«Лучше, чем секс с Прилучным»: как звезды пытались шутить над бывшими

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус не стесняются шутить друг над другом в соцсетях, а певица Ольга Бузова подкалывает бывших возлюбленных в разговорах с журналистами. «Газета.Ru» рассказывает, кто из звезд относится с юмором к несложившимся отношениям.

Гарик Харламов был женат на Кристине Асмус с 2013 по 2020 год. В 2014-м у супругов родилась дочь Анастасия. В 2020 году пара объявила о расставании.

Несмотря на разрыв, знаменитости часто шутят друг о друге в соцсетях.

В 2022 году Кристина Асмус опубликовала видеоролик и рассказала, чем занимается в перерывах между съемками. Актриса вспомнила своего бывшего супруга, который является поклонником программы «Давай поженимся». Гарик Харламов часто размещает в соцсетях отрывки из этой передачи.

close 100% Гарик Харламов и Кристина Асмус asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кристина Асмус обратилась к подписчикам и призналась, что в обеденный перерыв включила «Давай поженимся».

«У нас идет обед. Я уже вкусно, прекрасно поела. Смотрю телевизор, а там вот что! Здравствуйте! Развелась, а привычка осталась!» — пошутила артистка, намекая на любовь бывшего мужа к передаче.

В 1987 году Деми Мур вышла замуж за Брюса Уиллиса. Знаменитости были вместе до 2000 года. В браке у актеров родилось трое дочерей: Румер, Скаут и Таллула. В мемуарах «Наизнанку» Деми Мур признавалась, что «гордится» разводом с бывшим мужем.

Несмотря на разрыв, актриса и ее экс-супруг остались друзьями. В 2018 году Деми Мур появилась в эфире «Поджарь звезду». Она выступила с монологом и пошутила, что ее бывший муж попал в фильм «Криминальное чтиво» через постель продюсера Харви Вайнштейна.

«Брюс отправился к Харви Bайнштейну в отель. Не знаю, что там было, но он вернулся, размахивая этим шаром-кляпом и сказал — я получил эту роль», — вспоминала актриса, имея в виду красный кляп, который фигурирует в одной из сцен «Криминального чтива».

close 100% Деми Мур и Брюс Уиллис Clark Jones/AP

Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис часто проводят время друг с другом. В 2020 году они находились в одном доме во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Также Деми Мур каждый год поздравляет мужа с днем рождения, обращаясь к нему публично в соцсетях.

Деми Мур оказалась рядом с Уиллисом, когда ему диагностировали афазию. Она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поддержала актера, узнав, что тот решил отказаться от работы в кино из-за болезни.

«Мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия. По этой причине после долгих раздумий Брюс решил завершить карьеру, которая так много значила для него», — говорится в официальном заявлении семьи Брюса Уиллиса, которым поделилась Деми Мур.

Телеведущая Ольга Бузова была замужем с 2012 по 2016 год за футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги расстались из-за измены спортсмена. Об этом Бузова рассказывала в программе «Бабий бунт».

В декабре 2021 года Ольга Бузова стала участницей премии Fashion TV. На мероприятии присутствовал бывший муж артистки. Когда певица поднялась на сцену, чтобы получить награду, она обратилась к экс-супругу.

«Сегодня произошло, действительно, то событие, которое я себе всегда представляла. Как же это случится? Что же я скажу? Дело в том, что мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, и слава Богу, конечно... А, он машет с галерки. Как всегда, он машет с галерки», — высмеяла футболиста Ольга Бузова.

close 100% Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов Anatoly Lomohov/Global Look Press

После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Футболист начал общаться с девушкой, когда еще был женат на звезде «Дома-2». Костенко рассказывала Алене Жигаловой, что, узнав о браке Тарасова, попросила его сначала развестись, а затем назначать свидания. В 2018 году футболист женился на модели. У супругов трое детей: четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они тайно от публики и СМИ расписались в одном из московских ЗАГСов. Артистка официально взяла себе фамилию мужа, а девичью оставила в качестве псевдонима. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия.

В 2020 году Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. Актриса обвинила бывшего мужа в абьюзе.

close 100% Агата Муцениеце и Павел Прилучный Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2023 году Агата Муцениеце получила главную роль в спектакле «Абсолютно нагая», который идет в московском театре-кабаре Crave. Во время одного из шоу актриса вышла на сцену, избавилась от туфель на высоком каблуке и выкрикнула со сцены: «Это лучше, чем секс с Прилучным», сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ. Журналисты передают, что некоторым зрителям шутка показалась неуместной.

Павел Прилучный в августе 2023 года женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился на съемках сериала «В клетке». Некоторое время артисты дружили, а затем начали встречаться. Прилучный рассказывал в интервью Надежде Стрелец, что сделал предложение Брутян спустя несколько свиданий. В апреле 2023 года у артистов родился сын Микаэль.

В 2018 году Ида Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева, с которым познакомилась в ночном клубе. В 2019 году Галич сообщила о том, что беременна. В 2020 году знаменитость родила сына Леона. В этом же году она развелась с Басиевым.

Ида Галич так и не озвучила истинную причину развода с мужем. В соцсетях блогер не раз отмечала, что общается с бывшим супругом по поводу их сына Леона.

close 100% Ида Галич и Алан Басиев galichida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«С Аланом мы сейчас общаемся только по поводу ребенка. Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога «как дела», но не более. Поэтому, как у него на самом деле дела — не знаю. Наверное, хорошо. Спросите у него об этом сами», — отметила как-то Галич.

Бывший муж Иды Галич строит карьеру блогера и выкладывает в соцсети юмористические видеоролики. В 2021 году он пошутил по поводу своей профессии и несложившегося брака.

«Если вдруг у меня не срастется с блогерством, то буду работать мужем на час, потому что мужем на два года я уже знаю как работать. Да, не совсем удачно, но с мужем на час будет полегче», — отметил Басиев в соцсетях.