Перси, выя, ланиты – знаете ли вы значение устаревших слов

В прозе и стихотворениях русских классиков можно нередко встретить устаревшие названия частей тела человека. Часто они далеки от привычных нам именований, поэтому у современных читателей могут возникнуть проблемы с пониманием текста. В новом тесте «Газеты.Ru» мы предлагаем проверить, сможете ли вы сориентироваться в старославянских названиях с помощью контекста и без него.