«Перепил и плохо помню»: Стас Пьеха и другие звезды рассказали о своих выпускных

Стас Пьеха, певец

У меня выпускной был после 9-го класса. Сначала мы с одноклассниками катались на катерке по каналам, где я перепил алкоголя и плохо помню, что там происходило. Дальше мне захотелось продолжения банкета и вместе с какими-то девушками из нашего класса и с теми, которых встретили по пути, мы продолжили наш счастливый праздник выпускного во дворах Петроградки.

Потом я вспомнил, что дома у меня есть деньги и мы можем продолжить отмечать, но сначала нужно было вернуться, взять их и пойти тусоваться. Я пришел домой, меня задержали, я оказывал сопротивление и в итоге вырвался из оков и сбежал из дома.

Помню, мы долго гуляли, и я заснул в другом районе. У Эдиты (Эдита Пьеха — бабушка артиста. Прим. «Газеты.Ru») в то время был подшефный детский дом, его директором была наша домоуправляющая. Ночью я пришел в этот детский дом, меня пустил сторож. Пробрался в палату, где спали ребята, залез под кровать и там отключился, находясь в прилично праздничном настроении.

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Когда проснулся с утра, обнаружил, что палата закрыта на ключ. Я понимал, что меня могут «спалить», сказать, где я, забрать с милицией — в общем, применить ко мне всякие санкции, и мне эта мысль совсем не нравилась. Так что я открыл окно, посмотрел — 2-й этаж, ничего страшного — и спрыгнул на асфальт.

Дня два я пытался ходить, а на третий сдался домой с потрохами. Мы поехали в больницу, сделали рентген — оказалось, у меня был перелом пятки. Месяц я ходил на костылях, справедливо отбывал наказание за учиненный беспредел.

Юлия Савичева, певица

После выпускного я рассталась со своим молодым человеком.

Так получилось, что школьного выпускного у меня не было, он был на проекте «Фабрика звезд-2». Тогда все было прилично, ничего аморального не произошло.

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После «Фабрики» я встретилась с парнем, с которым на тот момент была в отношениях, и заявила, что мы с ним расстаемся и мне за это свое решение совершенно не стыдно, ведь это жизнь.

Уже потом я начала встречаться со своим будущим мужем.

Родион Газманов, певец

На выпускном я был диджеем. Когда мне захотелось пойти потанцевать, я поставил самый длинный «медляк», который у меня был, и выбрал самую красивую девочку. Как сейчас помню, это была песня «They Dance Alone» Стинга. Она играла, наверное, минут восемь. Все это время самая красивая девочка класса танцевала со мной.

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Единственное, за что мне стыдно после выпускного, — это за то, что я не смог приехать, потому что участвовал в конкурсе, который совпал с датой выпускного бала.

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Это был конкурс в Казахстане, аналог нашей «Фабрики звезд». Я проводил там очень много времени. И последние месяцы перед выпускным практически не учился, но меня прощали. Наверное потому, что я всегда защищал честь школы. И вроде ничего стыдного нет, но мне все равно неловко: учителя и руководители всегда были на моей стороне, поддерживали и шли навстречу, и в последний день школьной жизни я не смог лично сказать им спасибо.

Артемий и Марина Каташинские, трехкратные чемпионы мира по спортивно-бальным танцам

Нам было стыдно, что мы... пропустили свой выпускной. Причина была уважительная — мы уехали на чемпионат в Великобританию и весьма удачно там выступили.

До сих пор жалеем, что так получилось. У нас были очень непростые отношения с одноклассниками, сразу после уроков мы убегали на тренировки и общались очень мало. В старших классах наступила «оттепель» — ребята очень гордились, интересовались нашими успехами, мы, наконец, почувствовали себя частью коллектива, частью класса.

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Выпускной очень ждали, но, увы, присутствовать на нем не смогли. Одноклассники знали, как мы переживаем, пообещали, что устроят нам праздник, когда вернемся. Ребята, за вами должок!

Руслан Богатырев, певец

Мне за выпускной было действительно стыдно. В школе я занимался спортом, вел активный образ жизни, а тут единственный раз расслабился. Позволил себе совсем немного, самую малость. Я выпил всего пару бокалов вина, а дальше не помню ничего…

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Когда проснулся, у кровати стояла бутылка минералки и рядом мама заботливо положила таблетки от головной боли. Стыдно было так, что не передать словами. Когда увидел свою обувь, был готов провалиться сквозь землю: носы у туфель были стерты, одноклассники рассказали, что я не стоял на ногах и пришлось меня волочить.

Жаль, что такое не забывается.

Lebedeva, эксперт по крипте, певица

Я не могу вспомнить за что мне было прямо стыдно, но вот досадно было от того, что я в красивом выпускном платье прислонилась к окрашенной ограде! И на платье, конечно же, остались полосы свежей краски, которая совершенно не сочеталась по цвету с моим нарядом. Можно было бы сказать, что это дизайнерское решение, но нет. Не то, чтобы это сильно испортило мне настроение, но вспоминать об этом не очень приятно.