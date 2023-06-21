«Думаю, как слиться со свадьбы сына». Интервью с доктором Мясниковым

В июне программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия» исполнилось три года. В честь этого события «Газета.Ru» поговорила с ведущим и автором шоу Александром Мясниковым и расспросила его о работе на ТВ, общении со зрителями, спорах с дочерью и предстоящей свадьбе сына.

— Александр, в июне вашей программе «Доктор Мясников» исполнилось три года. Помните съемки самого первого выпуска? Тогда вы чувствовали, что зрители так сильно полюбят вашу передачу?

— Ой, неужели три года? (улыбается). Время с такой скоростью идет! Да, я был уверен, что программа станет успешной и давно вынашивал идею передачи. Работая экспертом в шоу «О самом главном», я всегда нахожусь в рамках какого-то реквизита, конкретно заданной темы. А мне хотелось выйти к телезрителям без медицинского халата, чтобы во мне видели не только врача, но и человека. За столько лет мне есть, что рассказать. Я хотел сделать программу, где можно и медицину обсудить, и пошутить.

Изначально передача задумывалась в другом формате. Планировалось сделать некий медицинский детектив, где рассматриваются случаи, а в конце мы выходим на неожиданные диагнозы. Первый выпуск сделали таким, второй сняли по-другому, а потом я придумал одно, другое, третье и как-то вот сама программа сложилась в беседу в непроизвольной форме.

— В прошлом году вы рассказывали, что зрители часто пишут вам после той или иной программы и благодарят за рекомендации, например, книг. А советуют ли зрители вам что-то? Часто ли прислушиваетесь к их рекомендациям?

— О, да. Тем более, что я постоянно выкладываю программы в соцсетях — не все могут посмотреть в определенное время по телевизору, поэтому я даю ссылки. Конечно, идет обсуждение. Да, они говорят спасибо за книги и другие вещи, но теперь благодаря им для меня открылись некоторые стихи, книги. Иногда пишут медики, дают советы: «Доктор, а вот вы про это и это не рассказали». Начинаю пересматривать выпуск и действительно понимаю, что так.

close 100% Программа «Доктор Мясников» Пресс-служба «России 1»

У меня сто процентов есть обратная связь. Была программа, где я разговаривал с роботом: судя по отзывам — не понравилось зрителям, не зашло, и мы его убрали.

Очень здорово, когда есть отклик. Причем, я же вижу, кто пишет, у меня уже свое представление о некоторых зрителях, иногда прошу сделать фотографию, чтобы не абстрактно представлять человека.

— В какой соцсети чаще вам пишут зрители?

— В Telegram-канале, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) я практически не веду. Заходить в VPN, включать и выключать кнопочку просто лень, поэтому использую Telegram-канал, здесь чаще всего переписываюсь.

— Что касается книг, какие последние рекомендации вы получали от зрителей?

— Ну, например, благодаря одной моей читательнице вновь открыл для себя Марину Цветаеву. Мне также писали про Харуки Мураками. Я что-то у него читал, но завяз и не пошел японец у меня, а недавно открыл и с таким удовольствием перечитал. И с музыкой также. Иногда публикую фрагменты из классической музыки — меня дедушка приучил к ней, водил в консерваторию, покупал пластинки, и потом я много лет не мог ее слышать. А сейчас понимаю, что это отдельная жизнь, я ее полюбил, благодаря рекомендациям некоторых поклонников.

Получаю удовольствие от общения с подписчиками. Меня спрашивают: «Зачем вы ведете Telegram-канал, переписываетесь с нами, славы хотите?». Никакой славы не хочу, мне просто интересно общаться.

— Наверное, в переписке еще идет какой-то эмоциональный обмен с людьми?

— Он идет до тех пор, пока не вмешивается какой-то хейтер и не начинает выступать. Раньше я не умел блокировать, а потом у меня появился модератор, который следит за такими людьми. Это очень важно. С тобой общается, допустим, 145 тысяч человек, идет отличный разговор, мы все начинаем дискутировать, затем один отвечает другому и в комментариях начинается перепалка, диалог нарушен.

Конечно, у меня есть модератор, потому что неадекватных много. Хотя раньше я отвечал хейтерам, писал им: «Приходи ко мне в больницу, поговорим». Но никто так и не пришел. И только со временем стал игнорировать. Надо было сразу поверить людям, которые говорили: «Забей». Но эмоции переполняли. Я же живой человек.

—У вас двое детей — сын и дочь. Леонид, ваш старший ребенок, давно живет во Франции, учится в ВУЗе на фармацевта. Как у него обстоят дела в жизни?

— Он оканчивает ВУЗ, в июле у него практика, в этом месяце он получает право на самостоятельную работу. Пока он во Франции, а там будет видно.

В силу того, что Леня родился, когда я работал во Франции, я все детство пытался приобщить его к русской культуре. Сын много читал, вырос на песнях Высоцкого, Круга, на русском шансоне. До подросткового возраста мы каждый год ездили в Россию на сплав, катались на конях. А потом пришло время поступать в медицинский, свободного времени у ребенка стало меньше, он застрял в Париже, а там, чтобы оставаться на плаву, ты должен минимум 10 часов в день учиться. Поездок в Россию стало меньше. Когда он был маленький и приезжал в Россию, ему здесь что-то не нравилось. В Париже его тоже некоторые вещи не устраивают. Я ему часто говорю: «Ты как персонаж из того анекдота. — Где тебе хорошо? — В самолете».

close 100% Александр Мясников с сыном Личный архив

О том, чтобы приехать в Россию и устроиться по специальности, он не говорит, потому что пока ни разу еще не работал.

Сын хочет поездить по миру, поработать и в тропиках. Я его приучил к постоянным поездкам. Мы с ним много где были. Леня хочет не за папины деньги путешествовать, а попробовать сам.

— Знаю, что у Леонида была девушка. Собирается ли он жениться?

— Да, в этом году. Его девочка из Молдавии, она тоже фармацевт. Они познакомились во время учебы и во многом сошлись. Буквально через неделю еду знакомиться с ее родителями в Молдавию. Я очень рад, конечно, этой девочке, потому что думал, что сыну с русским менталитетом будет сложно общаться с француженками.

Это, кстати, большая проблема всех наших эмигрантов — найти кого-то. Знаю людей, которые получали гражданство, но в итоге возвращались в Россию, потому что не могли построить отношения. Да, ты можешь вырасти там, но ты не найдешь девушку, они все специфические. А вот Лене повезло! Его девушка уже год работает, она раньше него закончила университет.

— Когда планируется свадебное торжество?

— Сын с невесткой распишутся этим летом в Москве, а до этого во Франции. Свадьбу отметят в Молдавии. Там вся деревня должна гулять! Я говорю, что уже не в том возрасте столько съесть и выпить, но молодые вот хотят. Конечно, я поеду, гуляют молдаване красиво, от души. Мне хочется поехать в Кишинев, родители невесты живут там, они агрономы.

— Чем сейчас занимается ваша дочь Полина?

— В этом году она окончила школу. Пошла наперекор мне, будет поступать в МГИМО. На медицину не захотела, несмотря на то, что два года отучилась в школе с медицинским уклоном. Я ей говорю: «Ну какие сейчас международные отношения!». Но поскольку она на протяжении трех лет очень хорошо учится, сама выбрала себе репетиторов, стала отличницей — главное, что у нее есть цель, к которой она идет! Это я очень уважаю.

— Когда она выбирала ВУЗ, она с вами советовалась?

— Я ей говорил, что у нас в семье все медики, ты первая идешь по другому пути. Она сначала молчала, а потом сказала, что вот приняла такое решение. Полина точно в мою бабушку — можно убить, но не сломать. А я даже не пытаюсь. Вижу в ней характер. Хотя ей трудно будет по жизни. Она принимает решение, высказывает мнение и идет вперед. И все, бесполезно что-то делать. Очень принципиальная. У меня, кстати, и сын такой же. Я-то лавирую. Я прагматик, понимаю, что тут надо отпустить, тут поднажать, как лиса ускользнуть, а дети многого не делают, потому что не считают правильным.

— Полина и Леонид общаются?

— Когда сын приезжал сюда, они общались. Сейчас он где-то год не был в России из-за того, что выпускные экзамены, ежедневная практика.

— Полина будет на свадьбе брата?

— Вы меня поставили в тупик этим вопросом! Я просто сам думаю, как слиться (смеется). В Молдавию я точно поеду, а вот остальные торжества…Не люблю официозы.

— Сейчас вам удается проводить время с детьми? Или у них уже давно свои интересы?

— Я все время в разъездах. С Леней мы любим ходить вместе в спортзал, на этой теме сошлись. С Полиной можем в магазин сходить. Встретимся ненадолго, и каждый побежит по своим делам. У них сумасшедшая жизнь, у меня тоже.

close 100% Программа «Доктор Мясников» Пресс-служба «России 1»

Я не могу сказать, что провожу с детьми много времени. У детей уже давно свои интересы, да и сложно с ними разговаривать. Раньше они слушали, а сейчас постоянные споры. Но я-то знаю, что прав, я же взрослый, но, чтобы им понять, надо прожить еще лет 50.

— По поводу чего возникают дискуссии с детьми?

— Они спорят из-за всего: будущего, профессий, мирового устройства. У них на все есть мнение. Допустим дочери я говорю: «Поля, образование — это хорошо, но любая женщина должна выйти замуж, у девушки должен быть близкий человек, который будет заботиться о ней». Но она как любая современная девушка начинает говорить, что все сама, замужество ей не нужно.

А у сына по-другому. Ему достаточно одной работы и большего не надо. В этом плане он флегматик. Вот они с Полиной разные. Она рвется вперед, а он нет. Хотя мозги у сына потрясающие. Мне все говорили — надо отдать его на философский факультет, либо на филологический — Леня очень много читает и по сей день. А я вот отправил его в медицину.

— Знаю, что вы очень любите путешествовать. Куда планируете отправиться в ближайшее время?

— В прошлом году я был на Эльбрусе, на Килиманджаро. На Северный полюс хочу, но не на пароходе, а на лыжах. Скоро планируется поездка в Непал. Сейчас я по дороге в Сибирь, у нас там сплав. Потом у меня север, затем поход в тайге. В августе я собираюсь на Командорские острова. Так что двигаемся!