что своими силами нам не обойтись. И началось: клиники, обследования, гормональные препараты, два выкидыша на ранних сроках.

Следить за фигурой при таком режиме у меня не получалось, да и желания не было: я бы с радостью отдала все свои узкие брюки и короткие юбки за комбинезон для беременных.

А еще я начала заедать стресс: сначала боль, что не получается, а когда забеременела – страх, что что-то пойдет не так.

За время беременности я набрала вес, Ваня ласково гладил мой живот и уверял, что после рождения ребенка я приду в себя и буду выглядеть как раньше. Прошел год, два, а я до сих пор не вернулась в форму и даже наоборот, поправляюсь все больше и больше.

Когда схлынула первая эйфория после рождения ребенка, я поняла, что муж стал относиться ко мне иначе. Почти не смотрит на меня, редко обнимает, а сексуальная жизнь и вовсе сошла на нет. Сначала я была рада: кормление и бессонные ночи не способствуют либидо.

Но сейчас дочка спит по ночам, мне хочется тепла и ласки, а Ваня каждый раз придумывает поводы: то рано вставать, то устал, то плохо себя чувствует. Недавно я спросила напрямую, нет ли у него другой. Он горько улыбнулся и ответил, что никого нет, он меня любит, но не хочет как женщину. Не возбуждает его лишний вес и поделать с этим он ничего не может. И пока я не похудею, секса у нас не будет.

Это обидно и больно! Я родила ему ребенка и имею право выглядеть как хочу! На похудение сейчас у меня нет сил и времени, это тяжелый и неблагодарный труд. Неужели можно хотеть только модельных красоток? Подруги говорят кто что. Одни советуют срочно взяться за себя, другие – развестись. А я не знаю, как быть, и кто из них прав.