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Семья и Дети

«Вышла замуж за девственника и воспитала его под себя»

Менеджер из Северодвинска – о радостях брака с мужчиной, у которого она первая

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Читательница анонимно рассказала «Газете.Ru», почему считает, что нужно быть у мужа первой женщиной.

Недавно прочитала на сайте статью о девушке, которая вышла замуж девственницей и очень жалеет об этом. У меня ситуация прямо противоположная. Я у мужа первая, он у меня – неважно какой… И это идеальный расклад!

Да он же ничего не умеет!

Мы познакомились с Андреем в офисе банка, он пришел туда студентом-стажером, а я уже несколько лет работала. Симпатичный и умный парень мне очень понравился, и я решила узнать его поближе.

Довольно быстро стало понятно, что опыта общения с женщинами у Андрюши немного. Когда я начинала флиртовать, он смущался, краснел и не знал, что ответить. Коллеги надо мной подшучивали: что ты нашла в этом скромнике, он же, наверное, в постели ничего не умеет.
Позже, когда мы начали встречаться, я поняла, в чем дело.

Андрея воспитывала мать, женщина строгая и не очень счастливая в личной жизни. Тема секса в семье была настоящим табу.

Когда мать нашла у сына-подростка на компьютере коллекцию фильмов эротического содержания, устроила скандал и обозвала извращенцем.

Потом была попытка неудачного первого секса. Как я понимаю, Андрей так разволновался, что все закончилось, не успев начаться. Девушка его высмеяла, а у моего будущего мужа появился серьезный комплекс по поводу собственной состоятельности.

Эту историю Андрей рассказал мне на корпоративе, а я поняла: надо брать!

Лучший из лучших

До Андрея у меня было много опытных мужчин, и каждый считал себя настоящим умельцем в постели. Но совершенно без оснований, и радости от этих чудо-любовников было мало.

Одни руководствовались принципом «чем дольше, тем лучше», другие были уверены, что женщины любят грубость и напор, третьи понятия не имели, где находятся эрогенные зоны. А главное, в ответ на любую критику они начинали злиться: все мои женщины в восторге были, дело в тебе!

Андрей вел себя совсем иначе – спрашивал, что мне нужно, был нежным, ласковым, а главное – готов был слушаться меня во всем. И это я еще молчу про благодарность, которую он ко мне испытывал, считая, что именно я помогла ему преодолеть страхи и комплексы.

Год вместе – и я получила идеального, чуткого любовника, полностью заточенного под меня.

Мы быстро поженились, поскольку ладили не только в постели, и это было прекрасным решением. Андрей оказался хорошим мужем, замечательным отцом, а главное – человеком, которого я воспитала под себя.

Я знаю, что он никогда не посмотрит на другую женщину, поскольку не привык гулять, и я всегда буду его главной и единственной любовью. Мне же после этих горе-мачо тоже совсем не интересны романы на стороне. Так что считаю, что решение, которое я приняла, было очень правильным.

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