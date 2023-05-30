Аборты, страхи и ненависть к близким: 5 семейных секретов, которые нельзя раскрывать детям

Во многих российских семьях есть свои тайны. «Газета.Ru» собрала несколько самых частых семейных секретов, которые не стоит разглашать детям. А действительно ли следует хранить эти тайны от ребенка и чем может обернуться стремление взрослого раскрыть всю правду? Об этом редакции рассказали психологи.

Случайная беременность и мысли об аборте

Варвара из Новосибирска, 28 лет:

– Еще до школы я узнала, что у мамы есть «секрет» – незапланированная беременность мной. Ей было 20 лет, и она хотела сделать аборт ради учебы в институте. Но бабушка настояла на том, чтобы меня родили.

Помню, взрослые несколько раз вспоминали эту историю, приправленную описанием молодой девушки с младенцем, которых они повстречали возле храма. Бабушка сказала маме, что это знак. И меня решили родить.

В детстве я воспринимала эту историю как данность, а повзрослев задалась вопросом «Зачем маленькому ребенку знать, что его мать хотела от него избавиться, но передумала?»

Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники:

– Если родитель говорит и показывает своим поведением, что ребенок нежеланный, тем самым он не просто лишает его чувства безопасности, но и вовсе подрубает под корень внутреннюю опору. Жить с грузом нелюбви тяжело в любом возрасте, а у малышей это провоцирует неусидчивость или даже агрессию, с помощью которых они пытаются обратить на себя внимание родителя. У некоторых детей развиваются психосоматические заболевания: невроз и депрессия. В подростковом возрасте ситуация может обернуться еще хуже и привести к асоциальному поведению или вовсе суициду.

Перекладывать взрослые проблемы на детские плечи – неправильно. Это свидетельствует об инфантильности родителей, даже если прикрываться равенством, честностью или дружбой с ребенком. Темы здоровья, личных и интимных отношений, материального положения нельзя обсуждать с ребенком, ведь тем самым на него будет переложена ответственность взрослого.

Важно запомнить, что ребенок – это не друг и не психотерапевт, в семье всегда должна соблюдаться иерархия, так как именно родитель несет ответственность за ребенка, в обратную сторону это не работает. Дети сами нуждаются в защите и нежной опеке взрослых, поэтому, если вы не уверены в том, что знаете, как рассказать нечто важное и сложное ребенку, лучше обратиться за помощью. А некоторые вещи даже не стоит рассказывать.

Ненависть родителя к кому-то из близких ребенку людей

Лена из Брянска, 22 года:

– В детстве я часто слышала от мамы, какая плохая у нее свекровь. Что бы бабушка ни сделала, у мамы всегда находилась причина ее покритиковать. Говорили, что у них это было взаимно. Я даже перед мамой испытывала чувство вино за то, что общалась с бабушкой. В детстве этого не понимаешь, просто чувствуешь какой-то дискомфорт за то, что стал «предателем».

Ольга Саломатова, психолог, младший научный сотрудник ЦМИСД МГППУ:

– Часто можно столкнуться с тем, что родитель испытывает неприязнь или даже ненависть к какому-то родственнику. Это может быть мама, сестра, свекровь или бывший муж. Виной тому служат, как правило, взаимные обиды и неразрешенные вовремя детско-родительские и супружеские конфликты. Ненависть может проявляться как в громких скандалах, так и в постоянном осуждении. Свидетелем этих событий становится ребенок.

Что же делать? Постараться не демонстрировать ненависть к родственнику при ребенке, сохранить этот «секрет». Если внутри все кипит и нет возможности контролировать свои эмоции, то лучше поговорить с ребенком и рассказать ему о своих чувствах, опираясь на конкретные факты.

Факты – это реальные поступки родственника, которые породили в вас ненависть к нему. Факты стоит озвучивать безоценочно и максимально обобщенно. Так ребенок сможет осознать, что, во-первых, испытывать к кому-то неприязнь – это нормально, но эта неприязнь должна быть на чем-то основана. Во-вторых, он поймет, что плохие поступки человека могут негативно повлиять на его отношения с родственниками и друзьями. В-третьих, ребенок будет учиться проговаривать свои чувства, что тоже крайне важно.

Приведенная история показывает, что чувствует ребенок, когда он не знает, почему мама ненавидит свекровь. Ребенок в 5-7 лет уже вполне может выстроить следующую цепочку: я люблю маму и бабушку – мама говорит, что бабушка плохая, хотя я вижу, что бабушка хорошая – бабушку надо меньше любить, потому что иначе мама отругает – я чувствую себя виноватым перед бабушкой, потому что я очень ее люблю, но не могу с ней общаться, и я чувствую себя виноватой перед мамой, потому что она ругается, когда я общаюсь с бабушкой. Ребенок действительно чувствует себя «предателем».

Признание родителя в том, что брата или сестру он любит больше

Руслан из Москвы, 35 лет:

– Отец всегда выделял старшего брата: «Мой любимый сын». Это не было никаким секретом и напрасно, считаю. Когда в подростковом возрасте у меня случился бунт, я высказал отцу, что мне не нравится быть на вторых ролях. Наверное, надеялся, что он скажет что-то вроде «не выдумывай, я всех люблю одинаково». Но вместо этого отец в очередной раз подтвердил прямым текстом, что брата любит больше, меня – меньше. И добавил, что мне обижаться нечего, так как, пусть и меньше, но любит же.

Михаил Хорс, эксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея»:

– Если родитель искренне уверен, что он одного ребенка любит больше, а другого меньше, то ему надо разобраться со своим психическим состоянием, потому что скорее всего он имеет в виду, что у него один ребенок такой, как ему хочется, а другой – не такой.

Обычно такое встречается у эгоистично настроенных родителей (их нарциссическое эго стоит в центре вселенной). Они, исходя из своего уровня комфорта, при взаимодействии с одним или другим ребенком выдают вот эти сентенции. То есть, если мне с тобой менее комфортно, то я люблю тебя меньше.

Такому родителю важно разобраться с собой и своими убеждениями и понять, что уровень комфорта – этот не признак любви или не любви. А признак любви или не любви – это принятие своего ребенка таким, какой он есть на самом деле – уникальной личностью, даже если эта уникальная личность ведет себя не так, как тебе нравится.

Соответственно, это даже не вопрос секрета или не секрета, это как раз о том, что нужно этот секрет раскрывать на приеме у психолога. Если родитель позволяет говорить такие вещи своему ребенку, то у него личностный перекос, личностная деформация. У него отсутствует развитие эмоционального интеллекта, то есть умение предположить, как твои слова отзовутся в душевной сфере твоего собеседника. История с тем, что я тебя люблю больше, а тебя меньше – это не секрет, это проблема психического развития личности родителя.

Единственная формулировка, которая здесь возможна – это «я люблю вас обоих, но по-разному». Это не нормально с точки зрения психиатрии даже. Нужно читать профильные книги, развиваться, подумать о том, что такое родительская любовь и зачем ты нужен этим детям. Повторюсь, если такое есть, то это точно не нужно держать в секрете.

Некоторые родительские страхи и ожидание, что ребенок поможет от них избавиться

Марина из Москвы, 18 лет:

– Когда папа уезжал в командировки, мама говорила мне: «Приходи спать ко мне, а то мне одной страшно». Вот такой мамин секретик. А сейчас я сижу допоздна в компьютере (по учебе и просто в соцсетях). И вообще, если честно, не хочу спать с мамой. Тогда она тащит к себе пятилетнего брата, чтобы ей не было страшно. После таких вылазок Марк уже не хочет спать один, поэтому, когда папа возвращается, он лезет ко мне.

Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники:

– Есть темы, которые с детьми не стоит обсуждать совсем. И к ним относятся все взрослые страхи: с этим поможет справиться психолог, но точно не ребенок. В противном случае родитель может «наградить» ребенка своими страхами или усугубить уже имеющиеся. Это связано с тем, что ребенок сильно переживает о родителе, но при этом помочь ему ничем не может. На этом фоне он лишается базового чувства безопасности и защищенности.

У меня в практике был случай, когда мама очень боялась темы смерти и всячески старалась избегать ее с ребенком, объясняя это тем, что она его защищает от потрясений. Дошло даже до того, что она просила педагогов изменять сказки, чтобы ненароком не упомянуть смерть при малыше. Как результат – сильнейший невроз у ребенка.

Обсуждение собственных страхов с ребенком может быть полезно только в контексте преодоления. Например, если мама или папа в детстве боялись темноты, они могут рассказать об этом малышу и предложить ему способы борьбы со страхом: поставить в комнату ночник, радио няню или отважную игрушку, которая будет охранять его сон.

Секреты от одного из родителей, за которые ребенку может быть стыдно

Ирина из Ставрополя, 44 года:

– У меня есть младшая сестра, у которой вечно секреты от мужа и его родни. В некоторые из них она посвящает своего 11-летнего сына. Например, из последнего: «Андрюша, дедушка передал нам деньги, только отцу не говори – это наш с тобой секрет». Разве можно вот так секретничать с ребенком в тайне от отца?

Михаил Хорс, эксперт телеканала «Мама», психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея»:

– Вообще желательно иметь небольшие секретики, но так, чтобы ребенку было не стыдно их иметь. Потому что, если ребенка воспитывать в позиции, что друг от друга нет никаких секретов, то, повзрослев, он станет эту семейную модель повторять во взаимоотношениях с друзьями и партнерами, а те могут не оценить или потоптаться по его душе.

Например, можно предложить ребенку: давай мы накопим денег и никому не скажем, а к празднику купим папе что-то нужное и красивое. В такой постановке вопроса – это здорово. Ребенок учится что-то сдерживать внутри себя, не ходить с душой нараспашку и не подвергаться опасности, что эту его душевную открытость кто-то использует в своих целях.

Но здесь важно без крайностей: иметь секреты, но не все. Детям не должно быть неудобно и неуютно, что второй родитель чего-то не знает.

Нехорошо уходить в крайности, держать, например, от отца под секретом все вопросы… В таком случае это уже вопросы к маме. Чего она так боится? Почему скрывает? В эти взаимоотношения ребенка втягивать не стоит. А сами по себе секреты одного родителя от другого – это очень важная часть личностного становления.