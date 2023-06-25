«Перед свадьбой говорила, что не люблю»: звезды, которым не нравились их избранники

Кто-то из них выходил замуж из-за беременности, а кто-то вступал в романтические отношения из-за статуса. «Газета.Ru» рассказывает об известных женщинах, которые никогда не любили своих избранников.

Актриса Вупи Голдберг была замужем трижды. Ее первым супругом стал психотерапевт Элвин Мартин, от которого знаменитость родила дочь Александру. Они развелись спустя шесть лет брака в 1979 году. С 1988 по 1990 год звезда фильма «Крысиные бега» была замужем за фотографом Дэвидом Кассеном. В 1994-1995 годах ее мужем был бизнесмен Майкл Трахтенберг. Ни во втором, ни в третьем браке у артистки не было детей.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Вупи Голдберг призналась, что не любила ни одного из своих мужей. Каждый раз она соглашалась на брак из-за того, что хотела «более нормальную жизнь».

«Я хотела чувствовать себя нормально, и мне казалось, что если я выйду замуж, у меня будет гораздо более нормальная жизнь. Но ясно, что это не так, это не повод играть свадьбу. Вы должны на самом деле хотеть жить с кем-то, пройдя все взлеты и падения», — говорила она.

close 100% Вупи Голдберг Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом в разговоре с Пирсом Морганом она упомянула, что была когда-то влюблена, но не назвала имени человека, к которому испытывала серьезные чувства. Также Вупи Голдберг добавила, что уже много лет не строит ни с кем отношений и ей нравится жить одной.

«На самом деле мне нравится жить в одиночестве, мне нравится подниматься и спускаться по лестнице, пукая как королева, и не нужно никому ничего объяснять», — заявила голливудская звезда.

У Вупи Голдберг трое внуков от единственной дочери Александры. В 2014 году актриса стала прабабушкой — ее старшая внучка, Амара, родила девочку, которую назвали Чарли Роуз.

В 2015 году модель Анастасия Решетова через общих друзей познакомилась с рэпером Тимати. Поначалу пара скрывала свои отношения — незадолго до начала романа с девушкой в 2014 году у музыканта родилась дочь от Алены Шишковой.

В 2017 году Тимати впервые вышел в свет с Анастасией Решетовой. Через год модель опубликовала снимок из Парижа и призналась, что музыкант сделал ей предложение руки и сердца. В 2019 году друзья Тимати, рэпер Мот и его супруга Мария Мельникова, намекнули на то, что Решетова беременна. 16 октября 2019 года Анастасия стала мамой — она родила мальчика, которого назвали Ратмиром в честь погибшего участника «Фабрики звезд 4» и друга Тимати Ратмира Шишкова.

В 2020 году Анастасия Решетова вышла на связь с подписчиками в соцсетях и призналась, что рассталась с Тимати.

close 100% Анастасия Решетова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — заявила модель.

В ноябре 2022 года один из подписчиков поинтересовался у Решетовой, тяжело ли она переживала расставание с Тимати. Блогер намекнула, что не испытывала горькие эмоции, потому что не была влюблена по-настоящему.

«Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем справляться. С любимыми не расстаются», — написала Анастасия Решетова.

Украинская певица Евгения Власова в 2000 году познакомилась с продюсером Дмитрием Костюком, одним из основателей группы «ВИА Гра». Мужчина стал продюсировать Власову. Впоследствии между ними завязался роман. В 2004 году они поженились, тогда же у них родилась дочь Ника. Однако через год артистка и продюсер развелись.

В 2021 году Евгения Власова в эфире шоу «Танцы со звездами» (Украина) рассказала о том, что никогда не любила мужа. Она зарегистрировала с ним отношения только потому, что узнала о беременности. Также Власова отметила, что рассталась с продюсером из-за абьюза.

close 100% Евгения Власова eygeniavlasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я, наверное, многих удивлю, сказав, что за 43 года своей жизни я не любила. Мне казалось, что я любила. Почему я вышла замуж? Потому что я забеременела и все», — вспоминала исполнительница.

Художник по костюмам Наталья Вяль в 2001 году вышла замуж за актера Ивана Краско. Для артиста этот брак стал третьим по счету — от предыдущих отношений у него осталось трое детей.

Вяль и Краско были вместе до 2011 года. В браке у супругов родилось двое сыновей — Иван и Федор. Артист ушел от жены к актрисе Наталье Шавель, которая на 60 лет моложе Краско. Они были вместе с 2015 по 2019 год.

close 100% Наталья Вяль nataliavyal/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2019 году Вяль стала участницей программы «Пусть говорят», посвященной Краско. Женщина призналась, что никогда не испытывала чувств к артисту.

«Перед свадьбой я говорила: «Неужели вы не видите, что я вас не люблю, зачем вам это?» А он отвечал: «Перестань, ты меня любишь!», — вспоминала свои отношения с артистом Вяль, добавляя, что мужчина «преследовал» ее, отгоняя всех женихов, поэтому ей пришлось сдаться и согласиться на брак.

Алла Пугачева была замужем пять раз. Ее четвертым мужем стал Филипп Киркоров. Они были вместе с 1994 по 2005 год.

В книге «Алла Пугачева и 50 ее мужчин» биограф Примадонны Федор Раззаков рассказывает, что певица всегда холодно относилась к Филиппу Киркорову.

close 100% Алла Пугачева Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится. Не знаю, что с моими мозгами было», — цитирует Раззаков Аллу Пугачеву.

С 2011 года артистка замужем за юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). У них есть дети — двойняшки Гарри и Лиза, которые появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. В 2022 году Максим Галкин покинул Россию и переехал в Израиль. Вслед за ним отправилась его жена.