«Если вы научились называть секс – сексом, а пенис – пенисом, можно заниматься сексом по переписке»

Таня Дмитриева, секс-просветительница, соосновательница вечеринок эротического опыта Kinky Party, сертифицированный секс-терапевт, поговорила с «Газетой.Ru» о доверии в паре и возможности откровенно называть свои желания.

– Мы все знаем, как важна искренность в паре, но при этом большинству людей сложно прямо говорить с партнером о сексе, даже если они вместе много лет. В чем причина такой стыдливости?

– Секс – это интимный и эмоциональный процесс, в котором мы показываем свою уязвимость, поэтому испытывать стеснение и тревогу, когда мы о нем говорим, – нормально.

Воспитание в патриархальных традициях приводит к стигматизации секса и появлению большого количества стереотипов и мифов, а отсутствие качественного сексуального образования мешает нам выработать привычку обсуждать интимные отношения.

Работать с проявлениями стыда и страха можно самостоятельно. Узнавая больше о психологии отношений, о гормонах, о том, как работает наше тело, мы лучше понимаем себя, избавляемся от навязанного чувства вины и меняем свое отношение к собственной сексуальности.

– Как начать обсуждать секс, если ты буквально не можешь открыть рот и озвучить свои желания? Написать желания на листочке, пойти к сексологу вместе?

– Можно для начала подумать над тем, что останавливает лично вас перед разговором. С таким запросом могут помочь несколько решений. Первое – знакомство с секс-позитивным сообществом.

Если среди ваших друзей и знакомых не принято открыто обсуждать телесность и сексуальность, то и вам будет сложнее говорить об этом.

Посещайте специализированные вечеринки и фестивали сексуальной культуры, где со сцены свободно говорят на эти темы, следите за блогерами, которые занимаются секспросветом. Так вы сможете шире посмотреть на чувственность и ее проявления.

Второй вариант – самообразование. Мир активно меняется, люди больше говорят о темах, о которых раньше молчали. Можно слушать подкасты о сексе, смотреть интервью с экспертами, читать научно-популярные книги.

Поможет и личная терапия, лучше всего для начала обратиться к психологу и в безопасной обстановке разобраться в том, почему вам сложно говорить о сексе. Прорабатывать страхи помогает именно психолог, а не сексолог.

Изучив всю информацию самостоятельно и уже пронаблюдав за собой и своими эмоциями, предложите своему партнеру или партнерше присоединиться. Если все-таки испытываете дискомфорт при разговоре, можно сделать подарок: совместное посещение лекции про секс или мастер-класса по телесной практике, просмотр фильма. Также можно подарить книгу по секспросвету.

close 100% Freepik

Не забывайте про sextech-приложения и платформы. Сейчас эта индустрия широко развивается, и в ней существуют как VR-проекты, приложения для совместной мастурбации, так и платформы, посвященные изучению себя, своих фантазий и отношениям с партнерами.

– Что делать, если один человек открыт к диалогу, а второй – ни в какую?

– Прежде всего, важно принять то, что мы не можем изменить других людей. Они, конечно, могут меняться, но только по собственному желанию. Если мы пытаемся заставить их, то делаем это через насилие. Вы, ваши слова или действия могут быть источником вдохновения, но лично вы только своей волей не поменяете партнера.

Мы можем показывать пример, проявлять инициативу, открыто говорить о себе и делиться фантазиями. Можно, например, для начала выбрать аккуратную формулировку и сказать: «У меня есть одна фантазия. Хочешь, я тебе расскажу?» При этом важно не требовать ничего в ответ и быть готовым к тому, что человек может уйти от разговора.

Если партнер категорически отказывается говорить, то нужно взять ответственность за себя и спросить: «Могу ли я принять этот отказ на коммуникацию? Или это мне не подходит?». Оставьте своему партнеру свободу быть тем, кем хочет он, а свободу выбирать того партнера, с которым вам комфортно, – себе.

– Как правильно и красиво говорить о сексе, писать эротические письма любимому человеку, какую лексику подбирать, чтобы называть секс?

Тут нужно сразу разграничить два типа коммуникации о сексе. Первый – это взрослый, открытый разговор. Он необходим в любых отношениях, потому что только так вы можете рассказать друг другу о своих границах и желаниях, хотя такое обсуждение может кому-то показаться скучным или невозбуждающим.

Второй тип – это заигрывание, флирт, когда мы можем позволить себе литературный язык или творческий подход. В первом случае важно помнить, что эвфемизмы будут вызывать стеснение и мешать пониманию. Если вы не заигрываете, а открыто говорите о чем-то, тогда секс нужно называть сексом, использовать слова «вагина», «клитор», «вульва», «пенис» и так далее.

close 100% Freepik

Для формирования здорового отношения к сексуальности подходят только такие варианты. Если мы от страха будем заменять слова, то так и останемся в состоянии страха.

Если вы научились чувствовать себя комфортно, называя секс – сексом, а пенис – пенисом, и хотите удивить своего партнера, то можно писать рассказы, заигрывать и секститься (заниматься сексом по переписке). В рамках работы над вебинарами и курсами мы собирали несколько советов для секстинга, делюсь некоторыми из них:

• Играть стоит только с теми, кто вызывает ощущение безопасности и комфорта;

• Используйте dirty talk (грязные разговорчики, чтобы раззадорить друг друга);

• Если вы обмениваетесь фотографиями или видео, отправляйте кадры без лица, отличительных особенностей тела и пространства (татуировки, фотографии на заднем планы, узнаваемый интерьер).

Важно помнить, что все мы индивидуальны. Это значит, что самое главное в такой коммуникации – опираться на собственные ощущения и желания, а также думать о партнере, его предпочтениях и установках.

Никто не сможет точнее, чем вы, определить, что может понравиться или не понравиться вашему партнеру. В любом случае, прежде, чем проявлять творческий подход, проработайте своих страхи и комплексы, чтобы ваш флирт строился на базе здорового и бережного общения.

– Насколько уместны разговоры в постели?

– В правилах нашей вечеринки есть такой принцип «Можно все (в рамках законодательства РФ)». Если вы хотите воплотить определенные фантазии, если они законны и ваш партнер с ними согласен, то они нормальны. То же касается и разговора во время секса. Если оба партнера хотят этого, то нет никаких преград.

Если озвучивать процесс – не ваш фетиш, от него можно отказаться и проговорить это партнеру. Обсуждать свои желания, ощущения, опасения и чувства – полезная практика, именно она позволяет избежать недоразумений, недопонимания, разочарований и боли. Заранее обсудив любимые позы, практики или техники, вы можете использовать взаимно полученные знания, чтобы проявить друг к другу максимальное влияние и доставить удовольствие.

Разговор после секса не менее важен: можно поговорить о впечатлениях и о том, как все прошло, возможно, – отметить что-то на будущее. Расслабленное ощущение удовлетворенности способствует приятным и интимным беседам.

Не надо стесняться обсуждать эти темы: обратная связь помогает улучшить отношения и получить больше удовольствия, а еще она является основой для доверия, которое необходимо в сексуальных отношениях.