«Люблю каждый изгиб ее тела»: знаменитые мужчины, которые защищают возлюбленных от хейта за лишний вес

Герои нашего материала не стесняются высказываться об избранницах в соцсетях и интервью. Все они восхищаются женами и говорят, что любят их, несмотря на изменения во внешности. «Газета.Ru» рассказывает подробнее о знаменитых парах.

Актер Пирс Броснан вступал в брак дважды. В 1980 году он женился на актрисе Кассандре Харрис. У знаменитости осталось двое детей от предыдущих отношений — дочь Шарлотта и сын Кристофер. После свадьбы Пирс Броснан усыновил детей актрисы. В 1983 году у актера и его супруги родился сын Шон.

В 1987 году Кассандре Харрис диагностировали рак яичников. Она боролась с болезнью на протяжении четырех лет. В 1991 году артистка умерла.

Пирс Броснан тяжело переживал потерю жены. Он признавался журналистам People, что был беспомощен, растерян и зол.

Спустя три года после смерти жены на одной из вечеринок Пирс Броснан познакомился с моделью и журналисткой Кили Шей Смит. Через несколько дней пара пошла на первое свидание. Чуть позже актер рассказал The Mirror, что девушка спасла его от депрессии.

close 100% Пирс Броснан и Кили Шей Смит IMAGO/Global Look Press

«Где бы я ни был в мире, я скучал по ней, и я посылал ей билеты, чтобы мы могли быть вместе. Мы просто подходили друг другу», — заявлял артист.

В 1997 году у Пирса Броснана и Кили Шей Смит родился сын Дилан Томас. В 2001 году они стали родителями во второй раз — на свет появился Пэрис Беккет. В этом же году знаменитости поженились.

В 2014 году Пирс Броснан рассказывал о своей жене The Independent. Он признался, что общие друзья часто советуют его жене похудеть. Исполнитель роли Джеймса Бонда всегда заступается за супругу.

«Друзья предложили ей операцию по снижению веса. Но я люблю каждый изгиб ее тела», — заявлял он.

Хью Джекман 27 лет женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс. Они познакомились на съемках сериала «Корелли» в 1995 году.

Деборра старше актера на 13 лет. Хью Джекман в разговоре с People признался, что сразу же влюбился в артистку, однако стеснялся рассказать ей о чувствах на протяжении нескольких недель — в то время Ли Фернесс была большой звездой в Австралии.

Вскоре артисты стали встречаться, а спустя четыре месяца свиданий Хью Джекман сделал предложение своей коллеге: в 1996 году они поженились.

Артисты на протяжении четырех лет пытались завести ребенка, однако Деборра пережила несколько выкидышей. В 2000 году Джекман и его супруга усыновили мальчика Оскара. В 2005 году они удочерили девочку Аву.

close 100% Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс IMAGO/Global Look Press

В 2011 году Дебора-Ли Фернесс рассказала The Australian Women's Weekly, что часто сталкивается с критикой в свой адрес по поводу внешности — в том числе из-за веса. Она отметила, что ей тяжело и больно слышать это от окружающих.

«Я знаю, что меня осуждают, и любой, кто работает на публике, в какой-то момент получит негатив. Это может быть тяжело и больно. Я могу быть очень жесткой по отношению к себе. Я слышу или читаю что-то жестокое, и я в шоке», — цитирует слова актрисы из журнала портал Digital Spy.

Дебора призналась, что, читая критику в свой адрес, всегда после спрашивает мнение мужа.

«Если я чувствую себя подавленной или думаю, что немного расслабилась, я разговариваю с Хью, и он говорит: «Дорогая, ты прекрасна!». Он никогда бы не сказал, что я набрала вес или плохо выгляжу — никогда. Мне очень повезло, что у меня есть муж, который всегда видит во мне только лучшее», — заявила артистка.

Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму в 2018 году. До этого артистка состояла в браке дважды. С 2004 по 2006 год она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем. От этих отношений у нее есть 18-летняя дочь Алина.

В период с 2011 по 2015 год Анна Седокова была связана узами брака с бизнесменом Максимом Чернявским. В 2011 году у них родилась дочь Моника.

Также у Анны Седоковой есть сын Гектор, который появился на свет в 2017 году от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым.

Анна Седокова познакомилась со своим третьим мужем Янисом Тиммой на открытии одного из московских баров. После вечеринки баскетболист стал писать артистке в соцсетях и звать на свидание. Через полтора года встреч Янис Тимма и Анна Седокова поженились.

close 100% Янис Тимма и Анна Седокова annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитости часто публикуют совместные снимки в соцсетях и свои реакции на те или иные события. Весной 2023 года Анна Седокова ответила на хейт за лишний вес одного из telegram-каналов. Артистку раскритиковали за появление в обтягивающем платье на кулинарном телешоу.

«Я поправляюсь, худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик. Я хожу в зал, занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Но я такая! И это все бесконечная борьба, от которой я порядком устала», — заявила тогда экс-солистка «ВИА Гры».

Чуть позже за Анну Седокову вступился ее муж Янис Тимма. Баскетболист назвал свою жену самой красивой и сексуальной.

«Ты у меня самая красивая, самая невероятная и самая сексуальная. А если ты будешь вбивать себе в голову всю эту …, то после 9 вечера ты будешь есть пельмени, макароны, мороженое... Я могу продолжать. Понятно?» — сообщил спортсмен в соцсетях, обратившись к супруге и ее подписчикам.