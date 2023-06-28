Безбелковая диета, неправильное умывание, курение: что раньше времени старит кожу

Увядание кожи – естественный процесс, с которым рано или поздно сталкивается каждый. При своевременном и правильном уходе его можно замедлить. Однако незаметно прибавлять лишние годы способны и ежедневные привычки. О том, от чего стоит отказаться ради сохранения молодости кожи, «Газете.Ru» рассказала дерматолог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алена Романова.

Недостаточное потребление жидкости

С возрастом кожа теряет воду и нуждается в дополнительном увлажнении. Кремы, маски или лосьоны с увлажняющим эффектом дают лишь непродолжительный результат. Они замедляют процессы испарения влаги, но не более того.

Единственный способ справиться с обезвоживанием кожи – соблюдение питьевого режима. Суточную норму потребления жидкости важно рассчитать индивидуально: это примерно 30 мл на 1 кг веса.

Курение

Курение наносит колоссальный вред не только организму в целом, но и здоровью кожи. Никотин сжимает сосуды, что приводит к нарушению кровообращения и кислородному голоданию организма.

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Внешне эти процессы находят отражение в изменении цвета кожи. У курильщиков она становится серо-блеклой, часто с желтым оттенком – от постоянного контакта с токсичным сигаретным дымом.

Никотин оказывает разрушающее действие на эластин и коллаген – главные белки соединительной ткани кожи.

Одновременно организм начинает хуже усваивать витамины C и E, которые также необходимы для поддержки тонуса кожного покрова. Кожа становится дряблой и раньше времени покрывается морщинами. Первыми «удар» на себя принимают носогубная область и зона вокруг глаз. В процессе курения кожа здесь напрягается активнее всего.

Экономия на солнцезащитных средствах в городской среде

Ультрафиолет вредит нашей коже едва ли не сильнее, чем вредная еда или даже курение. Проникая в кожу, солнечные лучи стимулируют выработку свободных радикалов – химических частиц, которые повреждают клетки дермы и разрушают белковые волокна коллагена и эластина. Процессы старения ускоряются: кожа становится более вялой, теряет упругость и покрывается пигментными пятнами.

Защитить себя от пагубного воздействия ультрафиолета помогут солнцезащитные кремы с фактором защиты SPF от 30 и выше.

Многие ошибочно полагают, что использовать их необходимо исключительно во время пляжного отдыха.

Это опасное заблуждение: в городе ультрафиолетовое излучение не менее активно, причем даже в облачные дни.

Растягивание кожи во время умывания и бьюти-процедур

В последнее время популярность набирает массаж лица. Это полезная процедура, но выполнять ее важно исключительно по особым массажным линиям.

Не стоит усердно растягивать кожу или мять на всех без исключения участках. Слишком активное воздействие может травмировать кожу и дать прямо противоположный эффект: вместо подтяжки кожа утратит тонус. Аналогичный совет касается и умывания.

Безбелковая диета

Недостаточное потребление белка является одной из главных причин преждевременного старения кожи. Дефицит этого вещества может провоцировать высыпания и пигментные пятна, а главное – снижать естественную выработку коллагена и эластина. Это белки по праву считаются основным условием для здоровья и молодости кожи, а их дефицит приводит к появлению ранних морщин, складок и заломов.

Важно увеличить количество белка в рационе. Для этой цели отлично подойдут филе курицы, индейки или кролика. Они не только богаты белком, но и по сравнению со свининой или бараниной содержат меньше жира.

В рацион стоит обязательно включить и рыбу. Большое количество белка содержится в тунце, палтусе или лососевых рыбах. Однако можно использовать и более бюджетные варианты, например пикшу, минтай или треску.

Беспроигрышным вариантом станут и яйца. Однако при повышенном холестерине или проблеме лишнего веса лучше есть чистые белки, а потребление желтка ограничить. Источником легкоусвояемого белка могут стать молочные продукты, но лишь в том случае, если у вас нет непереносимости лактозы – молочного сахара.