«Считаю, что если муж смотрит порно, то это измена»

Читательница анонимно рассказала «Газете.Ru», почему приравнивает просмотр порнографии к измене и не считает, что это нужно терпеть.

Вчера я нашла на компьютере мужа тайную папку. Нет, там не были сохранены письма от любовниц или их фото, всех этих женщин из папки мой муж никогда не видел вживую. Но я всерьез задумалась о разводе.

Верность – это главное

Что такое измена я знаю не понаслышке. Мой отец, мужчина красивый, статный и очень харизматичный, изменял матери, сколько я себя помню. Поняла я это, подслушав разговор мамы с подругой, она жаловалась, что Сашка завел себе «очередную проститутку» и все время задерживается на работе.

Папа действительно приходил домой поздно, веселый, возбужденный, приносил конфеты и уверял, что засиделся с коллегами.

Позже я не раз вычисляла отцовских любовниц – все эти тети Светы и тети Иры подходили к нам на прогулках в выходные, ненатурально удивлялись встрече, заводили со мной разговоры, угощали мороженым. Сначала я жалела мать и злилась на отца, а потом поменяла свою точку зрения.

Мужчина будет гулять и ходить налево, если женщина это позволяет. Сколько раз мать грозила разводом, клялась, что уйдет, и снова прощала. Когда я выходила замуж, то понимала, что неверности не потерплю. И неважно, будет ли это секс или платоническая связь.

Когда кино не просто кино

Первые годы муж, как и все мужчины, пытался продавливать мои границы. То настаивал на встречах с бывшей девушкой, с которой, по его словам, они остались просто хорошими друзьями, то переписывался с коллегой в выходные, да еще старался убедить меня, что это нормально.

Возможно, для кого-то нормально и жить втроем, но тогда надо находить человека, который на это согласен. И это явно не я.

Но самый серьезный конфликт у нас произошел из-за порнографии. Муж у меня очень темпераментный, секс ему нужен часто. Откровенно говоря, чаще, чем мне. Однажды я уехала с детьми на море на три недели. Когда вернулась, в шутку спросила, как он обходился без интима, не завел ли кого.

Муж ответил, что никогда не стал бы так делать, а для снятия напряжения у взрослых мальчиков есть специальные фильмы.

Это был гром среди ясного неба. Я почувствовала, как будто испачкалась в чем-то грязном.

Мой муж, отец двоих наших детей, как подросток занимается самоудовлетворением, глядя на каких-то женщин с силиконовой грудью и огромными губами!

И они его возбуждают!

Муж моего гнева не понял и даже обиделся: мол, безобидные фантазии, не более. Но где фантазии – там и реальность. Я не слишком верующий человек, но даже в Библии написано: не возжелай жены ближнего своего. Желание – это та же измена.

Я потребовала удалить всю эту мерхостью с компьютера и решительно заявила, что если еще раз подобное увижу – разведусь. Пусть живет со своими женщинами из роликов. Муж с недоумением согласился. Через пару месяцев я решила проверить историю в компьютере. И что вы думаете, там были ссылки на сайт со всей этой гадостью. Снова состоялся разговор, я снова услышала беспомощные аргументы, что мужчинам это нужно и все это делают.

Я дала мужу последний шанс и, судя по найденным папкам, он снова меня обманул. Мне жалко детей, но лучше пусть у них будет воскресный папа, чем ежедневный, но озабоченный просмотром порнографии.